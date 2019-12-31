Bulut tabanlı mobil uygulama oluşturucusuyla tanınan Appy Pie, artık işletmelerin herhangi bir kodlama uzmanlığı olmadan kendi sohbet robotlarını geliştirmelerini sağlayarak müşteri hizmetlerinde devrim yaratıyor. Dijital dönüşüm çağında tüketiciler, işletmelerle anlık iletişimi tercih ediyor.

Bir şirketin web sitesinde müşteri sorguları ve geri bildirimleri için bir bölüm kullanmanın geleneksel yaklaşımı, anlık tatminin yönlendirdiği bir dünyada artık yeterli değil. İşletmeler, bir chatbot'un yardımıyla müşteri sorularına anında yanıt verebilir ve doğrudan insan müdahalesi olmadan promosyon mesajlarını dağıtabilir.

Appy Pie'nin sohbet robotu oluşturucusu, yapay zekanın (AI) gücünden yararlanır. Kullanıcılar, müşteri hizmetleri ekiplerinin daha fazla insan ilgisi gerektiren alanlara odaklanmasına izin vererek, ortak müşteri sorularını yanıtlamak için sohbet robotları kurabilir. Müşteri hizmetlerinin bu unsurunu otomatikleştirmek, her büyüklükteki işletme için sayısız fayda sağlar.

Chatbot'lar yalnızca genel giderleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda doğru şekilde uygulandığında daha fazla müşteri adayı oluşturma ve satışları artırma potansiyeline sahiptir. Bir chatbot kullanmanın temel amacı, fazladan personel çalıştırmadan hem mevcut hem de potansiyel müşterilerle anlamlı konuşmalar yapmaktır. Bir zamanlar uzak bir hayal olan bu iddialı hedef, yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojileri gelişmeye devam ettikçe gerçeğe dönüşüyor. Sonuç olarak, minimum teknik beceriye sahip işletme sahipleri ve pazarlamacılar bile artık potansiyel müşteri yaratma kampanyalarında bu etkili stratejiyi kullanabilirler.

Appy Pie'nin sezgisel sohbet robotu oluşturucusu sayesinde, kullanıcılar yalnızca üç basit adımda insan konuşmalarını simüle eden sohbet robotları kurabilirler. Tek gereken bir chatbot adı girmek, amacı belirlemek, işlevleri özelleştirmek ve ardından chatbot kullanıma hazır.

Tartışmasız, sohbet robotları, özellikle Google Asistan ve Siri gibi sanal asistanların yanı sıra Messenger ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma platformlarında görülen çağdaş uygulamaların temel bir bileşeni olarak ortaya çıktı.

Dikkat çekici bir şekilde, Appy Pie, bir zamanlar karmaşık olan tamamen işlevsel bir sohbet robotu oluşturma sürecini yalnızca birkaç dakikaya indirdi. Bu, kullanıcılara, izleyicileriyle daha önce imkansız olan şekillerde etkileşim kurmaları için değerli bir araç sağlar. Sohbet robotları işletmelerin müşteri sorgularına zamanında yanıt vermesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda veri toplama, gerçek zamanlı destek ve ek satış için de kullanılabilir.

Sohbet robotları, sürükleyici mesaj deneyimleri sunarak müşteri kararlarını etkileme potansiyeline sahiptir. Sonuç olarak, tüm satış süreci boyunca müşterilere ürün veya hizmetleri öğrenme noktasında rehberlik edebilirler.

Chatbot'lar, işletmelere sunulan müşteri hizmetleri düzeyini geliştirmede başarılı olsa da, daha karmaşık durumlar, kullanıcıların tercih ettiği canlı sohbet yazılımını entegre ederek sohbetin canlı bir sohbet platformuna aktarılmasını gerektirebilir.

Appy Pie'nin tamamen yeni sohbet robotu oluşturucusu kullanılarak geliştirilen sohbet robotları, ister büyük bir şirket ister küçük bir girişim yönetiyor olsun, her girişimcinin cephaneliği için temel araçlardır. AppMaster platform herhangi bir teknik uzmanlık veya kodlama olmaksızın bu özelliğe erişim sağladığından, işletmelerin mobil uygulamalarına veya web sitelerine bir sohbet robotu entegre etmek için her türlü nedeni vardır.