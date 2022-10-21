Başlattığınız çevrimiçi girişimi veya teknolojiyle ilgili ürünü pazarlamak için platformu dört gözle bekliyor musunuz? EVET ise, doğru makaledesiniz. Ne zaman yeni bir startup veya uygulama ürünü ortaya çıksa, hedef kitleyi kendine çekerek mevcut ürünlerin çok yönlü pazarında kendi alanını oluşturmak için çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalır.

Ürün piyasaya sürüldükten sonra veya hatta önce, başarısını belirleyecek tek şey, genellikle ürün lansmanınızı tanıtan güvenilir platformlarla verimli olan hedef kitlesine erişimi ve bağlantısıdır. Ürününüze bu konuda yardımcı olacak birçok inanılmaz yaklaşım vardır, ancak özellikle ürün veya startup teknolojiyle ilgiliyse, Ürün Avı platformu bunu yapmanın en iyi yoludur.

Product Hunt'ı kullanmaya başlamanız, ürününüzü yalnızca birkaç teknoloji severin aldatmasına sokmakla kalmayacak, aynı zamanda web trafiğinizi, çevrimiçi görünümünüzü ve yeni piyasaya sürülen ürününüze yönelik son kullanıcı etkileşimini artırmaya da yardımcı olacaktır.

Ürün Avı, çok çeşitli teknoloji lansmanlarında kalabalığın arasından sıyrılmanızı ve ürününüz olağanüstüyse sizi zirveye çıkarmanızı sağlar.

Ürün Avı Nedir?

Ryan Hoover, 2013 yılında Product Hunt adlı çevrimiçi topluluk platformunu kurdu. Product Hunt, web sitesinin her gün en iyi yeni öğeleri gösterdiğini iddia ediyor. Üreticiler yeni piyasaya sürülen yeni teknoloji ürünlerini yükler ve tüketiciler sitede en yeni ve en iyi teknolojiyi bulmaya gelir. Ürün avlama işlemi web sitesinde yapılır ancak bu platform Android ve iOS'ta da mevcuttur.

Ürün avı web sitesi, birçok mucit ve işletme sahibi tarafından en son ürünlerini etkin bir şekilde piyasaya sürmek için kullanılır.

Yazılım

Donanım

Uygulamalar

Aletler

Diğer tanınmış ürünler

Yeni ürünler ana sayfadaki popülerliğe göre sıralanır. Popülerlik, bir uygulamanın veya ürünün üyelerden ne kadar fazla oy aldığına bağlıdır. Harika bir ürün bulursanız, onu oylarsınız. Bir ürün ne kadar fazla oy alırsa, web sitesi ana sayfasında o kadar yüksek sıralanır.

Ayrıca her ürün sayfasında üyeler için bir yorum alanı bulunmaktadır. Yorum bölümü, içerik oluşturucuya bir soru sormak, geri bildirimde bulunmak veya diğer insanların uygulama veya ürün hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için ideal bir yerdir. Üyeler, sitenin Tartışmalar bölümünde topluluğun sohbetine kısa blog yazılarıyla katkıda bulunabilirler. Ürün avı aynı zamanda iş bölümünü de içerir; bu, en iyi ürünlerin performansları için yıllık ödüller alacağı anlamına gelir. Bu ödüllere Kitty Ödülleri denir.

Ryan Hoover, Product Hunt'ın kurucusu

Product Hunt'ı kimler kullanmalı?

Teknoloji aşığı olan herkes ve herkes! Bununla birlikte, ürün avı platformunun üç ana kullanıcı veya yatırımcı kategorisi vardır.

Yapıcılar

Yaratıcılar, yapımcılar veya kurucular, teknoloji ürünleri yaratan ve bu ürünleri veya mobil uygulamaları bu platformda başlatanlardır. Yazılım veya mobil uygulamalar oluşturursanız , bu platforma gidersiniz ve mobil uygulamalarınızı başlatırsınız. Bu uygulama ürününün yapımcısı olarak adlandırılacaksınız. Uygulamanızı veya ürününüzü web sitesinde yayınladığınızda, hedef kitlenin görüşlerini bilmek harika olacaktır. Gerçek zamanlı bir kullanıcı size daha iyi anlatabilir ve ürününüzü yatırımcıların veya kullanıcıların beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirebilirsiniz.

avcılar

İnternette henüz bu web sitesinde piyasaya sürülmeyen herhangi bir soğuk teknoloji ürünü bulursanız, “Bu ürünü ben yaratmadım” düğmesini kullanarak bu ürünü bu Product Hunt web sitesine yüklersiniz. Bu işlemle ürün ekleyene Avcı, bu işleme de "avcılık" denir. Bir örnek verelim: İnternette sıkıntı çekiyorsanız ve harika mobil uygulamalar veya herhangi bir ürün bulursanız, dünyanın bunu bilmesini istersiniz, böylece ürünü platform topluluğuyla paylaşırsınız. Birçok kurucu veya üretici, bu hileyi, ürünü önce bir ürün avı ekibi veya yatırımcı olarak yükleyerek ve ardından başarılı olması için piyasaya sürerek kullanır.

Üyeler

Üyeler, müşteri olarak çalıştıkları için bu platformun kralıdır. Ürün Avı Lansmanı onlara bağlıdır çünkü üreticiler tarafından piyasaya sürülen ve yatırımcılar veya avcılar tarafından yönlendirilen en son ürünleri kullanırlar. Pek çok kurucunun veya üreticinin platformda aradığı şeyler için ürünleri yükseltir veya dürüst yorumlar verirler. Üyeler olmadan platformda ürünü kullanacak kullanıcı olmayacak ve üreticiler artık ürünlerini piyasaya sürmek için platforma gelmeyecek.

Product Hunt'ta nasıl başlatılır

Ürününüzün lansman gününe ulaşmak ve ürün avında başarılı olmasını sağlamak için üç adım vardır. Adımlar aşağıdaki gibidir:

lansman öncesi

lansman günü

Lansman sonrası gün

lansman öncesi

Ürününüzü bir Ürün avında lanse etmek istiyorsanız, sizi destekleyecek geniş bir kitleye sahip olabilmeniz için lansman gününden önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalısınız.

Kitlenizi oluşturun

Ürün lansmanından önce, nihai sonuçlarınızı bekleyen erken benimseyenler oluşturmak için bir film fragmanı gibi, ürün avında oluşturulacak yaklaşan bir sayfa. Bununla, erken benimseyenlerden ve ürününüzle ilgilenen kişilerden e-posta alabilirsiniz. Harika ürününüz için ilk kullanıcılarınız veya beta testçileriniz olabilirler ve bazılarının lansman gününde sizi destekleme olasılığı vardır.

Topluluk katkısı

Ürün avı lansmanında topluluklarda aktif olun. Bu yolculuğa başlama hikayenizi, ne gibi engellerle karşılaştığınızı, tüm engelleri nasıl aştığınızı, ürününüzün topluma nasıl fayda sağlayacağını vb. paylaşabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla insanla bağlantı kurabilirsiniz; topluluk kullanıcıları, kabilelerinden yatırımcıları ve avcıları destekleme eğilimindedir.

Logo 240x240 boyutunda ve 2MB altında profesyonel logonuzu yükleyin. Ürün adı 40 veya daha az karakter içeren ürününüz için iyi bir ad . slogan İzleyiciyle bağlantı kuran basit ama yaratıcı bir slogan. 60 karakter maks. Tanım Ürününüzle ilgili tüm bilgileri içermelidir; Kullanıcılar ürün hakkında bilgi almak isterlerse maksimum 260 karakter kullanacaklardır. resim Kullanıcıların ürün hakkında doğru fikri alabilmeleri için ürününüzün tüm açılardan üç veya daha fazla resmi. Video Ürününüzün özelliklerini, nasıl çalıştığını ve her şeyi gösteren bir video yükleyin. Videonuzu Youtube URL'sinden yükleyebilirsiniz. yapıcı Bir Maker profili oluşturun ve daha fazla kullanıcıyla bağlantı kurabilmeniz için ürününüzün arkasındaki fikirden bahsedin. Gönderim Süresi Teknoloji ürününüzü saat 12:00'de (PST) yayınlamaya çalışın, böylece kullanıcılarla etkileşim kurmak için bütün bir gün geçirebilirsiniz.

Öğle yemeği günü

duyarlı olun

Uygulamanızı veya ürününüzü başlattıktan sonra herkese hızlı bir şekilde yanıt verdiğinizden emin olun. Kullanıcılar sohbetlere katılmayı sever. Bununla, uygulamanızı veya ürününüzü daha iyi anlamak ve kullanıcılardan dürüst geri bildirim almak için yeni kullanıcılar oluşturabilirsiniz.

Widget ekle

Ürün arama sayfanıza daha fazla yeni kullanıcı eklemek için web'inizde birden fazla widget'ınız olabilir. Örneğin, yeni ürünlerinizin veya mobil uygulamalarınızın banner resmini, abone ol düğmesini ve hatta indirimleri ekleyebilirsiniz.

Lansman sonrası

Teşekkürler, topluluk

Mobil uygulamalarınız veya ürünleriniz en çok oyu alır ve ilk beş üründe yer alırsa, sizi destekleyen kullanıcılarla ve onları döngüye sokmak için diğerleriyle birlikte zaferinizi kutlayın.

Sosyal medyada paylaşın

En çok oyu almak ve ürün sayfanızda büyük bir kitleye sahip olmak için lansmanınızı tüm sosyal medyada paylaşın.

Bir güncelleme gönderir

Haber bültenleri aracılığıyla sonuçlarınızın aboneleriyle güncellemelerinizi paylaşın ve sizinle bağlantı kurmalarını sağlayın.

Ne tür bir trafik bekleyebilirsiniz?

Ürün avı lansmanındaki birçok kullanıcı, her gün mobil uygulamalar veya teknik araçlar gibi ürünlerini test etmeye gelir. Ürünleriniz en iyi yeni ürünler haline gelirse, 10.000'den fazla benzersiz ziyaretçi bekleyebilirsiniz. Sitenize bu kadar çok ziyaretçi çekerseniz, en iyi yeni ürünleriniz için hızlı bir şekilde 1.000 ila 3.000 orijinal satış elde edebilirsiniz. Ürün avındaki izleyiciler, benzersiz ürünlere sahip olmayı ve bu ürünlerde makul dönüşüm oranlarına sahip olmayı sever.

Uygulamanız veya ürününüz ilk sayfada kalırsa, lansman gününde 2.000'den fazla yeni kullanıcı bekleyebilirsiniz. Ek olarak, ilk beş ürün arasında yer almayı başarırsanız, av özeti e-postasında yer alma fırsatınız olur.

Hunt özet e-postası, en çok oyu alan ürünler, harika teknoloji ürünleri ve yeni özellikli teknoloji duyurularından oluşan bir koleksiyondur. Bu şekilde, mobil uygulamalarınızda veya teknoloji ürünlerinizde giderek daha fazla potansiyel müşteri elde edebilirsiniz.

Kısaca

Ürün Avı'nın yeni piyasaya sürülen teknoloji ürününüzü veya girişiminizi pazarlamak için harika bir kaynak ve bir numaralı strateji olduğu sonucuna varıldı. Bununla ilgili daha fazla bilgi için Ürün Avına göz atın. Product Hunt lansmanı dünya çapında milyonlarca günlük kullanıcıya sahiptir ve bu da onu yeni teknoloji ürünlerini başlatmak, kullanmak veya bulmak için en iyi seçim haline getirir. Teknoloji topluluğunu daha da yakınlaştırıyor ve insanların dünya çapındaki en son teknoloji ürünleriyle ilgili güncel bilgiler edinmelerini sağlıyor.

AppMaster, Product Hunt listesinde önerilen iki numaralı teknik araç ve bir numaralı mobil uygulama yaratıcısıdır.

AppMaster, kullanıcı dostu görsel illüstratör, kodsuz teknoloji ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak mobil uygulamalarınızı, araçlarınızı veya web uygulamanızı sıfırdan oluşturmanıza olanak tanır.