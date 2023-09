PMEs com baixo código (pequenas e médias empresas)

PMEs (pequenas e médias empresas) Low-code referem-se à adoção e utilização de plataformas de desenvolvimento low-code por pequenas e médias empresas para criar, modificar e implantar aplicativos de software com o mínimo de codificação manual. Nos últimos anos, as plataformas low-code ganharam imensa popularidade, pois permitem que empresas com recursos e conhecimentos técnicos limitados criem e mantenham aplicações que atendam às suas necessidades específicas, ao mesmo tempo que reduzem significativamente os custos de desenvolvimento e o tempo de colocação no mercado.

A abordagem de desenvolvimento low-code visa principalmente simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos por meio do uso de componentes visuais, interfaces drag-and-drop e modelos personalizáveis. Isso permite que os usuários, incluindo aqueles que não possuem habilidades ou experiência formal em programação, projetem, desenvolvam e implantem aplicativos com eficiência em vários domínios e setores, desde sistemas de comércio eletrônico e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) até gerenciamento de inventário e gerenciamento de recursos humanos ( sistemas de gestão de recursos humanos.

De acordo com um relatório recente da Forrester Research, espera-se que o mercado low-code cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de mais de 19% até 2024, atingindo um valor total de 2,76 mil milhões de dólares. Este crescimento é impulsionado principalmente pela crescente procura de soluções de software de baixo custo e fáceis de utilizar entre as PME, à medida que procuram melhorar as suas capacidades digitais, agilizar as operações e manter-se competitivas num cenário empresarial em constante evolução.

Uma das principais razões para a crescente adoção de plataformas low-code entre as pequenas e médias empresas é o facto de estas soluções oferecerem um equilíbrio perfeito entre facilidade de utilização e funcionalidade. Isto permite que pequenas e médias empresas desenvolvam rapidamente aplicações funcionais e fáceis de usar, sem ter que investir pesadamente na contratação e treinamento de desenvolvedores qualificados ou na aquisição de ferramentas e licenças de software caras.

Além disso, plataformas low-code como AppMaster fornecem uma ampla gama de recursos e funcionalidades que atendem aos requisitos exclusivos de pequenas e médias empresas, incluindo modelos predefinidos, construtores visuais no-code, integração de API, ferramentas de teste e implantação e muito mais. Com a ajuda dessas ferramentas, organizações menores podem desenvolver facilmente aplicativos que se alinhem com seus processos de negócios, objetivos e expectativas de clientes específicos, facilitando a tomada de decisões mais rápida, maior eficiência do fluxo de trabalho e uma experiência digital geral aprimorada para os usuários.

AppMaster, como uma das principais plataformas no-code do setor, capacita pequenas e médias empresas a criar aplicativos abrangentes de back-end, web e móveis com a ajuda de seus recursos e capacidades distintos. Os usuários podem criar facilmente modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS por meio de ferramentas de design visual, eliminando a necessidade de codificação manual. Além disso, a abordagem de ponta orientada por servidor do AppMaster permite que os clientes atualizem as interfaces de usuário, a lógica do aplicativo e as chaves de API de seus aplicativos sem a necessidade de enviar novas versões às lojas de aplicativos.

Para pequenas e médias empresas, a adoção de uma plataforma low-code como AppMaster não só traz agilidade ao processo de desenvolvimento de aplicativos, mas também permite eliminar dívidas técnicas, gerando automaticamente aplicativos do zero sempre que há mudanças nos requisitos de negócios. Essa abordagem garante que os aplicativos estejam sempre atualizados, otimizados e altamente escaláveis, atendendo às necessidades em constante mudança das empresas modernas.

Além disso, as plataformas low-code também podem ajudar as PMEs a conseguir uma melhor colaboração entre as suas equipas, incluindo programadores, analistas de negócios e gestores de projetos, uma vez que todos podem participar no desenvolvimento e gestão de aplicações. Isto promove a inovação, facilita a identificação de novas oportunidades de negócios e ajuda na criação de uma cultura de trabalho inclusiva que prioriza o digital.

Com um foco crescente na transformação digital em vários setores, as plataformas low-code representam uma oportunidade incomparável para as pequenas e médias empresas aproveitarem a tecnologia para melhorar os seus processos, responder rapidamente às mudanças do mercado e permanecer à frente da concorrência. Dados os inúmeros benefícios e capacidades incomparáveis ​​que plataformas low-code como AppMaster oferecem, é evidente que as PMEs Low-code têm um potencial significativo para moldar o futuro do desenvolvimento de software e impulsionar a revolução digital em curso.

Concluindo, as PMEs Low-code são pequenas e médias empresas que dependem de plataformas de desenvolvimento low-code para criar e manter aplicações que atendam às suas necessidades exclusivas, ao mesmo tempo que reduzem custos e tempo de desenvolvimento. Essas plataformas, como o AppMaster, permitem que empresas com recursos e conhecimento técnico limitados desenvolvam uma ampla gama de aplicativos personalizados e os mantenham com facilidade. À medida que a procura por soluções digitais aumenta, as plataformas low-code estão preparadas para ajudar as PME a manterem-se competitivas e a transformarem as suas operações, contribuindo, em última análise, para o crescimento global do mercado low-code.