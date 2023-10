Cálculo Relacional, no contexto de bancos de dados relacionais, refere-se a uma linguagem de consulta simbólica e não processual que opera em tabelas de banco de dados (relações) para manipular, recuperar e gerenciar os dados contidos nessas estruturas. Em contraste com as linguagens procedurais que ditam sequências explícitas de operações a serem executadas, as expressões de cálculo relacional definem apenas os resultados desejados das consultas e permitem que o sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) subjacente determine o método mais eficiente para alcançar esses resultados. O cálculo relacional é baseado principalmente no cálculo de predicados e na teoria dos conjuntos, que juntos formam o modelo fundamental para os sistemas de banco de dados relacionais.

Existem duas formas predominantes de cálculo relacional: Cálculo Relacional de Tupla (TRC) e Cálculo Relacional de Domínio (DRC). Tanto o TRC como o DRC enfatizam a sintaxe declarativa lógica e o raciocínio abstrato para expressar consultas, mas diferem na sua abordagem fundamental para atingir este objetivo.

O cálculo relacional de tuplas, como o termo sugere, concentra-se nas tuplas – ou linhas em uma tabela de banco de dados. O TRC fornece um meio para especificar os critérios necessários para selecionar e recuperar um conjunto de tuplas que satisfaçam condições específicas. Por exemplo, num sistema típico de gestão de funcionários, uma consulta TRC pode procurar todas as tuplas que representam funcionários que ganham um salário específico numa determinada região. A consulta geraria os atributos (colunas) associados às tuplas elegíveis, mas não ditaria como o SGBD deveria processar os dados para entregar os resultados desejados.

O Cálculo Relacional de Domínio, por outro lado, opera em domínios de atributos individuais (colunas) em vez de tuplas inteiras. As consultas DRC procuram definir condições específicas com referência aos atributos individuais e recuperar um conjunto de pontos de dados qualificados dos domínios de atributos relevantes. Utilizando o mesmo exemplo de sistema de gestão de funcionários, uma consulta na RDC poderia solicitar os nomes e detalhes de contacto dos funcionários que correspondiam ao salário e aos critérios regionais acima mencionados. O foco em atributos individuais permite maior granularidade na formulação de consultas e geração de resultados.

Tanto o cálculo relacional de tupla quanto o de domínio fornecem poder completo e equivalente em termos de capacidades expressivas, tornando possível expressar qualquer consulta em qualquer uma das duas formas de cálculo relacional. Além disso, ambas as formas de cálculo relacional desempenharam um papel significativo no início e na evolução da SQL (Structured Query Language), que é a linguagem de consulta mais amplamente utilizada para sistemas de bancos de dados relacionais atualmente.

