Sind Sie auf der Suche nach einer Plattform für die Vermarktung Ihres Online-Startups oder eines technologiebezogenen Produkts? Wenn JA, sind Sie auf dem richtigen Artikel. Wann immer ein neues Startup oder ein App-Produkt ins Leben gerufen wird, steht es vor verschiedenen Herausforderungen, um seinen Platz auf dem vielseitigen Markt der bestehenden Produkte zu schaffen, indem es die Zielgruppe anzieht.

Nach oder sogar vor der Markteinführung des Produkts ist das Einzige, was über den Erfolg entscheidet, die Reichweite und die Verbindung zur Zielgruppe, die in der Regel durch zuverlässige Plattformen zur Förderung der Produkteinführung erreicht wird. Es gibt viele unglaubliche Ansätze, um Ihr Produkt in dieser Hinsicht zu unterstützen, aber die Plattform Product Hunt ist der beste Weg, um dies zu tun, vor allem, wenn das Produkt oder das Startup technikbezogen ist.

Wenn Sie sich auf Product Hunt anmelden, wird Ihr Produkt nicht nur von vielen Technikliebhabern wahrgenommen, sondern auch Ihr Internetverkehr, Ihr Online-Auftritt und das Engagement der Endnutzer für Ihr neu eingeführtes Produkt werden gesteigert.

Product Hunt ermöglicht es Ihnen, sich von der Masse der vielen technischen Produkteinführungen abzuheben und Sie an die Spitze zu bringen, wenn Ihr Produkt herausragend ist.

Was ist Product Hunt?

Ryan Hoover gründete die Online-Community-Plattform Product Hunt im Jahr 2013. Product Hunt behauptet, dass die Website jeden Tag die besten neuen Produkte anzeigt. Hersteller laden ihre neu eingeführten technischen Produkte hoch, und Verbraucher finden auf der Website die neuesten und besten Technologien. Der Prozess der Produktsuche erfolgt auf der Website, aber diese Plattform ist auch auf Android und iOS verfügbar.

Die Produktjagd-Website wird von vielen Erfindern und Geschäftsinhabern genutzt, um ihre neuesten Produkte effektiv auf den Markt zu bringen, z. B.

Software

Hardware

Apps

Werkzeuge

Andere bekannte Produkte

Neue Produkte werden auf der Homepage nach ihrer Beliebtheit geordnet. Die Beliebtheit hängt davon ab, wie viele Bewertungen (Upvotes) eine App oder ein Produkt von den Mitgliedern erhält. Wenn Sie ein tolles Produkt finden, werden Sie es hoch bewerten. Je mehr Bewertungen ein Produkt hat, desto höher wird es auf der Startseite der Website platziert.

Außerdem gibt es auf jeder Produktseite einen Kommentarbereich für Mitglieder. Der Kommentarbereich ist der ideale Ort, um dem Ersteller eine Frage zu stellen, Feedback zu geben oder herauszufinden, was andere Leute über die App oder das Produkt denken. Im Diskussionsbereich der Website können Mitglieder kurze Blog-Beiträge zu den Gesprächen in der Community beitragen. Product Hunt umfasst auch den Bereich Job, in dem die besten Produkte jährlich für ihre Leistung ausgezeichnet werden. Diese Auszeichnungen werden Kitty Awards genannt.

Ryan Hoover, Gründer von Product Hunt

Wer sollte Product Hunt nutzen?

Jeder und jede, die sich für Technik interessiert! Die Product Hunt-Plattform hat jedoch drei Hauptkategorien von Nutzern oder Investoren.

Macher

Schöpfer, Macher oder Gründer sind diejenigen, die technische Produkte erstellen und diese Produkte oder mobilen Anwendungen auf dieser Plattform veröffentlichen. Wenn Sie Software oder mobile Anwendungen erstellen, gehen Sie auf diese Plattform und veröffentlichen Ihre mobilen Anwendungen. Sie werden dann als Hersteller dieses App-Produkts bezeichnet. Sobald Sie Ihre App oder Ihr Produkt auf der Website veröffentlicht haben, ist es wichtig, die Meinung des Publikums zu erfahren. Ein Echtzeit-Nutzer kann Ihnen mehr sagen, und Sie können Ihr Produkt verbessern, um die Erwartungen der Investoren oder Nutzer zu erfüllen.

Jäger

Wenn Sie im Internet ein Cold-Tech-Produkt finden, das noch nicht auf dieser Website angeboten wird, können Sie dieses Produkt auf Product Hunt hochladen, indem Sie die Schaltfläche "Ich habe dieses Produkt nicht erstellt" verwenden. Derjenige, der auf diese Weise Produkte hinzufügt, wird "Hunter" genannt, und dieser Vorgang wird "hunting" genannt. Nehmen wir ein Beispiel: Wenn Sie im Internet unterwegs sind und coole mobile Apps oder ein beliebiges Produkt finden, möchten Sie, dass die Welt davon erfährt, also teilen Sie das Produkt mit der Plattformgemeinschaft. Viele Gründer oder Macher nutzen diesen Trick, indem sie das Produkt zunächst als Produktjagdteam oder Investoren hochladen und dann auf den Markt bringen, damit es erfolgreich wird.

Mitglieder

Die Mitglieder sind der König dieser Plattform, denn sie arbeiten als Kunden. Product Hunt Launch hängt von ihnen ab, weil sie die neuesten Produkte verwenden, die von den Herstellern eingeführt und von den Investoren oder Jägern empfohlen werden. Sie bewerten die Produkte oder geben ehrliche Rezensionen für das, was viele Gründer oder Hersteller auf der Plattform suchen. Ohne Mitglieder gibt es keine Nutzer auf der Plattform, die das Produkt verwenden, und die Hersteller werden nicht mehr auf die Plattform kommen, um ihr Produkt zu veröffentlichen.

Wie man ein Produkt auf Product Hunt einführt

Es gibt drei Schritte, um den Tag der Markteinführung Ihres Produkts zu erreichen und es auf Product Hunt erfolgreich zu machen. Die Schritte sind wie folgt:

Vor der Markteinführung

Der Tag der Markteinführung

Post-Launch-Tag

Vor der Markteinführung

Wenn Sie Ihr Produkt auf einer Produktjagd einführen wollen, müssen Sie vor dem Starttag die folgenden Punkte beachten, damit Sie ein großes Publikum haben, das Sie unterstützt.

Bauen Sie Ihr Publikum auf

Erstellen Sie vor der Markteinführung Ihres Produkts eine Seite auf der Produktjagd, ähnlich wie bei einem Filmtrailer, um frühe Nutzer zu gewinnen, die auf Ihre endgültigen Ergebnisse warten. Auf diese Weise können Sie E-Mails von Early Adopters und an Ihrem Produkt interessierten Personen erhalten. Sie können Ihre frühen Nutzer oder Beta-Tester für Ihr großartiges Produkt sein, und es besteht die Möglichkeit, dass einige von ihnen Sie am Tag der Markteinführung unterstützen werden.

Beitrag zur Gemeinschaft

Beteiligen Sie sich aktiv an den Communities zum Start der Produktjagd. Sie können Ihre Geschichte erzählen, wie Sie diese Reise begonnen haben, auf welche Hürden Sie gestoßen sind, wie Sie alle Hindernisse überwunden haben, wie Ihr Produkt der Gemeinschaft zugute kommen wird usw. Auf diese Weise können Sie mit mehr Menschen in Kontakt treten; Community-Nutzer neigen dazu, Investoren und Jäger aus ihren Stämmen zu unterstützen.

Logo Laden Sie Ihr professionelles Logo mit einer Größe von 240x240 und weniger als 2 MB hoch. Produktname Ein guter Name für Ihr Produkt mit 40 Zeichen oder weniger. Tagline Eine einfache, aber kreative Tagline, die das Publikum anspricht. Maximal 60 Zeichen. Beschreibung Sie sollte alle Informationen über Ihr Produkt enthalten; wenn die Nutzer etwas über das Produkt wissen wollen, werden sie maximal 260 Zeichen verwenden. Bild Drei oder mehr Bilder von Ihrem Produkt aus allen Blickwinkeln, damit sich die Nutzer ein Bild davon machen können. Video Laden Sie ein Video von Ihrem Produkt hoch, in dem Sie die Produktmerkmale, die Funktionsweise und alles andere zeigen. Sie können Ihr Video über die Youtube-URL hochladen. Maker Erstellen Sie ein Maker-Profil und erwähnen Sie die Idee hinter Ihrem Produkt, damit Sie mit mehr Nutzern in Kontakt treten können. Posting-Zeit Versuchen Sie, Ihr technisches Produkt um 12 AM PST zu veröffentlichen, damit Sie einen ganzen Tag Zeit haben, mit den Nutzern zu interagieren.

Starttag

Seien Sie ansprechbar

Sobald Sie Ihre App oder Ihr Produkt auf den Markt gebracht haben, sollten Sie schnell auf alle Reaktionen reagieren. Benutzer lieben es, sich an Unterhaltungen zu beteiligen. Auf diese Weise können Sie neue Nutzer gewinnen, um Ihre App oder Ihr Produkt besser zu verstehen und ehrliches Feedback von den Nutzern zu erhalten.

Fügen Sie ein Widget hinzu

Sie können mehrere Widgets auf Ihrer Website einrichten, um mehr neue Nutzer auf Ihre Produktsuchseite zu bringen. Sie können z. B. ein Bannerbild Ihrer neuen Produkte oder mobilen Anwendungen, eine Schaltfläche für Abonnements oder sogar Rabatte hinzufügen.

Nach dem Start

Dankeschön, Community

Wenn Ihre mobilen Anwendungen oder Produkte die meisten Stimmen erhalten und zu den fünf besten Produkten gehören, feiern Sie Ihren Sieg mit den Nutzern, die Sie unterstützt haben, und mit anderen, um sie auf dem Laufenden zu halten.

Auf sozialen Medien teilen

Teilen Sie Ihre Markteinführung in allen sozialen Medien, um die meisten Stimmen zu erhalten und ein großes Publikum auf Ihrer Produktseite zu haben.

Sendet ein Update

Teilen Sie Ihre Aktualisierungen den Abonnenten Ihrer Ergebnisse in Newslettern mit und halten Sie sie mit Ihnen in Verbindung.

Welche Art von Traffic können Sie erwarten?

Viele Nutzer kommen täglich auf die Produktjagd und testen ihre Produkte, z. B. mobile Apps oder technische Tools. Wenn Ihre Produkte die besten neuen Produkte werden, können Sie mit mehr als 10.000 Besuchern rechnen. Sie können schnell 1.000 bis 3.000 echte Verkäufe für Ihre besten neuen Produkte erzielen, wenn Sie so viele Besucher auf Ihrer Website haben. Das Publikum auf der Produktjagd mag einzigartige Produkte und vernünftige Umsatzraten für diese Produkte.

Wenn Ihre App oder Ihr Produkt unterm Strich auf der ersten Seite bleibt, können Sie mit mehr als 2.000 neuen Nutzern am Tag der Einführung rechnen. Wenn Sie es unter die ersten fünf Produkte schaffen, haben Sie außerdem die Möglichkeit, in der Hunt Digest-E-Mail erwähnt zu werden.

Die Hunt Digest-E-Mail ist eine Sammlung von Produkten mit den meisten Stimmen, fantastischen Technologieprodukten und Ankündigungen neuer technischer Funktionen. Auf diese Weise können Sie mehr und mehr Leads für Ihre mobilen Anwendungen oder technischen Produkte gewinnen.

Kurz und bündig

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Product Hunt eine großartige Ressource und die beste Strategie für die Vermarktung Ihres neu eingeführten Technologieprodukts oder Startups ist. Schauen Sie sich Product Hunt an, um mehr darüber zu erfahren. Product Hunt hat täglich Millionen von Nutzern weltweit, was es zur besten Wahl macht, um neue Technologieprodukte einzuführen, zu nutzen oder zu finden. Es bringt die Tech-Community näher zusammen und ermöglicht es den Menschen, sich über die neuesten Tech-Produkte weltweit zu informieren.

AppMaster ist die Nummer zwei der empfohlenen Tech-Tools in der Product Hunt-Liste und die Nummer eins bei der Erstellung von mobilen Apps.

Mit AppMaster können Sie Ihre mobilen Apps, Tools oder Web-Apps für jeden Zweck von Grund auf mit dem benutzerfreundlichen visuellen Illustrator, No-Code-Technologie und Drag-and-Drop erstellen.