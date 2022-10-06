Вы ищете платформу для маркетинга вашего запущенного онлайн-стартапа или продукта, связанного с технологиями? Если ДА, то вы попали в нужную статью. Каждый раз, когда появляется новый стартап или приложение, он сталкивается с различными проблемами, чтобы занять свое место на многообразном рынке существующих продуктов, привлекая к себе целевую аудиторию.

После или даже до запуска продукта на рынок единственное, что будет определять его успех, - это охват и связь с целевой аудиторией, что обычно приносит плоды с помощью надежных платформ, которые способствуют запуску вашего продукта. Существует множество невероятных подходов, чтобы помочь вашему продукту в этом отношении, но платформа Product Hunt - лучший способ сделать это, особенно если продукт или стартап связан с технологиями.

Начало работы на Product Hunt не только позволит вашему продукту попасть в поле зрения нескольких любителей технологий, но и поможет увеличить ваш веб-трафик, онлайн-появление и вовлеченность конечных пользователей в ваш недавно запущенный продукт.

Product Hunt позволит вам выделиться среди множества технологических запусков и продвинет вас на вершину, если ваш продукт будет выдающимся.

Что такое Product Hunt?

Райан Хувер основал платформу онлайн-сообщества под названием Product Hunt в 2013 году. Product Hunt утверждает, что на сайте каждый день появляются лучшие новинки. Производители загружают свои новые, только что выпущенные технические продукты, а потребители приходят на сайт, чтобы найти последние и лучшие технологии. Процесс поиска товаров происходит на сайте, но эта платформа также доступна на Android и iOS.

Сайт для поиска товаров используется многими изобретателями и владельцами бизнеса для эффективного запуска своих новейших продуктов, таких как

Программное обеспечение

Аппаратное обеспечение

Приложения

Инструменты

другие известные продукты

На главной странице новые продукты упорядочены по популярности. Популярность зависит от того, сколько голосов "за" приложение или продукт получает от пользователей. Если вы нашли отличный продукт, вы его проголосуете. Чем больше у продукта голосов, тем выше он занимает место на главной странице сайта.

Кроме того, на странице каждого продукта есть раздел комментариев для пользователей. Раздел комментариев - это идеальное место для того, чтобы задать вопрос создателю, высказать свое мнение или узнать, что другие люди думают о приложении или продукте. В разделе "Обсуждения" на сайте члены сообщества могут добавлять короткие сообщения в блог. Охота за продуктами также включает раздел "Работа", что означает, что лучшие продукты будут получать ежегодные награды за свою работу. Эти награды называются Kitty Awards.

Райан Хувер, основатель Product Hunt

Кто должен пользоваться Product Hunt?

Все и каждый, кто любит технологии! Однако у платформы Product Hunt есть три основные категории пользователей или инвесторов.

Создатели

Создатели, производители или основатели - это те, кто создает технологические продукты и запускает эти продукты или мобильные приложения на этой платформе. Если вы создаете программное обеспечение или мобильные приложения, вы зайдете на эту платформу и запустите свои мобильные приложения. Вы будете называться создателем этого продукта. Как только вы запустите свое приложение или продукт на сайте, будет здорово узнать мнение аудитории. Пользователь в реальном времени может сказать вам больше, и вы сможете улучшить свой продукт, чтобы оправдать ожидания инвесторов или пользователей.

Охотники

Если вы нашли в интернете какой-либо холодный технологический продукт, который еще не запущен на этом сайте, вы загружаете этот продукт на Product Hunt, используя кнопку "Я не создавал этот продукт". Тот, кто добавляет продукты с помощью этой процедуры, называется Охотником, а этот процесс называется "охотой". Приведем пример: если вы мучаетесь в интернете и находите классные мобильные приложения или любой продукт, вы хотите, чтобы о нем узнал весь мир, поэтому вы делитесь продуктом с сообществом платформы. Многие основатели или создатели используют этот трюк, сначала выкладывая продукт в качестве команды охотников за продуктом или инвесторов, а затем запуская его, чтобы он стал успешным.

Члены

Участники - король этой платформы, потому что они работают как клиенты. Product Hunt Launch зависит от них, потому что они используют последние продукты, запущенные производителями и направленные инвесторами или охотниками. Они поддерживают продукты или дают честные отзывы о том, что многие основатели или создатели ищут на платформе. Без участников на платформе не будет пользователей, которые могли бы использовать продукт, а создатели больше не будут приходить на платформу, чтобы запустить свой продукт.

Как запустить продукт на Product Hunt

Есть три шага, чтобы достичь дня запуска вашего продукта и сделать его успешным на Product Hunt. Шаги следующие:

Предварительный запуск

День запуска

День после запуска

Pre-launch

Если вы хотите запустить свой продукт на Product hunt, вы должны рассмотреть следующие моменты до дня запуска, чтобы у вас была большая аудитория для поддержки.

Создайте свою аудиторию

Перед запуском вашего продукта на Product hunt необходимо создать страницу, которая, подобно трейлеру к фильму, создаст ранних последователей, ожидающих окончательных результатов. С ее помощью вы сможете получать электронные письма от ранних последователей и людей, заинтересованных в вашем продукте. Они могут стать вашими ранними пользователями или бета-тестерами вашего замечательного продукта, и есть вероятность, что некоторые из них придут поддержать вас в день запуска.

Вклад в сообщества

Будьте активны в сообществах, посвященных запуску продукта. Вы можете поделиться своей историей начала этого путешествия, рассказать о том, с какими препятствиями вы столкнулись, как вы справились со всеми барьерами, как ваш продукт принесет пользу сообществу и т.д. Таким образом, вы сможете установить связь с большим количеством людей; пользователи сообществ, как правило, поддерживают инвесторов и охотников из своих племен.

Логотип Загрузите свой профессиональный логотип размером 240x240 и размером менее 2 МБ. Название продукта Хорошее название для вашего продукта, состоящее из 40 символов или менее. Теглайн Простой, но креативный теглайн, который заинтересует аудиторию. Не более 60 символов. Описание Оно должно включать всю информацию о вашем продукте; если пользователи хотят узнать о продукте, они используют не более 260 символов. Изображение Три или более фотографий вашего продукта со всех сторон, чтобы пользователи могли получить правильное представление о нем. Видео Загрузите видео о вашем продукте, которое покажет его характеристики, принцип работы и все остальное. Вы можете загрузить видео с URL Youtube. Мейкер Создайте профиль производителя и расскажите об идее, лежащей в основе вашего продукта, чтобы вы могли связаться с большим количеством пользователей. Время размещения Старайтесь размещать информацию о своем техническом продукте в 12 часов дня по тихоокеанскому времени, чтобы пользователи могли взаимодействовать с вами целый день.

День запуска

Будьте отзывчивы

Как только вы запустите свое приложение или продукт, убедитесь, что вы быстро отвечаете всем. Пользователи любят вступать в беседы. Благодаря этому вы сможете привлечь новых пользователей, чтобы лучше понять ваше приложение или продукт, и получить честные отзывы от пользователей.

Добавьте виджет

Вы можете разместить на своем сайте несколько виджетов, чтобы привлечь больше новых пользователей на страницу поиска продукта. Например, вы можете добавить баннер с изображением ваших новых продуктов или мобильных приложений, кнопку подписки или даже скидки.

После запуска

Спасибо, сообщество

Если ваши мобильные приложения или продукты набрали наибольшее количество голосов и вошли в пятерку лучших продуктов, отпразднуйте свою победу с пользователями, которые поддержали вас и других, чтобы они были в курсе событий.

Поделиться в социальных сетях

Расскажите о своем запуске во всех социальных сетях, чтобы получить наибольшее количество голосов и собрать большую аудиторию на странице вашего продукта.

Рассылка обновлений

Поделитесь своими обновлениями с подписчиками ваших результатов через информационные бюллетени и поддерживайте их связь с вами.

Какой тип трафика вы можете ожидать?

Многие пользователи на product hunt launch приходят и тестируют продукты, такие как мобильные приложения или технические инструменты, каждый день. Если ваши продукты станут лучшими новинками, вы можете ожидать более 10 000 уникальных посетителей. Получив такое количество посетителей на свой сайт, вы сможете быстро добиться от 1 000 до 3 000 реальных продаж для своих лучших новых продуктов. Аудитория, охотящаяся за продуктами, любит уникальные продукты и разумные коэффициенты конверсии по этим продуктам.

Если ваше приложение или продукт останется на первых строчках первой страницы, вы можете рассчитывать на более чем 2 000 новых пользователей в день запуска. Кроме того, если вам удастся войти в пятерку лучших продуктов, у вас будет возможность попасть в рассылку "Охотничий дайджест".

Hunt digest email - это подборка продуктов с наибольшим количеством голосов, фантастических технологических продуктов и анонсов новых функций. Таким образом, вы можете получать все больше и больше ссылок на ваши мобильные приложения или технологические продукты.

В двух словах

Можно сделать вывод, что Product Hunt - это отличный ресурс и стратегия номер один для маркетинга вашего недавно запущенного технологического продукта или стартапа. Загляните на Product Hunt, чтобы узнать о нем больше. У Product Hunt миллионы ежедневных пользователей по всему миру, что делает его лучшим выбором для запуска, использования или поиска новых технологических продуктов. Он сближает технологическое сообщество и позволяет людям быть в курсе последних технологических новинок по всему миру.

AppMaster является рекомендуемым технологическим инструментом номер два в списке Product Hunt и создателем мобильных приложений номер один.

AppMaster позволит вам создавать мобильные приложения, инструменты или веб-приложения для любых целей с нуля, используя удобный визуальный иллюстратор, технологию no-code и drag-and-drop.