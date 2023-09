Low-code Assets im Kontext der low-code Anwendungsentwicklung sind vorgefertigte Komponenten, Vorlagen und Tools, die auf low-code Plattformen verfügbar sind, um die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen mit minimalem manuellen Programmieraufwand zu ermöglichen und zu beschleunigen. Low-code Assets sind darauf ausgelegt, den Entwicklungsprozess zu rationalisieren und zu erweitern, Effizienz zu schaffen, technische Schulden zu reduzieren und es Bürgerentwicklern und professionellen Entwicklern gleichermaßen zu ermöglichen, leistungsstarke, skalierbare und funktionsreiche Anwendungen über verschiedene Domänen hinweg zu erstellen.

Low-code Assets verringern die Abhängigkeit von herkömmlicher Codierung, indem sie Entwicklern wiederverwendbare Komponenten und eine visuell orientierte drag-and-drop Schnittstelle zur Verfügung stellen, um Anwendungen basierend auf Benutzeranforderungen und Geschäftszielen zu erstellen und anzupassen. Zu diesen Assets gehören unter anderem UI-Vorlagen und -Komponenten, Datenmodelle, Workflows, Integrationskonnektoren, API- endpoints, vorgefertigte Geschäftslogik und verschiedene Funktionsmodule.

Verschiedene Studien und Untersuchungen haben die beeindruckende Wachstumsrate des low-code Entwicklungsmarktes und seine Bedeutung für die moderne Anwendungsentwicklung aufgezeigt. Laut Forrester wird der low-code Markt bis 2022 voraussichtlich einen Umsatz von 21,2 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40 % wachsen. Die zunehmende Verbreitung von low-code Plattformen wird auf die fortwährenden Anforderungen einer schnellen Anwendungsentwicklung, den wachsenden Bedarf an Prozessautomatisierung und die Transformation der IT-Landschaft zurückgeführt.

AppMaster nutzt als leistungsstarke no-code Plattform die Vorteile von low-code Assets, um Kunden die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen mit äußerster Leichtigkeit und Agilität zu ermöglichen. Benutzer können Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell erstellen und Geschäftslogik über den Business Process (BP) Designer definieren, der ein umfassendes Repository mit low-code Assets bietet, um Anwendungen entsprechend den spezifischen Projektanforderungen anzupassen. Darüber hinaus unterstützt die Plattform REST-API- und WSS- endpoints für eine nahtlose Integration und Interoperabilität über mehrere Systeme und Plattformen hinweg.

Neben der Backend-Anwendungsentwicklung bietet AppMaster verschiedene low-code Assets zum Entwerfen, Entwickeln und Verwalten von Web- und Mobilanwendungen mit minimalem Codierungsaufwand. Kunden können mit dem drag-and-drop Web-UI-Builder visuell ansprechende Benutzeroberflächen erstellen und dabei vorgefertigte UI-Komponenten, Vorlagen und Funktionsmodule nutzen. Der Web BP Designer von AppMaster bietet die Möglichkeit, die Geschäftslogik jeder Komponente zu definieren und Webanwendungen vollständig interaktiv zu gestalten.

Ebenso wird die Entwicklung mobiler Anwendungen in AppMaster durch einen umfangreichen Satz an low-code Assets unterstützt, die einen schnellen, iterativen Ansatz zum Entwerfen, Entwickeln und Bereitstellen von Apps für Android- und iOS-Plattformen ermöglichen. Der Mobile BP Designer hilft bei der Erstellung der Benutzeroberfläche und Geschäftslogik für jede Komponente und ermöglicht so eine schnellere Markteinführung und eine nahtlose App-Bereitstellung.

Um das Ausmaß und die Auswirkungen von low-code Assets in der Anwendungsentwicklung weiter zu verdeutlichen, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Vorteile zu erläutern, die diese Assets bieten:

Beschleunigte Entwicklung: Low-code Assets beschleunigen den Anwendungsentwicklungsprozess, indem sie eine Reihe vorgefertigter Komponenten, Vorlagen und Tools zum effizienten Entwerfen, Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungen bereitstellen. Reduzierte technische Schulden: Da die low-code Entwicklungsumgebung die Neugenerierung von Anwendungen bei jeder Änderung von Grund auf erleichtert, wird die Abhängigkeit von herkömmlicher Codierung und manuellen Aktualisierungen erheblich reduziert, wodurch die Anhäufung technischer Schulden minimiert wird. Kosteneffizienz: Durch die Nutzung der Vorteile von low-code Assets können Unternehmen erhebliche Entwicklungskosten einsparen, da diese Assets eine schnelle Anwendungsentwicklung ermöglichen und weniger Zeit und Ressourcen für die Erstellung und Wartung von Anwendungen erfordern. Skalierbarkeit: Low-code Plattformen wie AppMaster ermöglichen es Kunden, Anwendungen mit beeindruckender Skalierbarkeit zu generieren, um Hochlast- und Unternehmensanwendungsfälle abzudecken, und stellen so sicher, dass die entwickelten Lösungen den Test der Zeit bestehen und sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpassen. Citizen Developer Enablement: Mit der Verfügbarkeit von low-code Assets können auch technisch nicht versierte Benutzer an der Anwendungsentwicklung teilnehmen, wodurch sich neue Möglichkeiten erschließen und Innovationen in Organisationen gefördert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code Assets einen Paradigmenwechsel im Anwendungsentwicklungs-Ökosystem darstellen und es Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern gleichermaßen ermöglichen, skalierbare, funktionsreiche Anwendungen in verschiedenen Domänen zu erstellen und bereitzustellen. Plattformen wie AppMaster haben mit ihrem Schwerpunkt auf low-code Entwicklung und einer Reihe vorgefertigter Assets das Potenzial, die Art und Weise, wie Anwendungen erstellt werden, zu revolutionieren und die Grundsätze der Agilität, Zusammenarbeit und Innovation in der heutigen wettbewerbsintensiven Welt zu stärken.