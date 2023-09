Recursos de baixo código

Os ativos Low-code, no contexto do desenvolvimento de aplicativos low-code, são componentes, modelos e ferramentas pré-construídos disponíveis em plataformas low-code para permitir e acelerar o desenvolvimento, a implantação e o gerenciamento de aplicativos com o mínimo de codificação manual. Os ativos Low-code são projetados para agilizar e aumentar o processo de desenvolvimento, criando eficiência, reduzindo o débito técnico e permitindo que desenvolvedores cidadãos e desenvolvedores profissionais criem aplicativos poderosos, escaláveis ​​e ricos em recursos em vários domínios.

Os ativos Low-code atenuam a dependência da codificação convencional, fornecendo aos desenvolvedores componentes reutilizáveis ​​e uma interface drag-and-drop orientada visualmente para criar e personalizar aplicativos com base nos requisitos do usuário e nos objetivos de negócios. Esses ativos incluem, mas não estão limitados a, modelos e componentes de UI, modelos de dados, fluxos de trabalho, conectores de integração, endpoints de API, lógica de negócios pré-construída e vários módulos funcionais.

Vários estudos e pesquisas retrataram uma taxa de crescimento impressionante no mercado de desenvolvimento low-code e sua importância no desenvolvimento de aplicações modernas. De acordo com a Forrester, espera-se que o mercado low-code atinja US$ 21,2 bilhões em receitas até 2022, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 40%. A crescente adoção de plataformas low-code é atribuída às demandas perpétuas de desenvolvimento rápido de aplicativos, à crescente necessidade de automação de processos e à transformação do cenário de TI.

AppMaster, como uma poderosa plataforma no-code, aproveita os benefícios dos ativos low-code para permitir que os clientes criem aplicativos back-end, web e móveis com a maior facilidade e agilidade. Os usuários podem criar modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados) e definir a lógica de negócios por meio do Business Process (BP) Designer, que oferece um repositório abrangente de ativos low-code para personalizar aplicativos de acordo com os requisitos específicos do projeto. Além disso, a plataforma oferece suporte a endpoints REST API e WSS para integração e interoperabilidade perfeitas em vários sistemas e plataformas.

Juntamente com o desenvolvimento de aplicativos de back-end, AppMaster fornece vários ativos low-code para projetar, desenvolver e gerenciar aplicativos da web e móveis com esforços mínimos de codificação. Os clientes podem criar interfaces de usuário visualmente cativantes por meio do construtor de UI da web drag-and-drop, utilizando componentes de UI, modelos e módulos funcionais pré-construídos. O Web BP Designer da AppMaster oferece a capacidade de definir a lógica de negócios de cada componente e tornar os aplicativos da web totalmente interativos.

Da mesma forma, o desenvolvimento de aplicativos móveis no AppMaster é apoiado por um extenso conjunto de ativos low-code, permitindo uma abordagem rápida e iterativa para projetar, desenvolver e implantar aplicativos para plataformas Android e iOS. O Mobile BP Designer auxilia na criação de UI e lógica de negócios para cada componente, facilitando um tempo de lançamento no mercado mais rápido e uma implantação contínua de aplicativos.

Para elucidar ainda mais a extensão e o impacto dos ativos low-code no desenvolvimento de aplicações, é essencial explicar os benefícios subjacentes que esses ativos oferecem:

Desenvolvimento acelerado: os ativos Low-code agilizam o processo de desenvolvimento de aplicativos, fornecendo um conjunto de componentes, modelos e ferramentas pré-construídos para projetar, desenvolver e implantar aplicativos com eficiência. Dívida técnica reduzida: Dado que o ambiente de desenvolvimento low-code facilita a regeneração de aplicativos do zero a cada modificação, a dependência da codificação convencional e das atualizações manuais é significativamente reduzida, minimizando assim o acúmulo de dívida técnica. Eficiência de custos: Ao aproveitar os benefícios dos ativos low-code , as organizações podem economizar substancialmente nos custos de desenvolvimento, pois esses ativos facilitam o desenvolvimento rápido de aplicativos, exigindo menos tempo e recursos para construir e manter aplicativos. Escalabilidade: plataformas Low-code como AppMaster permitem que os clientes gerem aplicativos com escalabilidade impressionante para atender a casos de uso corporativo e de alta carga, garantindo que as soluções desenvolvidas resistam ao teste do tempo e se adaptem aos requisitos de negócios em evolução. Capacitação do Desenvolvedor Cidadão: Com a disponibilidade de ativos low-code , os usuários não técnicos também podem participar do desenvolvimento de aplicativos, abrindo um novo mundo de possibilidades e promovendo a inovação nas organizações.

Concluindo, os ativos low-code apresentam uma mudança de paradigma no ecossistema de desenvolvimento de aplicativos, capacitando desenvolvedores e usuários não técnicos a criar e implantar aplicativos escaláveis ​​e ricos em recursos em vários domínios. Plataformas como AppMaster, com ênfase no desenvolvimento low-code e na variedade de ativos pré-construídos, têm o potencial de revolucionar a forma como os aplicativos são construídos, reforçando os princípios de agilidade, colaboração e inovação no mundo competitivo de hoje.