Gestão de relações com clientes sem código (CRM sem código)

No-Code Customer Relationship Management ( No-Code CRM) significa uma abordagem revolucionária para gerenciar relações e interações com clientes que não requer codificação tradicional ou técnicas de script. Ele aproveita o poder da automação e programação visual, contando com interfaces intuitivas de arrastar e soltar , modelos pré-construídos e componentes modulares. Isso permite que os usuários configurem fluxos de trabalho facilmente, configurem caminhos de comunicação e controlem, analisem e sintetizem os dados do cliente.

Ao contrário dos sistemas tradicionais de CRM, que exigem extensa codificação e experiência técnica, as plataformas No-Code CRM permitem que empresas e organizações projetem e implementem soluções de software personalizadas adaptadas às suas necessidades. A capacidade de manipular módulos e interfaces simplifica visualmente o processo. Ele o torna acessível a usuários não técnicos, democratizando a tecnologia e colocando-a ao alcance de uma base de usuários mais ampla.

As aplicações práticas das soluções No-Code CRM são multifacetadas. Eles facilitam a criação de modelos de dados para encapsular informações específicas do cliente, projetam processos de negócios para adquirir, manter e aprimorar relacionamentos com clientes e geram aplicativos para controlar esses processos - tudo sem a necessidade de escrever uma única linha de código.

Plataformas como AppMaster exemplificam os recursos do No-Code CRM, oferecendo um ambiente versátil e escalável que está em sincronia com as tendências tecnológicas modernas. Com essas plataformas, as empresas podem reduzir significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para o desenvolvimento de software, ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência e a eficácia de seus empreendimentos de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Estatísticas como as encontradas na Pesquisa de Software de Aplicativo Corporativo da Statista em 2020, relatando que 50% do software de CRM dos entrevistados veio de um provedor de Software como Serviço ( SaaS ), demonstram a crescente relevância de plataformas flexíveis de CRM No-Code, como AppMaster.

Os sistemas No-Code CRM são adequados para grandes corporações e são cada vez mais adotados por pequenas e médias empresas (SMBs). À medida que a tecnologia avança, recursos mais sofisticados estão sendo incorporados, incorporando ainda mais No-Code CRM como padrão em vários setores de negócios. As previsões de empresas de pesquisa como o Gartner preveem que, até 2024, 65% de todo o desenvolvimento de aplicativos será conduzido em plataformas no-code, indicando um aumento acentuado na adoção em várias funções de negócios, incluindo CRM.

A importância do No-Code CRM também é intensificada pela mudança global para operações remotas e a crescente prevalência de equipes distribuídas. Uma pesquisa da IDC em 2020 revelou que 72% dos trabalhadores estariam operando remotamente naquele ano, ressaltando a necessidade de ferramentas que possam se adaptar a uma força de trabalho digital e descentralizada. As soluções No-Code CRM, com sua flexibilidade, design de aplicativo personalizável, acessibilidade de dados em tempo real e funcionalidade independente de plataforma, tornam-se instrumentos essenciais para o gerenciamento de relacionamento com o cliente nesta nova era de trabalho.

Em conclusão, No-Code CRM representa uma transformação fundamental na forma como as organizações abordam o gerenciamento de relacionamento com o cliente. Ao eliminar as barreiras da codificação tradicional e oferecer soluções modulares orientadas visualmente, permite que uma gama mais ampla de usuários se envolva com a tecnologia. Ele promove uma abordagem mais ágil e adaptável para gerenciar o relacionamento com o cliente. À medida que a tecnologia evolui, a função do No-Code CRM provavelmente se expandirá e se solidificará, tornando-se um componente essencial nas estratégias de negócios de organizações de todos os tamanhos.