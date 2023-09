A desnormalização, no contexto de bancos de dados relacionais, refere-se ao processo de organização estratégica de dados de maneira menos estruturada ou redundante para otimizar o desempenho da consulta, reduzir o custo de recuperação de dados e aumentar a eficiência operacional. Ao contrário da normalização, que procura minimizar a redundância e as dependências dentro de um esquema de banco de dados, dividindo os dados em tabelas menores e relacionadas, a desnormalização introduz propositadamente redundâncias para consolidar os dados e minimizar a necessidade de operações de junção complexas que podem potencialmente degradar o desempenho do sistema.

Embora a normalização seja essencial para melhorar a integridade e a consistência de um sistema de banco de dados, ela geralmente ocorre às custas do desempenho da consulta. Em esquemas altamente normalizados, o acesso a um conjunto completo de dados normalmente exige múltiplas operações de junção em diversas tabelas para remontar as informações apresentadas aos usuários finais, consumindo mais recursos e tempo. Como resultado, técnicas de desnormalização podem ser aplicadas para equilibrar as compensações entre consistência de dados, integridade e desempenho de consulta.

A desnormalização é realizada mesclando tabelas, adicionando colunas redundantes ou mantendo dados de resumo pré-computados para simplificar e agilizar as operações de recuperação de dados. Para ilustrar, considere um esquema de banco de dados de comércio eletrônico altamente normalizado, onde as informações do cliente, do pedido e do produto são mantidas em tabelas separadas. Ao consultar uma lista de pedidos, juntamente com os detalhes correspondentes do cliente e do produto, são necessárias múltiplas operações de junção para recuperar as informações necessárias. Em um esquema desnormalizado, colunas redundantes podem ser adicionadas à tabela de pedidos, como customer_name e product_name, para eliminar a necessidade de operações de junção e melhorar o desempenho da consulta.

É importante notar que a desnormalização não é universalmente aplicável e a sua implementação deve ser abordada criteriosamente. Como a redundância adiciona inerentemente um nível de complexidade ao esquema e ao gerenciamento do banco de dados, a desnormalização pode aumentar o risco de inconsistência e anomalias dos dados. Assim, é necessário um monitoramento vigilante e mecanismos adequados de aplicação da integridade dos dados para garantir a consistência e a precisão dos dados. Além disso, a desnormalização nem sempre pode produzir melhorias de desempenho e, em certos casos, pode levar à deterioração da eficiência do sistema devido ao aumento do consumo de armazenamento e aos custos de gravação.

No contexto da plataforma no-code AppMaster, que permite aos usuários criar visualmente modelos de dados e gerenciar seus bancos de dados relacionais, a desnormalização pode desempenhar um papel fundamental na adaptação de soluções orientadas ao desempenho para casos de uso específicos. Com AppMaster, os usuários podem gerar e modificar modelos de dados ou esquemas de maneira rápida e eficiente em resposta à evolução dos requisitos, proporcionando-lhes a flexibilidade para otimizar o equilíbrio entre normalização e desnormalização para atender às demandas de um aplicativo.

A capacidade do AppMaster de gerar código para aplicativos back-end, web e móveis em menos de 30 segundos quando alterações são feitas nos projetos garante que a plataforma possa acomodar facilmente ajustes de desnormalização sem incorrer em dívidas técnicas. Isso permite que os usuários experimentem estrategicamente vários graus de desnormalização para avaliar seu impacto no desempenho e tomar decisões informadas para maximizar a eficiência. Além disso, os aplicativos do AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como banco de dados primário, permitindo integração e compatibilidade perfeitas com uma ampla gama de soluções de armazenamento de dados.

Concluindo, a desnormalização é uma técnica poderosa empregada em bancos de dados relacionais para otimizar o desempenho e aumentar a eficiência, introduzindo redundâncias calculadas e simplificando os processos de recuperação de dados. Embora apresente riscos e complexidades inerentes à consistência e integridade dos dados, quando aplicada de forma inteligente e pragmática, a desnormalização pode gerar melhorias significativas no desempenho. A plataforma no-code AppMaster fornece aos usuários as ferramentas e recursos necessários para experimentar estratégias de desnormalização e criar soluções personalizadas que atingem o equilíbrio ideal entre consistência de dados e desempenho de consulta.