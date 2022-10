Vous êtes à la recherche d'une plateforme pour commercialiser votre startup en ligne ou votre produit technologique ? Si OUI, vous êtes sur le bon article. Chaque fois qu'une nouvelle startup ou un nouveau produit d'application voit le jour, elle doit faire face à divers défis pour créer son espace dans le marché versatile des produits existants en attirant le public cible vers elle.

Après ou même avant le lancement du produit sur le marché, la seule chose qui déterminera son succès est sa portée et sa connexion à son public cible, ce qui est généralement fructueux avec des plateformes fiables qui promeuvent le lancement de votre produit. Il existe de nombreuses approches incroyables pour aider votre produit à cet égard, mais la plateforme Product Hunt est le meilleur moyen de le faire, surtout si le produit ou la startup est lié à la technologie.

En vous lançant sur Product Hunt, vous ne ferez pas qu'attirer l'attention de plusieurs amateurs de technologie sur votre produit, mais vous contribuerez également à stimuler votre trafic web, votre présence en ligne et l'engagement de l'utilisateur final envers votre produit nouvellement lancé.

Product Hunt vous permettra de vous démarquer dans la grande variété de lancements technologiques et de vous promouvoir au sommet si votre produit est exceptionnel.

Qu'est-ce que Product Hunt ?

Ryan Hoover a créé la plateforme communautaire en ligne appelée Product Hunt en 2013. Product Hunt affirme que le site Web affiche les meilleurs nouveaux articles chaque jour. Les fabricants téléchargent leurs nouveaux produits technologiques récemment lancés, et les consommateurs viennent trouver les dernières et meilleures technologies sur le site. Le processus de chasse aux produits se fait sur le site web, mais cette plateforme est également disponible sur Android et iOS.

Le site de chasse aux produits est utilisé par de nombreux inventeurs et propriétaires d'entreprises pour lancer efficacement leurs derniers produits, tels que

Logiciels

Matériel informatique

Apps

Outils

d'autres produits connus.

Les nouveaux produits sont classés par ordre de popularité sur la page d'accueil. La popularité dépend du nombre de votes positifs obtenus par les membres pour une application ou un produit. Si vous trouvez un produit génial, vous le soutiendrez. Plus un produit a de votes positifs, plus il sera classé haut sur la page d'accueil du site.

En outre, une zone de commentaires est prévue pour les membres sur chaque page de produit. La section des commentaires est l'endroit idéal pour poser une question au créateur, exprimer des commentaires ou découvrir ce que d'autres personnes pensent de l'application ou du produit. Les membres peuvent contribuer à la conversation de la communauté par de courts articles de blog dans la section Discussions du site. La chasse aux produits comprend également la section Travail, ce qui signifie que les meilleurs produits seront récompensés chaque année pour leurs performances. Ces récompenses sont appelées Kitty Awards.

Ryan Hoover, fondateur de Product Hunt

Qui devrait utiliser Product Hunt ?

Tous ceux qui aiment la technologie ! Cependant, la plateforme de chasse aux produits compte trois grandes catégories d'utilisateurs ou d'investisseurs.

Créateurs

Les créateurs, les fabricants ou les fondateurs sont ceux qui créent des produits technologiques et lancent ces produits ou applications mobiles sur cette plateforme. Si vous créez des logiciels ou des applications mobiles, vous vous rendrez sur cette plateforme et lancerez vos applications mobiles. Vous serez appelé un fabricant de ce produit d'application. Une fois que vous aurez lancé votre application ou votre produit sur le site Web, il sera intéressant de connaître l'opinion du public. Un utilisateur en temps réel peut mieux vous renseigner, et vous pouvez améliorer votre produit pour répondre aux attentes des investisseurs ou des utilisateurs.

Chasseurs

Si vous trouvez un produit cold tech sur Internet qui n'est pas encore lancé sur ce site, vous le téléchargez sur ce site Product Hunt en utilisant le bouton "Je n'ai pas créé ce produit". Celui qui ajoute des produits avec cette procédure est appelé un chasseur, et ce processus est appelé "chasse". Prenons un exemple : si vous souffrez sur Internet et que vous trouvez des applications mobiles sympas, ou n'importe quel produit, vous voulez que le monde entier le sache, alors vous partagez le produit avec la communauté de la plateforme. De nombreux fondateurs ou fabricants utilisent cette astuce en téléchargeant d'abord le produit en tant qu'équipe de chasseurs de produits ou d'investisseurs, puis en les lançant pour qu'ils aient du succès.

Membres

Les membres sont le roi de cette plateforme car ils travaillent comme des clients. Le lancement de Product Hunt dépend d'eux car ils utilisent les derniers produits lancés par les fabricants et référencés par les investisseurs ou les chasseurs. Ils soutiennent les produits ou donnent des avis honnêtes sur ce que de nombreux fondateurs ou fabricants recherchent sur la plateforme. Sans membres, il n'y aura pas d'utilisateurs sur la plateforme pour utiliser le produit, et les fabricants ne viendront plus sur la plateforme pour lancer leur produit.

Il y a trois étapes pour atteindre le jour du lancement de votre produit et en faire un succès sur la chasse aux produits. Ces étapes sont les suivantes :

Pré-lancement

Le jour du lancement

Le jour du post-lancement

Pré-lancement

Si vous souhaitez lancer votre produit sur une chasse aux produits, vous devez prendre en compte les points suivants avant le jour du lancement afin d'avoir un large public pour vous soutenir.

Créez votre public

Une page à venir doit être créée sur la chasse aux produits, avant le lancement de votre produit, tout comme une bande-annonce de film pour créer des adopteurs précoces qui attendent vos résultats finaux. Grâce à cette page, vous pouvez recevoir des courriels d'adopteurs précoces et de personnes intéressées par votre produit. Ils peuvent être vos premiers utilisateurs ou bêta-testeurs de votre excellent produit, et il est possible que certains d'entre eux viennent vous soutenir le jour du lancement.

Contribution à la communauté

Soyez actif dans les communautés sur le lancement de la chasse au produit. Vous pouvez partager l'histoire du début de ce voyage, les obstacles que vous avez rencontrés, la façon dont vous avez géré tous ces obstacles, la façon dont votre produit bénéficiera à la communauté, etc. De cette façon, vous pouvez entrer en contact avec davantage de personnes ; les utilisateurs de la communauté ont tendance à soutenir les investisseurs et les chasseurs de leur tribu.

Logo Téléchargez votre logo professionnel, de taille 240x240 et de moins de 2 Mo. Nom du produit Un bon nom pour votre produit avec 40 caractères ou moins. Tagline Un slogan simple mais créatif qui établit un lien avec le public. 60 caractères maximum. Description Elle doit inclure toutes les informations sur votre produit. Si les utilisateurs veulent en savoir plus sur le produit, ils utiliseront 260 caractères maximum. Image Trois photos ou plus de votre produit sous tous les angles pour que les utilisateurs puissent s'en faire une idée précise. Vidéo Téléchargez une vidéo de votre produit qui montre ses caractéristiques, son fonctionnement et tout le reste. Vous pouvez télécharger votre vidéo à partir de l'URL de Youtube. Maker Créez un profil Maker et mentionnez l'idée qui se cache derrière votre produit afin d'entrer en contact avec davantage d'utilisateurs. Heure de publication Essayez de publier votre produit technologique à 12 heures PST, afin de bénéficier d'une journée entière d'interaction avec les utilisateurs.

Journée de lancement

Soyez réactif

Une fois que vous avez lancé votre application ou votre produit, assurez-vous de répondre rapidement à tout le monde. Les utilisateurs aiment participer à des conversations. Ainsi, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs pour mieux comprendre votre application ou votre produit et obtenir des commentaires honnêtes de la part des utilisateurs.

Ajoutez un widget

Vous pouvez ajouter plusieurs widgets sur votre site Web pour attirer davantage de nouveaux utilisateurs sur votre page de recherche de produits. Par exemple, vous pouvez ajouter une image de bannière de vos nouveaux produits ou applications mobiles, un bouton d'abonnement ou même des réductions.

Post-lancement

Merci à la communauté

Si vos applications mobiles ou vos produits obtiennent le plus de votes et figurent parmi les cinq premiers produits, célébrez votre victoire avec les utilisateurs qui vous ont soutenu et les autres pour les mettre dans le coup.

Partagez sur les médias sociaux

Partagez votre lancement sur tous les médias sociaux pour obtenir le plus de votes et avoir une grande audience sur votre page produit.

Envoie une mise à jour

Partagez vos mises à jour avec les abonnés de vos résultats par le biais de newsletters et gardez-les connectés avec vous.

Quel type de trafic pouvez-vous attendre ?

De nombreux utilisateurs sur le lancement de la chasse aux produits viennent tester leurs produits, tels que des applications mobiles ou des outils technologiques, tous les jours. Si vos produits deviennent les meilleures nouveautés, vous pouvez vous attendre à plus de 10 000 visiteurs uniques. Vous pouvez rapidement réaliser 1 000 à 3 000 ventes réelles pour vos meilleurs nouveaux produits si vous obtenez autant de visiteurs sur votre site. Le public de la chasse aux produits aime avoir des produits uniques et avoir des taux de conversion raisonnables sur ces produits.

Si votre application ou votre produit reste dans le bas de la première page, vous pouvez vous attendre à plus de 2 000 nouveaux utilisateurs le jour du lancement. En outre, si vous parvenez à figurer parmi les cinq premiers produits, vous avez la possibilité de figurer dans l'e-mail Hunt digest.

L'e-mail Hunt digest est une collection de produits ayant reçu le plus de votes, de produits technologiques fantastiques et d'annonces de nouvelles fonctionnalités technologiques. De cette façon, vous pouvez obtenir de plus en plus de prospects pour vos applications mobiles ou vos produits technologiques.

En résumé

On peut conclure que Product Hunt est une excellente ressource et la stratégie numéro un pour commercialiser votre produit technologique ou votre startup nouvellement lancé. Consultez le site Product Hunt pour en savoir plus. Le lancement de Product Hunt compte des millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde entier, ce qui en fait le meilleur choix pour lancer, utiliser ou trouver de nouveaux produits technologiques. Il rapproche la communauté technologique et permet aux gens de se tenir au courant des derniers produits technologiques dans le monde.

AppMaster est le deuxième outil technologique recommandé dans la liste de Product Hunt et le premier créateur d'applications mobiles.

AppMaster vous permettra de créer vos applications mobiles, vos outils ou vos applications Web pour n'importe quel usage à partir de zéro en utilisant l'illustrateur visuel convivial, la technologie sans code et le glisser-déposer.