Está ansioso pela plataforma para comercializar o seu arranque em linha ou o produto relacionado com a tecnologia? Se SIM, está no artigo certo. Sempre que um novo produto de arranque ou de aplicação é criado, enfrenta vários desafios para criar o seu espaço no mercado versátil de produtos existentes, atraindo o público alvo para ele.

Depois ou mesmo antes de o produto ser lançado no mercado, a única coisa que irá determinar o seu sucesso é o seu alcance e ligação ao seu público-alvo, o que normalmente é frutífero com plataformas fiáveis que promovem o lançamento do seu produto. Existem muitas abordagens incríveis para ajudar o seu produto a este respeito, mas a plataforma Product Hunt é a melhor forma de o fazer, especialmente se o produto ou o arranque estiver relacionado com a tecnologia.

Começar a caçar produtos não só irá trazer o seu produto ao engano de vários amantes da tecnologia, como também ajudará a aumentar o seu tráfego na web, a sua aparência online, e o envolvimento do utilizador final com o seu produto recém-lançado.

Product Hunt permitir-lhe-á destacar-se da multidão na grande variedade de lançamentos de tecnologia e promovê-lo até ao topo se o seu produto for excelente.

O que é a Product Hunt?

Ryan Hoover estabeleceu a plataforma da comunidade online chamada Caça ao Produto em 2013. Product Hunt afirma que o website exibe diariamente os melhores artigos novos. Os fabricantes carregam os seus novos produtos tecnológicos recém-lançados, e os consumidores vêm à procura da melhor e mais recente tecnologia no site. O processo de caça ao produto é feito no site, mas esta plataforma também está disponível no Android e no iOS.

O site de caça ao produto é utilizado por muitos inventores e proprietários de empresas para lançar efectivamente os seus mais recentes produtos, tais como

Software

Hardware

Apps

Ferramentas

Outros produtos bem conhecidos

Os novos produtos são encomendados de acordo com a popularidade na página inicial. A popularidade depende do número de votos que um aplicativo ou um produto recebe dos membros. Se encontrar um óptimo produto, irá evitá-lo. Quanto mais votos de um produto tiver, mais elevado será o seu nível na página inicial do website.

Adicionalmente, existe uma área de comentários para membros em cada página de produto. A secção de comentários é o local ideal para fazer uma pergunta ao criador, expressar feedback, ou descobrir o que as outras pessoas pensam sobre a aplicação ou produto. Os membros podem contribuir com pequenos posts no blogue para a conversa da comunidade na secção de Discussões do sítio. A caça ao produto inclui também a secção de trabalho, o que significa que os melhores produtos receberão prémios anuais pelo seu desempenho. Estes prémios são chamados Kitty Awards.

Ryan Hoover, fundador da Product Hunt

Quem deve utilizar a Caça ao Produto?

Qualquer pessoa e qualquer pessoa que seja amante de tecnologia! Contudo, a plataforma de caça ao produto tem três categorias principais de utilizadores ou investidores.

Criadores

Os criadores, fabricantes ou fundadores são aqueles que criam produtos tecnológicos e lançam esses produtos ou aplicações móveis nesta plataforma. Se criar software ou aplicações móveis, irá a esta plataforma e lançará as suas aplicações móveis. Será chamado um criador deste produto aplicativo. Uma vez lançada a sua aplicação ou produto no website, será óptimo conhecer a opinião do público. Um utilizador em tempo real pode dizer-lhe melhor, e pode melhorar o seu produto para satisfazer as expectativas dos investidores ou dos utilizadores.

Caçadores

Se encontrar algum produto de tecnologia fria na Internet que ainda não esteja a ser lançado neste website, carregue este produto nesta rede de Caça ao Produto usando o botão "Eu não criei este produto". Aquele que adiciona produtos com este procedimento chama-se "caçador", e este processo chama-se "caça". Tomemos um exemplo: se está a sofrer na Internet e encontra aplicações móveis fixes, ou qualquer produto, quer que o mundo o conheça, por isso partilha o produto com a comunidade da plataforma. Muitos fundadores ou fabricantes utilizam este truque carregando o produto primeiro como uma equipa de caça ao produto ou investidores e depois lançando-os para que o produto seja bem sucedido.

Membros

Os membros são o rei desta plataforma porque trabalham como clientes. O lançamento de produtos depende deles porque utilizam os mais recentes produtos lançados pelos fabricantes e referidos pelos investidores ou caçadores. Eles evocam os produtos ou dão opiniões honestas sobre o que muitos fundadores ou criadores procuram na plataforma. Sem membros, não haverá utilizadores na plataforma para utilizar o produto, e os fabricantes deixarão de vir à plataforma para lançar o seu produto.

Como lançar na caça ao produto

Há três passos para chegar ao dia do lançamento do seu produto e torná-lo bem sucedido na caça ao produto. Os passos são os seguintes:

Pré-lançamento

O dia do lançamento

Dia pós-lançamento

Pré-lançamento

Se quiser lançar o seu produto numa caça ao produto, deve considerar os seguintes pontos antes do dia do lançamento para que possa ter uma grande audiência para o apoiar.

Construa o seu público

Uma próxima página a ser criada na caça ao produto, antes do lançamento do seu produto, tal como um trailer de filme para criar os primeiros adoptantes à espera dos seus resultados finais. Com isto, pode ter e-mails de primeiros adoptantes e de pessoas interessadas no seu produto. Eles podem ser os seus primeiros utilizadores ou testadores beta para o seu grande produto, e há a possibilidade de alguns deles virem apoiá-lo no dia do lançamento.

Contribuição comunitária

Ser activo nas comunidades no lançamento da caça ao produto. Pode partilhar a sua história de iniciar esta jornada, que obstáculos encontrou, como geriu todas as barreiras, como o seu produto irá beneficiar a comunidade, etc. Desta forma, pode ligar-se a mais pessoas; os utilizadores da comunidade tendem a apoiar investidores e caçadores das suas tribos.

Logótipo Carregue o seu logótipo profissional, com tamanho 240x240 e menos de 2MB. Nome do produto Um bom nome para o seu produto com 40 caracteres ou menos. Tagline Um slogan simples mas criativo que se liga ao público. 60 caracteres, no máximo. Descrição Deve incluir toda a informação sobre o seu produto; se os utilizadores quiserem saber sobre o produto, utilizarão no máximo 260 caracteres. Imagem Três ou mais fotografias do seu produto de todos os ângulos, para que os utilizadores possam ter a ideia certa do mesmo. Vídeo Carregue um vídeo do seu produto que mostre as características do seu produto, como funciona, e tudo. Pode carregar o seu vídeo a partir do URL do Youtube. Maker Crie um perfil de Maker e mencione a ideia por detrás do seu produto, para que se possa ligar a mais utilizadores. Tempo de lançamento Tente publicar o seu produto técnico às 12 horas PST, para que possa ter um dia inteiro com os utilizadores para interagir.

Dia de lançamento

Seja receptivo

Uma vez lançada a sua aplicação ou produto, assegure-se de responder rapidamente a todos. Os utilizadores adoram participar em conversas. Com isto, pode criar novos utilizadores para compreender melhor a sua aplicação ou produto e obter um feedback honesto dos utilizadores.

Adicionar um widget

Pode ter vários widgets na sua web para obter mais novos utilizadores na sua página de caça ao produto. Tais como, pode adicionar uma imagem de banner dos seus novos produtos ou aplicações móveis, botão de subscrição, ou mesmo descontos.

Pós-lançamento

Obrigado, comunidade

Se as suas aplicações ou produtos móveis obtiverem o maior número de votos e vierem nos cinco primeiros produtos, celebre a sua vitória com os utilizadores que o apoiaram e outros para os colocar no circuito.

Partilhe nas redes sociais

Partilhe sobre o seu lançamento em todas as redes sociais para obter o maior número de votos e ter uma grande audiência na sua página de produtos.

Envia uma actualização

Partilhe as suas actualizações aos subscritores dos seus resultados através de boletins informativos e mantenha-os em contacto consigo.

Que tipo de tráfego pode esperar?

Muitos utilizadores no lançamento de caça ao produto vêm testar os seus produtos, tais como aplicações móveis ou ferramentas tecnológicas, todos os dias. Se os seus produtos se tornarem os melhores produtos novos, pode esperar mais de 10.000 visitantes únicos. Pode atingir rapidamente 1.000 a 3.000 vendas genuínas para os seus melhores produtos novos, se conseguir que tantos visitantes se tornem no seu site. O público na caça ao produto gosta de ter produtos únicos e de ter taxas de conversão razoáveis nesses produtos.

Se a sua aplicação ou produto permanecer na linha de fundo da primeira página, pode esperar mais de 2.000 novos utilizadores no dia do lançamento. Além disso, se conseguir estar entre os cinco principais produtos, terá a oportunidade de figurar no e-mail de digestão de caçadas.

O e-mail Hunt Digest é uma colecção de produtos com mais votos, produtos de tecnologia fantástica, e novos anúncios de tecnologia. Desta forma, pode obter cada vez mais pistas sobre as suas aplicações móveis ou produtos tecnológicos.

Em poucas palavras

Conclui-se que a caça ao produto é um grande recurso e a estratégia número um para a comercialização do seu produto tecnológico recém-lançado ou arranque. Consulte a Caça ao Produto para saber mais sobre ele. O lançamento do Product Hunt tem milhões de utilizadores diários em todo o mundo, tornando-o a melhor escolha para lançar, utilizar ou encontrar novos produtos tecnológicos. Aproxima a comunidade tecnológica e permite que as pessoas se mantenham actualizadas com os mais recentes produtos tecnológicos a nível mundial.

AppMaster é a ferramenta tecnológica número dois recomendada na lista de Caça ao Produto e o criador de aplicações móveis número um.

AppMaster permitir-lhe-á criar as suas aplicações móveis, ferramentas, ou aplicação web para qualquer finalidade a partir do zero utilizando o ilustrador visual de fácil utilização, tecnologia sem código, e drag-and-drop.