Relationele analyse

Relationele Calculus verwijst, in de context van relationele databases, naar een symbolische, niet-procedurele zoektaal die werkt op databasetabellen (relaties) om de gegevens in deze structuren te manipuleren, op te halen en te beheren. In tegenstelling tot procedurele talen die expliciete reeksen van uit te voeren bewerkingen dicteren, definiëren relationele calculus-expressies alleen de gewenste uitkomsten van zoekopdrachten en stellen ze het onderliggende databasebeheersysteem (DBMS) in staat de meest efficiënte methode te bepalen om die resultaten te bereiken. Relationele calculus is voornamelijk gebaseerd op de predicatenrekening en de verzamelingenleer, die samen het fundamentele model vormen voor de relationele databasesystemen.

Er zijn twee overheersende vormen van relationele calculus: Tuple Relational Calculus (TRC) en Domain Relational Calculus (DRC). Zowel TRC als DRC leggen de nadruk op logische declaratieve syntaxis en abstracte redenering om vragen uit te drukken, maar verschillen in hun fundamentele benadering om dit doel te bereiken.

Tuple Relationele Calculus richt zich, zoals de term suggereert, op de tuples (of rijen) in een databasetabel. TRC biedt een manier om de criteria te specificeren die nodig zijn voor het selecteren en ophalen van een reeks tupels die aan specifieke voorwaarden voldoen. In een typisch werknemersbeheersysteem kan een TRC-query bijvoorbeeld zoeken naar alle tupels die werknemers vertegenwoordigen die een specifiek salaris in een bepaalde regio hebben verdiend. De query levert de attributen (kolommen) op die zijn gekoppeld aan de in aanmerking komende tupels, maar dicteert niet hoe het DBMS de gegevens moet verwerken om de gewenste resultaten te leveren.

Domeinrelationele analyse daarentegen werkt op individuele attribuutdomeinen (kolommen) in plaats van op hele tupels. DRC-query's proberen specifieke voorwaarden te definiëren met betrekking tot de individuele attributen, en een reeks kwalificerende datapunten op te halen uit de relevante attribuutdomeinen. Met behulp van hetzelfde voorbeeld van een werknemersbeheersysteem zou een DRC-query de namen en contactgegevens kunnen opvragen van werknemers die voldeden aan de bovengenoemde salaris- en regionale criteria. De focus op individuele kenmerken zorgt voor een grotere granulariteit bij het formuleren van zoekopdrachten en het genereren van output.

Zowel Tuple als Domain Relational Calculus bieden volledige en gelijkwaardige kracht in termen van expressieve mogelijkheden, waardoor het mogelijk wordt om elke vraag in een van de twee relationele calculusvormen uit te drukken. Bovendien speelden beide vormen van relationele calculus een belangrijke rol bij het ontstaan ​​en de evolutie van SQL (Structured Query Language), de tegenwoordig meest gebruikte querytaal voor relationele databasesystemen.

