你是否正在寻找一个平台来推销你的在线创业公司或技术相关产品？如果是的话，你就找到了正确的文章。每当一个新的创业公司或应用程序产品出现时，它都面临着各种挑战，要在现有产品的多功能市场中通过吸引目标受众来创造自己的空间。

在产品推出市场之后甚至之前，决定其成功的唯一因素是其与目标受众的接触和联系，这通常是通过可靠的平台促进你的产品推出而取得的成果。在这方面，有许多令人难以置信的方法来协助你的产品，但平台Product Hunt是最好的方法，特别是如果产品或创业公司是与技术有关的。

在Product Hunt上开始自己的工作，不仅会使你的产品进入一些技术爱好者的视线，而且会帮助提高你的网络流量、在线外观，以及最终用户对你新推出的产品的参与。

产品亨特将使你在各种各样的技术发布中脱颖而出，如果你的产品很出色，就可以将你提升到顶端。

什么是Product Hunt？

Ryan Hoover在2013年建立了名为Product Hunt的在线社区平台。Product Hunt声称，该网站每天都会展示最好的新项目。制造商上传他们新近推出的科技产品，而消费者则在网站上寻找最新、最好的技术。猎取产品的过程是在网站上完成的，但这个平台也可以在安卓和iOS上使用。

许多发明家和企业主利用产品搜索网站有效地推出他们的最新产品，例如

软件

硬件

应用程序

工具类

其他知名产品

新产品在主页上根据受欢迎程度排序。受欢迎程度取决于一个应用程序或一个产品从会员那里得到多少赞许。如果你发现一个伟大的产品，你会给它加注。一个产品得到的支持越多，它在网站首页的排名就越高。

此外，每个产品页面上都有一个会员评论区。评论区是向创建者提问、表达反馈意见或了解其他人对该应用或产品看法的理想地点。会员可以在网站的讨论区为社区的对话贡献简短的博文。产品搜索还包括工作部分，这意味着最好的产品将因其表现而获得年度奖项。这些奖项被称为Kitty奖。

Ryan Hoover，Product Hunt的创始人

谁应该使用Product Hunt？

任何一个热爱技术的人都可以!然而，产品狩猎平台有三大类用户或投资者。

创造者

创造者、制造者或创始人是那些创造科技产品并在这个平台上推出这些产品或移动应用程序的人。如果你创造了软件或移动应用，你会到这个平台上推出你的移动应用。你将被称为这个应用产品的制造者。一旦你在网站上推出你的应用程序或产品，了解观众的意见将是非常好的。一个实时的用户可以更好地告诉你，你可以改进你的产品以满足投资者或用户的期望。

狩猎者

如果你在互联网上发现了任何冷门的科技产品，而这些产品还没有在这个网站上推出，你就用 "我没有创造这个产品 "的按钮把这个产品上传到这个产品狩猎网。用这个程序添加产品的人被称为猎人，这个过程被称为 "猎杀"。让我们举个例子：如果你在互联网上受苦，发现了很酷的移动应用程序，或任何产品，你希望全世界都知道它，所以你与平台社区分享该产品。许多创始人或制造者使用这一招，先把产品上传，作为产品狩猎队或投资者，然后推出它们，这样就会成功。

会员

会员是这个平台的国王，因为他们是客户。产品猎杀启动取决于他们，因为他们使用制造商推出的、由投资者或猎手推荐的最新产品。他们为产品加注，或为许多创始人或制造商在平台上寻求的东西给出诚实的评论。没有会员，平台上就不会有用户使用产品，制造者也不会再来平台上发布产品。

如何在Product Hunt上发布

有三个步骤可以达到你的产品发布日，并使其在产品猎奇上取得成功。这些步骤如下。

发布前

发布日

发布日之后

启动前

如果你想在 "产品搜索 "上发布你的产品，你必须在发布日之前考虑以下几点，这样你才能有大量的观众来支持你。

建立你的观众

在你的产品发布之前，要在产品猎奇上创建一个即将发布的页面，就像电影预告片一样，创造早期采用者，等待你的最终结果。有了这个，你可以有来自早期采用者和对你的产品感兴趣的人的电子邮件。他们可以成为你的早期用户或你的伟大产品的测试者，而且有可能他们中的一些人会在发布会当天来支持你。

社区贡献

在产品猎杀发布会上，要积极参加社区活动。你可以分享你开始这段旅程的故事，你遇到了哪些障碍，你是如何处理所有障碍的，你的产品将如何惠及社区，等等。这样，你可以和更多的人建立联系；社区用户往往会支持来自他们部落的投资者和猎手。

徽标 上传你的专业标志，尺寸为240x240，小于2MB。 产品名称 为你的产品起一个好名字，40个字符以内。 标语 一个简单而有创意的标语，能与观众产生共鸣。最多60个字符。 描述 它应该包括关于你的产品的所有信息；如果用户想了解产品，他们会使用最多260个字符。 图片 从各个角度展示你的产品的三张或更多的图片，以便用户能够对它有正确的认识。 视频 上传你的产品的视频，展示你的产品特点，它的功能，以及一切。你可以从Youtube网址上传你的视频。 制作者 创建一个Maker档案，并提及你的产品背后的想法，以便你能与更多的用户联系。 发布时间 尽量在北京时间上午12点发布你的科技产品，这样你就可以有一整天的时间与用户互动。

发布日

要有反应

一旦你推出你的应用程序或产品，确保你迅速回应大家。用户喜欢参与对话。有了这个，你可以创造新的用户来更好地了解你的应用程序或产品，并从用户那里获得诚实的反馈。

添加一个小部件

你可以在你的网页上有多个小部件，以获得更多的新用户进入你的产品搜索页面。如，你可以添加你的新产品或移动应用程序的横幅图片，订阅按钮，甚至是折扣。

发布后

谢谢你，社区

如果你的移动应用或产品获得了最多的投票，并进入了前五名的产品，请与支持你的用户和其他人一起庆祝你的胜利，让他们参与进来。

在社交媒体上分享

在所有的社交媒体上分享你的发布会，以获得最多的投票，并在你的产品页面上有大量的观众。

发送更新信息

通过新闻简报将你的更新信息分享给你的结果的订阅者，让他们与你保持联系。

你能期待什么类型的流量？

在产品搜索发布会上，许多用户每天都会来测试他们的产品，如移动应用程序或技术工具。如果你的产品成为最好的新产品，你可以期待超过10,000的独立访客。如果你的网站有这么多访客，你的最佳新产品可以迅速实现1000到3000个真正的销售。产品搜索的受众喜欢有独特的产品，并且这些产品有合理的转换率。

如果你的应用程序或产品保持在第一页的底线上，你可以期待在发布日有超过2000个新用户。此外，如果你设法进入前五个产品，你就有机会在猎奇文摘电子邮件中出现。

猎奇文摘电子邮件是一个集合了得票最多的产品、奇妙的技术产品和新功能技术公告的电子邮件。这样，你可以获得越来越多的关于你的移动应用或科技产品的线索。

简而言之

结论是，Product Hunt是一个伟大的资源，也是营销你新推出的科技产品或创业公司的头号策略。请查看Product Hunt以了解更多信息。产品亨特发布会在全球范围内拥有数以百万计的每日用户，使其成为推出、使用或寻找新科技产品的最佳选择。它拉近了科技界的距离，让人们随时了解全球最新科技产品的信息。

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