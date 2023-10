Le calcul relationnel, dans le contexte des bases de données relationnelles, fait référence à un langage de requête symbolique et non procédural qui fonctionne sur les tables de bases de données (relations) pour manipuler, récupérer et gérer les données contenues dans ces structures. Contrairement aux langages procéduraux qui dictent des séquences explicites d'opérations à exécuter, les expressions de calcul relationnel définissent uniquement les résultats souhaités des requêtes et permettent au système de gestion de base de données (SGBD) sous-jacent de déterminer la méthode la plus efficace pour obtenir ces résultats. Le calcul relationnel est principalement basé sur le calcul des prédicats et la théorie des ensembles, qui forment ensemble le modèle fondamental des systèmes de bases de données relationnelles.

Il existe deux formes prédominantes de calcul relationnel : le calcul relationnel des tuples (TRC) et le calcul relationnel de domaine (DRC). TRC et DRC mettent tous deux l'accent sur la syntaxe déclarative logique et le raisonnement abstrait pour exprimer des requêtes, mais diffèrent dans leur approche fondamentale pour atteindre cet objectif.

Le calcul relationnel des tuples, comme son terme l'indique, se concentre sur les tuples ou les lignes d'une table de base de données. TRC fournit un moyen de spécifier les critères nécessaires pour sélectionner et récupérer un ensemble de tuples qui satisfont à des conditions spécifiques. Par exemple, dans un système de gestion des employés typique, une requête TRC peut rechercher tous les tuples représentant les employés qui ont gagné un salaire spécifique dans une région particulière. La requête afficherait les attributs (colonnes) associés aux tuples éligibles, mais ne dicterait pas la manière dont le SGBD doit traiter les données pour fournir les résultats souhaités.

Le calcul relationnel de domaine, en revanche, fonctionne sur des domaines d'attributs individuels (colonnes) au lieu de tuples entiers. Les requêtes DRC cherchent à définir des conditions spécifiques en référence aux attributs individuels et à récupérer un ensemble de points de données qualificatifs à partir des domaines d'attributs pertinents. En utilisant le même exemple de système de gestion des employés, une requête DRC pourrait demander les noms et coordonnées des employés qui correspondent au salaire et aux critères régionaux susmentionnés. L'accent mis sur les attributs individuels permet une granularité accrue dans la formulation des requêtes et la génération des résultats.

Le calcul relationnel des tuples et des domaines fournit une puissance complète et équivalente en termes de capacités d'expression, permettant d'exprimer n'importe quelle requête dans l'une ou l'autre des deux formes de calcul relationnel. En outre, les deux formes de calcul relationnel ont joué un rôle important dans la création et l’évolution de SQL (Structured Query Language), qui est aujourd’hui le langage de requête le plus largement utilisé pour les systèmes de bases de données relationnelles.

En résumé, le calcul relationnel est un concept fondamental dans le domaine des bases de données relationnelles, qui englobe le calcul relationnel des tuples et le calcul relationnel de domaine, tous deux offrant de puissantes capacités de formulation de requêtes basées sur la théorie des ensembles et la logique des prédicats.