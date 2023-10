Il calcolo relazionale, nel contesto dei database relazionali, si riferisce a un linguaggio di query simbolico e non procedurale che opera su tabelle di database (relazioni) per manipolare, recuperare e gestire i dati contenuti all'interno di queste strutture. A differenza dei linguaggi procedurali che impongono sequenze esplicite di operazioni da eseguire, le espressioni di calcolo relazionale definiscono solo i risultati desiderati delle query e consentono al sistema di gestione del database (DBMS) sottostante di determinare il metodo più efficiente per ottenere tali risultati. Il calcolo relazionale si basa principalmente sul calcolo dei predicati e sulla teoria degli insiemi, che insieme formano il modello fondamentale per i sistemi di database relazionali.

Esistono due forme predominanti di calcolo relazionale: il calcolo relazionale delle tuple (TRC) e il calcolo relazionale dei domini (DRC). Sia TRC che DRC enfatizzano la sintassi logica dichiarativa e il ragionamento astratto per esprimere domande, ma differiscono nel loro approccio fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Il calcolo relazionale delle tuple, come suggerisce il termine, si concentra sulle tuple o sulle righe di una tabella di database. TRC fornisce un mezzo per specificare i criteri necessari per selezionare e recuperare un insieme di tuple che soddisfano condizioni specifiche. Ad esempio, in un tipico sistema di gestione dei dipendenti, una query TRC potrebbe cercare tutte le tuple che rappresentano i dipendenti che hanno guadagnato uno stipendio specifico in una particolare regione. La query restituirebbe gli attributi (colonne) associati alle tuple idonee ma non determinerebbe come il DBMS dovrebbe elaborare i dati per fornire i risultati desiderati.

Il calcolo relazionale dei domini, d'altra parte, opera su domini di attributi individuali (colonne) invece che su intere tuple. Le query DRC cercano di definire condizioni specifiche con riferimento ai singoli attributi e recuperare una serie di punti dati qualificanti dai domini degli attributi rilevanti. Utilizzando lo stesso esempio del sistema di gestione dei dipendenti, una query DRC potrebbe richiedere i nomi e i dettagli di contatto dei dipendenti che corrispondono allo stipendio e ai criteri regionali di cui sopra. L'attenzione ai singoli attributi consente una maggiore granularità nella formulazione delle query e nella generazione di output.

Sia Tuple che Domain Relational Calculus forniscono potenza completa ed equivalente in termini di capacità espressive, rendendo possibile esprimere qualsiasi query in una delle due forme di calcolo relazionale. Inoltre, entrambe le forme di calcolo relazionale hanno svolto un ruolo significativo nella nascita e nell’evoluzione di SQL (Structured Query Language), che è oggi il linguaggio di query più utilizzato per i sistemi di database relazionali.

In sintesi, il calcolo relazionale è un concetto fondamentale nel regno dei database relazionali, che comprende il calcolo relazionale su tuple e il calcolo relazionale su dominio, entrambi che offrono potenti funzionalità di formulazione di query basate sulla teoria degli insiemi e sulla logica dei predicati.