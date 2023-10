Beziehungsrechnung

Unter relationalem Kalkül im Zusammenhang mit relationalen Datenbanken versteht man eine symbolische, nicht-prozedurale Abfragesprache, die Datenbanktabellen (Beziehungen) bearbeitet, um die in diesen Strukturen enthaltenen Daten zu manipulieren, abzurufen und zu verwalten. Im Gegensatz zu prozeduralen Sprachen, die explizite Abfolgen von auszuführenden Operationen vorschreiben, definieren relationale Kalkülausdrücke nur die gewünschten Ergebnisse von Abfragen und ermöglichen es dem zugrunde liegenden Datenbankverwaltungssystem (DBMS), die effizienteste Methode zum Erreichen dieser Ergebnisse zu bestimmen. Die relationale Analysis basiert hauptsächlich auf der Prädikatenrechnung und der Mengenlehre, die zusammen das Grundmodell für die relationalen Datenbanksysteme bilden.

Es gibt zwei vorherrschende Formen der relationalen Analysis: Tuple Relational Calculus (TRC) und Domain Relational Calculus (DRC). Sowohl TRC als auch DRC legen den Schwerpunkt auf logische deklarative Syntax und abstraktes Denken, um Abfragen auszudrücken, unterscheiden sich jedoch in ihrem grundlegenden Ansatz zur Erreichung dieses Ziels.

Die relationale Tupelrechnung konzentriert sich, wie der Begriff schon sagt, auf die Tupel – oder Zeilen in einer Datenbanktabelle. TRC bietet eine Möglichkeit, die Kriterien anzugeben, die zum Auswählen und Abrufen einer Reihe von Tupeln erforderlich sind, die bestimmte Bedingungen erfüllen. In einem typischen Mitarbeiterverwaltungssystem könnte eine TRC-Abfrage beispielsweise nach allen Tupeln suchen, die Mitarbeiter repräsentieren, die in einer bestimmten Region ein bestimmtes Gehalt verdient haben. Die Abfrage würde die Attribute (Spalten) ausgeben, die den in Frage kommenden Tupeln zugeordnet sind, aber nicht vorschreiben, wie das DBMS die Daten verarbeiten soll, um die gewünschten Ergebnisse zu liefern.

Die domänenrelationale Berechnung hingegen operiert mit einzelnen Attributdomänen (Spalten) statt mit ganzen Tupeln. DRC-Abfragen zielen darauf ab, spezifische Bedingungen in Bezug auf die einzelnen Attribute zu definieren und eine Reihe qualifizierter Datenpunkte aus den relevanten Attributdomänen abzurufen. Unter Verwendung desselben Beispiels für ein Mitarbeiterverwaltungssystem könnte eine DRC-Abfrage die Namen und Kontaktdaten von Mitarbeitern anfordern, die den oben genannten Gehalts- und Regionalkriterien entsprechen. Der Fokus auf einzelne Attribute ermöglicht eine höhere Granularität bei der Abfrageformulierung und Ausgabegenerierung.

Sowohl die Tupel- als auch die domänenrelationale Kalkulation bieten vollständige und gleichwertige Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Ausdrucksfähigkeiten und ermöglichen es, jede Abfrage in einer der beiden relationalen Kalkülformen auszudrücken. Darüber hinaus spielten beide Formen der Beziehungsrechnung eine bedeutende Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von SQL (Structured Query Language), der heute am weitesten verbreiteten Abfragesprache für relationale Datenbanksysteme.

