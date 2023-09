Low-code-items

Low-code assets, in de context van low-code applicatieontwikkeling, zijn vooraf gebouwde componenten, sjablonen en tools die beschikbaar zijn binnen low-code platforms om de ontwikkeling, implementatie en het beheer van applicaties mogelijk te maken en te versnellen met minimale handmatige codering. Low-code assets zijn ontworpen om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en te verbeteren, efficiëntie te creëren, de technische schulden te verminderen en zowel burgerontwikkelaars als professionele ontwikkelaars in staat te stellen krachtige, schaalbare en functierijke applicaties in verschillende domeinen te creëren.

Low-code assets verminderen de afhankelijkheid van conventionele codering door ontwikkelaars te voorzien van herbruikbare componenten en een visueel georiënteerde drag-and-drop interface om applicaties te bouwen en aan te passen op basis van gebruikersvereisten en zakelijke doelstellingen. Deze assets omvatten, maar zijn niet beperkt tot, UI-sjablonen en -componenten, datamodellen, workflows, integratieconnectors, API- endpoints, vooraf gebouwde bedrijfslogica en verschillende functionele modules.

Verschillende studies en onderzoeken hebben een indrukwekkend groeipercentage in de low-code ontwikkelingsmarkt en de betekenis ervan voor de moderne applicatieontwikkeling aangetoond. Volgens Forrester zal de low-code markt in 2022 naar verwachting een omzet van 21,2 miljard dollar bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 40%. De toenemende acceptatie van low-code platforms wordt toegeschreven aan de voortdurende eisen van snelle applicatieontwikkeling, de groeiende behoefte aan procesautomatisering en de transformatie van het IT-landschap.

AppMaster maakt als krachtig no-code -platform gebruik van de voordelen van low-code assets om klanten in staat te stellen met het grootste gemak en flexibiliteit backend-, web- en mobiele applicaties te creëren. Gebruikers kunnen visueel datamodellen (databaseschema) creëren en bedrijfslogica definiëren via de Business Process (BP) Designer, die een uitgebreide opslagplaats van low-code assets biedt om applicaties aan te passen aan de specifieke projectvereisten. Bovendien ondersteunt het platform REST API- en WSS- endpoints voor naadloze integratie en interoperabiliteit tussen meerdere systemen en platforms.

Naast de ontwikkeling van backend-applicaties biedt AppMaster verschillende low-code assets voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van web- en mobiele applicaties met minimale codeerinspanningen. Klanten kunnen visueel aantrekkelijke gebruikersinterfaces creëren via de drag-and-drop web-UI-builder, waarbij gebruik wordt gemaakt van vooraf gebouwde UI-componenten, sjablonen en functionele modules. AppMaster 's Web BP Designer biedt de mogelijkheid om de bedrijfslogica van elke component te definiëren en webapplicaties volledig interactief te maken.

Op dezelfde manier wordt de ontwikkeling van mobiele applicaties in AppMaster ondersteund door een uitgebreide reeks low-code assets, waardoor een snelle, iteratieve aanpak mogelijk is voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van apps voor zowel Android- als iOS-platforms. De Mobile BP Designer helpt bij het creëren van een gebruikersinterface en bedrijfslogica voor elk onderdeel, waardoor een snellere time-to-market en een naadloze app-implementatie mogelijk worden gemaakt.

Om de omvang en impact van low-code assets bij applicatieontwikkeling verder te verduidelijken, is het essentieel om de onderliggende voordelen die deze assets bieden te benadrukken:

Versnelde ontwikkeling: Low-code assets versnellen het applicatieontwikkelingsproces door een reeks vooraf gebouwde componenten, sjablonen en tools te bieden om applicaties efficiënt te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Verminderde technische schulden: Aangezien de low-code ontwikkelomgeving het opnieuw genereren van applicaties bij elke wijziging vanaf het begin mogelijk maakt, wordt de afhankelijkheid van conventionele codering en handmatige updates aanzienlijk verminderd, waardoor de accumulatie van technische schulden wordt geminimaliseerd. Kostenefficiëntie: Door gebruik te maken van de voordelen van low-code assets kunnen organisaties aanzienlijk besparen op ontwikkelingskosten, omdat deze assets een snelle applicatieontwikkeling mogelijk maken, waardoor er minder tijd en middelen nodig zijn om applicaties te bouwen en te onderhouden. Schaalbaarheid: Low-code platforms zoals AppMaster stellen klanten in staat applicaties te genereren met indrukwekkende schaalbaarheid om tegemoet te komen aan high-load en enterprise use-cases, waardoor wordt gegarandeerd dat de ontwikkelde oplossingen de tand des tijds doorstaan ​​en zich aanpassen aan de veranderende zakelijke vereisten. Citizen Developer Enablement: Met de beschikbaarheid van low-code assets kunnen niet-technische gebruikers ook deelnemen aan de ontwikkeling van applicaties, waardoor een nieuw rijk aan mogelijkheden wordt ontsloten en innovatie binnen organisaties wordt bevorderd.

Kortom, low-code assets zorgen voor een paradigmaverschuiving in het ecosysteem voor applicatieontwikkeling, waardoor zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers schaalbare, feature-rijke applicaties in verschillende domeinen kunnen bouwen en implementeren. Platformen als AppMaster, met hun nadruk op low-code ontwikkeling en een reeks vooraf gebouwde assets, hebben het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop applicaties worden gebouwd, waardoor de principes van flexibiliteit, samenwerking en innovatie in de huidige competitieve wereld worden versterkt.