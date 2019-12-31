تشتهر Appy Pie ببناء تطبيقات الأجهزة المحمولة المستندة إلى مجموعة النظراء ، وهي تعمل الآن على إحداث ثورة في خدمة العملاء من خلال تمكين الشركات من تطوير روبوتات الدردشة الخاصة بها دون أي خبرة في الترميز. في عصر التحول الرقمي ، يفضل المستهلكون التواصل الفوري مع الشركات.

لم يعد النهج التقليدي المتمثل في استخدام قسم على موقع الشركة على الويب لاستفسارات العملاء وردود أفعالهم كافياً في عالم يحركه الإشباع الفوري. بمساعدة chatbot ، يمكن للشركات تقديم ردود فورية على استفسارات العملاء وتعميم الرسائل الترويجية دون تدخل بشري مباشر.

منشئ روبوتات الدردشة Appy Pie يستغل قوة الذكاء الاصطناعي (AI). يمكن للمستخدمين إعداد روبوتات المحادثة لمعالجة أسئلة العملاء الشائعة ، مما يسمح لفرق رعاية العملاء بالتركيز على المجالات التي تتطلب المزيد من الاهتمام البشري. تجني أتمتة هذا العنصر من خدمة العملاء العديد من الفوائد للشركات من جميع الأحجام.

لا تقلل روبوتات الدردشة من النفقات العامة فحسب ، بل لديها أيضًا القدرة على توليد المزيد من العملاء المحتملين وزيادة المبيعات إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. الهدف الرئيسي من استخدام chatbot هو تسهيل المحادثات الهادفة مع كل من العملاء الحاليين والمحتملين دون تعيين موظفين إضافيين. هذا الهدف الطموح ، الذي كان حلما بعيد المنال ، أصبح حقيقة مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي. وبالتالي ، يمكن حتى لأصحاب الأعمال والمسوقين الذين يمتلكون الحد الأدنى من المهارات التقنية الآن استخدام هذه الاستراتيجية الفعالة في حملات توليد العملاء المحتملين.

بفضل منشئ chatbot البديهي في Appy Pie ، يمكن للمستخدمين إنشاء روبوتات محادثة تحاكي المحادثات البشرية في ثلاث خطوات بسيطة فقط. كل ما هو مطلوب هو إدخال اسم chatbot ، وتحديد الغرض ، وتخصيص الوظائف ، ثم يكون chatbot جاهزًا للاستخدام.

مما لا شك فيه أن روبوتات المحادثة ظهرت كعنصر أساسي في التطبيقات المعاصرة ، وعلى الأخص ظهورها في المساعدين الافتراضيين مثل Google Assistant و Siri ، بالإضافة إلى منصات المراسلة الفورية ، مثل Messenger و WhatsApp.

بشكل ملحوظ ، قام Appy Pie بتبسيط العملية المعقدة لإنشاء روبوت محادثة يعمل بكامل طاقته في بضع دقائق فقط. يمنح هذا المستخدمين أداة قيمة للتفاعل مع جمهورهم بطرق كانت مستحيلة في السابق. لا تعمل روبوتات المحادثة على تمكين الشركات من تقديم ردود في الوقت المناسب على استفسارات العملاء فحسب ، بل يمكن استخدامها أيضًا لجمع البيانات ، والدعم في الوقت الفعلي ، وزيادة المبيعات.

من خلال تقديم تجارب رسائل غامرة ، تتمتع برامج الدردشة الآلية بالقدرة على التأثير على قرارات العملاء. نتيجة لذلك ، يمكنهم توجيه العملاء من نقطة التعرف على المنتجات أو الخدمات خلال عملية البيع بأكملها.

على الرغم من أن روبوتات الدردشة تتفوق في تحسين مستوى خدمة العملاء المتاح للشركات ، إلا أن المواقف الأكثر تعقيدًا قد تتطلب نقل الدردشة إلى نظام أساسي للدردشة الحية من خلال دمج برامج الدردشة الحية المفضلة للمستخدمين.

تم تطوير روبوتات الدردشة باستخدام أداة إنشاء روبوتات الدردشة الجديدة كليًا من Appy Pie ، وهي أدوات أساسية لترسانة كل رائد أعمال ، سواء كانت تدير شركة كبيرة أو شركة صغيرة ناشئة. لدى الشركات كل الأسباب لدمج chatbot في تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الويب الخاص بهم لأن AppMaster platform توفر الوصول إلى هذه الميزة ، دون أي خبرة فنية أو تشفير.