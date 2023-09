Risorse a basso codice

Le risorse Low-code, nel contesto dello sviluppo di applicazioni low-code, sono componenti, modelli e strumenti precostruiti disponibili all'interno di piattaforme low-code per abilitare e accelerare lo sviluppo, la distribuzione e la gestione delle applicazioni con una codifica manuale minima. Le risorse Low-code sono progettate per semplificare e aumentare il processo di sviluppo, creando efficienza, riducendo il debito tecnico e consentendo sia agli sviluppatori cittadini che agli sviluppatori professionisti di creare applicazioni potenti, scalabili e ricche di funzionalità in vari domini.

Le risorse Low-code mitigano la dipendenza dalla codifica convenzionale fornendo agli sviluppatori componenti riutilizzabili e un'interfaccia drag-and-drop orientata alla visualizzazione per creare e personalizzare applicazioni in base ai requisiti dell'utente e agli obiettivi aziendali. Queste risorse includono, a titolo esemplificativo, modelli e componenti dell'interfaccia utente, modelli di dati, flussi di lavoro, connettori di integrazione, endpoints API, logica aziendale predefinita e vari moduli funzionali.

Vari studi e ricerche hanno descritto un impressionante tasso di crescita nel mercato dello sviluppo low-code e la sua importanza nello sviluppo di applicazioni moderne. Secondo Forrester, si prevede che il mercato low-code raggiungerà i 21,2 miliardi di dollari di entrate entro il 2022, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 40%. La crescente adozione di piattaforme low-code è attribuita alle continue richieste di sviluppo rapido delle applicazioni, alla crescente necessità di automazione dei processi e alla trasformazione del panorama IT.

AppMaster, in quanto potente piattaforma no-code, sfrutta i vantaggi delle risorse low-code per consentire ai clienti di creare applicazioni backend, web e mobili con la massima facilità e agilità. Gli utenti possono creare visivamente modelli di dati (schema di database) e definire la logica aziendale tramite Business Process (BP) Designer, che offre un repository completo di risorse low-code per personalizzare le applicazioni in base ai requisiti specifici del progetto. Inoltre, la piattaforma supporta API REST ed endpoints WSS per una perfetta integrazione e interoperabilità tra più sistemi e piattaforme.

Oltre allo sviluppo di applicazioni backend, AppMaster fornisce varie risorse low-code per progettare, sviluppare e gestire applicazioni web e mobili con sforzi di codifica minimi. I clienti possono creare interfacce utente visivamente accattivanti tramite il builder dell'interfaccia utente Web drag-and-drop, utilizzando componenti dell'interfaccia utente, modelli e moduli funzionali predefiniti. Web BP Designer di AppMaster conferisce la capacità di definire la logica aziendale di ciascun componente e di rendere le applicazioni Web completamente interattive.

Allo stesso modo, lo sviluppo di applicazioni mobili in AppMaster è supportato da un ampio set di risorse low-code, che consentono un approccio rapido e iterativo alla progettazione, allo sviluppo e alla distribuzione di app per piattaforme Android e iOS. Mobile BP Designer aiuta a creare l'interfaccia utente e la logica aziendale per ciascun componente, facilitando un time-to-market più rapido e un'implementazione fluida delle app.

Per chiarire ulteriormente la portata e l'impatto delle risorse low-code nello sviluppo di applicazioni, è essenziale spiegare i vantaggi sottostanti offerti da queste risorse:

Sviluppo accelerato: le risorse Low-code accelerano il processo di sviluppo delle applicazioni fornendo una serie di componenti, modelli e strumenti predefiniti per progettare, sviluppare e distribuire applicazioni in modo efficiente. Debito tecnico ridotto: dato che l'ambiente di sviluppo low-code facilita la rigenerazione dell'applicazione da zero con ogni modifica, la dipendenza dalla codifica convenzionale e dagli aggiornamenti manuali è significativamente ridotta, minimizzando così l'accumulo di debito tecnico. Efficienza dei costi: sfruttando i vantaggi delle risorse low-code , le organizzazioni possono risparmiare sostanzialmente sui costi di sviluppo, poiché queste risorse facilitano un rapido sviluppo delle applicazioni, richiedendo meno tempo e risorse per creare e mantenere le applicazioni. Scalabilità: piattaforme Low-code come AppMaster consentono ai clienti di generare applicazioni con straordinaria scalabilità per soddisfare casi d'uso aziendali e ad alto carico, garantendo che le soluzioni sviluppate resistano alla prova del tempo e si adattino ai requisiti aziendali in evoluzione. Abilitazione degli sviluppatori cittadini: con la disponibilità di risorse low-code , anche gli utenti non tecnici possono partecipare allo sviluppo delle applicazioni, sbloccando un nuovo regno di possibilità e promuovendo l'innovazione all'interno delle organizzazioni.

In conclusione, le risorse low-code rappresentano un cambiamento di paradigma nell’ecosistema di sviluppo delle applicazioni, consentendo sia agli sviluppatori che agli utenti non tecnici di creare e distribuire applicazioni scalabili e ricche di funzionalità in vari domini. Piattaforme come AppMaster, con la loro enfasi sullo sviluppo low-code e su una serie di risorse predefinite, hanno il potenziale per rivoluzionare il modo in cui vengono create le applicazioni, rafforzando i principi di agilità, collaborazione e innovazione nel mondo competitivo di oggi.