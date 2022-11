Kijkt u uit naar het platform voor de marketing van uw gelanceerde online startup of het technologiegerelateerde product? Zo JA, dan bent u op het juiste artikel. Wanneer een nieuwe startup of app product ontstaat, wordt het geconfronteerd met verschillende uitdagingen om zijn ruimte te creëren in de veelzijdige markt van bestaande producten door het aantrekken van de doelgroep naar het.

Nadat of zelfs voordat het product in de markt is gelanceerd, is het enige dat het succes ervan zal bepalen het bereik en de verbinding met de doelgroep, die meestal vruchtbaar is met betrouwbare platforms die uw productlancering bevorderen. Er zijn veel ongelooflijke benaderingen om je product in dit opzicht bij te staan, maar het platform Product Hunt is de beste manier om dit te doen, vooral als het product of de startup tech-gerelateerd is.

Jezelf introduceren op Product Hunt brengt je product niet alleen in de belangstelling van verschillende technologieliefhebbers, maar helpt ook je webverkeer, online uitstraling en de betrokkenheid van eindgebruikers bij je pas gelanceerde product te stimuleren.

Product Hunt zal je toelaten je te onderscheiden van de massa in de grote verscheidenheid aan tech lanceringen en je promoveren naar de top als je product uitstekend is.

Wat is Product Hunt?

Ryan Hoover richtte in 2013 het online community platform Product Hunt op. Product Hunt beweert dat de website elke dag de beste nieuwe items toont. Makers uploaden hun nieuw gelanceerde tech producten, en consumenten komen om de nieuwste en beste technologie te vinden op de site. Het proces van product hunting gebeurt op de website, maar dit platform is ook beschikbaar op Android en iOS.

De product hunt website wordt gebruikt door veel uitvinders en ondernemers om hun nieuwste producten effectief te lanceren, zoals

Software

Hardware

Apps

Gereedschap

Andere bekende producten

Nieuwe producten worden op de homepage gerangschikt volgens populariteit. Populariteit hangt af van hoeveel upvotes een app of een product krijgt van de leden. Als je een geweldig product vindt, zal je het upvoten. Hoe meer upvotes een product heeft, hoe hoger het komt te staan op de homepage van de website.

Bovendien is er een commentaarzone voor leden op elke productpagina. Het commentaargedeelte is de ideale plaats om de maker een vraag te stellen, feedback te geven of te weten te komen wat andere mensen van de app of het product vinden. Leden kunnen korte blogberichten bijdragen aan het gesprek binnen de gemeenschap in de sectie Discussies van de site. Product hunt omvat ook de job sectie, wat betekent dat de beste producten jaarlijks prijzen krijgen voor hun prestaties. Deze prijzen worden Kitty Awards genoemd.

Ryan Hoover, oprichter van Product Hunt

Wie zou Product Hunt moeten gebruiken?

Iedereen die van technologie houdt! Het Product Hunt platform kent echter drie hoofdcategorieën gebruikers of investeerders.

Makers

Creators, makers of oprichters zijn degenen die tech producten maken en deze producten of mobiele apps op dit platform lanceren. Als u software of mobiele apps maakt, gaat u naar dit platform en lanceert u uw mobiele apps. Je wordt dan een maker van dit app-product genoemd. Zodra u uw app of product op de website lanceert, zal het geweldig zijn om de mening van het publiek te kennen. Een real-time gebruiker kan u beter vertellen, en u kunt uw product verbeteren om te voldoen aan de verwachtingen van de investeerders of gebruikers.

Jagers

Als je een koud tech product op het internet vindt dat nog niet op deze website is gelanceerd, upload je dit product op dit Product Hunt web met de "Ik heb dit product niet gemaakt" knop. Degene die producten toevoegt met deze procedure wordt een Hunter genoemd, en dit proces wordt "hunting" genoemd. Laten we een voorbeeld nemen: als je aan het jagen bent op het internet en je vindt coole mobiele apps, of eender welk product, dan wil je dat de wereld ervan weet, dus deel je het product met de platformgemeenschap. Veel oprichters of makers gebruiken deze truc door het product eerst te uploaden als een product hunt team of investeerders en dan te lanceren zodat het succesvol zou zijn.

Leden

De leden zijn de koning van dit platform omdat zij werken als klanten. Product Hunt Launch is van hen afhankelijk omdat zij de nieuwste producten gebruiken die door de makers zijn gelanceerd en door de investeerders of hunters zijn doorverwezen. Zij upvoten de producten of geven eerlijke reviews voor wat veel oprichters of makers zoeken op het platform. Zonder leden zijn er geen gebruikers op het platform om het product te gebruiken en komen makers niet meer naar het platform om hun product te lanceren.

Hoe lanceer je op Product Hunt

Er zijn drie stappen om de lanceerdag van je product te bereiken en het succesvol te maken op Product Hunt. De stappen zijn als volgt:

Pre-launch

De lanceerdag

De post-lanceringsdag

Pre-launch

Als je je product wilt lanceren op een Productenjacht, moet je de volgende punten in overweging nemen vóór de lanceerdag, zodat je een groot publiek hebt om je te steunen.

Bouw je publiek op

Maak een aankomende pagina aan op de product hunt, voor je productlancering, net als een filmtrailer om early adopters te creëren die wachten op je definitieve resultaten. Hiermee kunt u e-mails krijgen van early adopters en mensen die geïnteresseerd zijn in uw product. Zij kunnen uw vroege gebruikers of bètatesters zijn voor uw geweldige product, en er is een mogelijkheid dat sommigen van hen u komen steunen op de dag van de lancering.

Bijdrage van de gemeenschap

Wees actief in communities over de lancering van het productjacht. Je kunt je verhaal over de start van deze reis delen, welke hindernissen je bent tegengekomen, hoe je alle hindernissen hebt aangepakt, hoe je product de gemeenschap ten goede zal komen, enz. Op deze manier kun je met meer mensen in contact komen; gebruikers van de gemeenschap hebben de neiging om investeerders en hunters uit hun stam te steunen.

Logo Upload uw professionele logo, met een grootte van 240x240 en minder dan 2MB. Productnaam Een goede naam voor je product met 40 tekens of minder. Tagline Een eenvoudige maar creatieve tagline die aansluit bij het publiek. Maximaal 60 tekens. Beschrijving Deze moet alle informatie over je product bevatten; als gebruikers iets over het product willen weten, zullen ze maximaal 260 tekens gebruiken. Afbeelding Drie of meer foto's van uw product vanuit alle hoeken, zodat gebruikers er een goed beeld van krijgen. Video Upload een video van uw product die de kenmerken van uw product laat zien, hoe het werkt en alles. U kunt uw video uploaden vanaf Youtube URL. Maker Maak een Maker profiel aan en vermeld het idee achter uw product zodat u met meer gebruikers in contact kunt komen. Tijdstip van posten Probeer uw technische product om 12 AM PST te posten, zodat u een hele dag met gebruikers kunt communiceren.

Dag van de lancering

Wees responsief

Zodra je je app of product lanceert, zorg er dan voor dat je snel op iedereen reageert. Gebruikers gaan graag gesprekken aan. Hiermee creëer je nieuwe gebruikers om je app of product beter te begrijpen en krijg je eerlijke feedback van gebruikers.

Voeg een widget toe

Je kunt meerdere widgets op je web hebben om meer nieuwe gebruikers op je product hunt pagina te krijgen. U kunt bijvoorbeeld een bannerafbeelding van uw nieuwe producten of mobiele apps, een inschrijfknop of zelfs kortingen toevoegen.

Post-launch

Bedankt, gemeenschap

Als uw mobiele apps of producten de meeste stemmen krijgen en in de top vijf komen, vier dan uw overwinning met de gebruikers die u gesteund hebben en anderen om hen op de hoogte te brengen.

Deel op sociale media

Deel over je lancering op alle sociale media om de meeste stemmen te krijgen en een groot publiek op je productpagina te krijgen.

Stuur een update

Deel je updates naar de abonnees van je resultaten via nieuwsbrieven en zorg dat ze met je verbonden blijven.

Wat voor soort verkeer kun je verwachten?

Veel gebruikers op de product hunt launch komen dagelijks hun producten testen, zoals mobiele apps of tech tools. Als uw producten de beste nieuwe producten worden, kunt u meer dan 10.000 unieke bezoekers verwachten. U kunt snel 1.000 tot 3.000 echte verkopen realiseren voor uw beste nieuwe producten als u zoveel bezoekers naar uw site krijgt. Het publiek op de productenjacht houdt van unieke producten en een redelijke conversie op die producten.

Als uw app of product op de eerste pagina blijft staan, kunt u op de dag van lancering meer dan 2.000 nieuwe gebruikers verwachten. Bovendien, als het je lukt om in de top vijf producten te komen, heb je de kans om in de hunt digest e-mail te komen.

Hunt digest e-mail is een verzameling van producten met de meeste stemmen, fantastische technologische producten en aankondigingen van nieuwe functies. Zo krijg je steeds meer leads op je mobiele apps of tech producten.

In een notendop

De conclusie is dat Product Hunt een geweldige bron en de nummer één strategie is voor de marketing van je nieuw gelanceerde tech product of startup. Bekijk Product Hunt om er meer over te weten. Product Hunt heeft wereldwijd miljoenen dagelijkse gebruikers, waardoor het de beste keuze is om nieuwe technologieproducten te lanceren, te gebruiken of te vinden. Het brengt de tech gemeenschap dichterbij en laat mensen op de hoogte blijven van de nieuwste tech producten wereldwijd.

AppMaster is de nummer twee aanbevolen tech tool in de Product Hunt lijst en de nummer één mobile apps creator.

Met AppMaster kunt u uw mobiele apps, tools of webapp voor elk doel vanaf nul maken met behulp van de gebruiksvriendelijke visuele illustrator, no-code-technologie en drag-and-drop.