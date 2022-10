¿Está buscando una plataforma para comercializar su nueva empresa en línea o el producto relacionado con la tecnología? Si la respuesta es afirmativa, está en el artículo correcto. Cada vez que surge una nueva empresa o aplicación, se enfrenta a varios desafíos para crear su espacio en el versátil mercado de los productos existentes, atrayendo al público objetivo hacia él.

Después o incluso antes de que el producto se lance al mercado, lo único que determinará su éxito es su alcance y conexión con su público objetivo, que suele ser fructífero con plataformas fiables que promuevan el lanzamiento de su producto. Hay muchos enfoques increíbles para ayudar a su producto en este sentido, pero la plataforma Product Hunt es la mejor manera de hacerlo, especialmente si el producto o la startup están relacionados con la tecnología.

Empezar en Product Hunt no sólo hará que su producto caiga en la decepción de varios amantes de la tecnología, sino que también le ayudará a impulsar el tráfico web, la apariencia en línea y el compromiso del usuario final hacia su producto recién lanzado.

Product Hunt le permitirá destacar entre la gran variedad de lanzamientos tecnológicos y le promoverá a la cima si su producto es sobresaliente.

¿Qué es Product Hunt?

Ryan Hoover creó la plataforma de la comunidad online llamada Product Hunt en 2013. Product Hunt afirma que el sitio web muestra las mejores novedades cada día. Los fabricantes suben sus nuevos productos tecnológicos recién lanzados, y los consumidores acuden a encontrar la última y mejor tecnología en el sitio. El proceso de búsqueda de productos se realiza en el sitio web, pero esta plataforma también está disponible en Android e iOS.

El sitio web de búsqueda de productos es utilizado por muchos inventores y propietarios de empresas para lanzar eficazmente sus últimos productos, como por ejemplo

Software

Hardware

Aplicaciones

Herramientas

Otros productos conocidos

Los nuevos productos se ordenan según su popularidad en la página de inicio. La popularidad depende de cuántos votos positivos reciba una aplicación o un producto por parte de los miembros. Si encuentras un buen producto, lo votarás. Cuantos más votos positivos tenga un producto, más alto será su posición en la página de inicio del sitio web.

Además, hay un área de comentarios para los miembros en cada página de producto. La sección de comentarios es el lugar ideal para hacer una pregunta al creador, expresar su opinión o averiguar lo que otras personas piensan sobre la aplicación o el producto. Los miembros pueden contribuir con breves entradas de blog a la conversación de la comunidad en la sección de debates del sitio. Product hunt también incluye la sección de trabajos, lo que significa que los mejores productos recibirán premios anuales por su rendimiento. Estos premios se denominan Kitty Awards.

Ryan Hoover, fundador de Product Hunt

¿Quién debería utilizar Product Hunt?

Cualquiera que sea amante de la tecnología. Sin embargo, la plataforma Product Hunt tiene tres categorías principales de usuarios o inversores.

Creadores

Los creadores, makers o fundadores son los que crean productos tecnológicos y lanzan esos productos o aplicaciones móviles en esta plataforma. Si creas software o aplicaciones móviles, irás a esta plataforma y lanzarás tus aplicaciones móviles. Se le llamará creador de este producto de aplicación. Una vez que lances tu app o producto en la web, será genial conocer las opiniones del público. Un usuario en tiempo real puede informarte mejor y podrás mejorar tu producto para satisfacer las expectativas de los inversores o usuarios.

Cazadores

Si encuentras algún producto de tecnología fría en Internet que aún no se ha lanzado en esta web, sube este producto a esta web de Product Hunt utilizando el botón "Yo no he creado este producto". El que añade productos con este procedimiento se llama Cazador, y este proceso se llama "caza". Pongamos un ejemplo: si estás sufriendo en internet y encuentras aplicaciones móviles geniales, o cualquier producto, quieres que el mundo lo conozca, así que compartes el producto con la comunidad de la plataforma. Muchos fundadores o creadores utilizan este truco subiendo el producto primero como equipo de caza de productos o inversores y luego lanzándolo para que tenga éxito.

Miembros

Los miembros son los reyes de esta plataforma porque funcionan como clientes. Product Hunt Launch depende de ellos porque utilizan los últimos productos lanzados por los fabricantes y referidos por los inversores o cazadores. Ellos votan los productos o dan reseñas honestas para lo que muchos fundadores o creadores buscan en la plataforma. Sin miembros, no habrá usuarios en la plataforma para utilizar el producto, y los creadores dejarán de acudir a la plataforma para lanzar su producto.

Cómo lanzar en Product Hunt

Hay tres pasos para llegar al día de lanzamiento de tu producto y hacer que tenga éxito en Product Hunt. Los pasos son los siguientes:

Pre-lanzamiento

El día de lanzamiento

El día del post-lanzamiento

Pre-lanzamiento

Si quieres lanzar tu producto en una Product hunt, debes tener en cuenta los siguientes puntos antes del día de lanzamiento para que puedas tener una gran audiencia que te apoye.

Construya su audiencia

Antes del lanzamiento de su producto, debe crear una página en la Caza de Productos, al igual que el tráiler de una película, para crear un público que espere los resultados finales. Con esto, puedes tener correos electrónicos de los primeros adoptantes y personas interesadas en tu producto. Pueden ser tus primeros usuarios o probadores beta de tu gran producto, y existe la posibilidad de que algunos de ellos vengan a apoyarte el día del lanzamiento.

Contribución a la comunidad

Sé activo en las comunidades sobre el lanzamiento de la caza del producto. Puedes compartir tu historia sobre el inicio de este viaje, los obstáculos con los que te encontraste, cómo gestionaste todas las barreras, cómo tu producto beneficiará a la comunidad, etc. De este modo, podrás conectar con más gente; los usuarios de la comunidad tienden a apoyar a los inversores y cazadores de sus tribus.

Logotipo Sube tu logo profesional, con un tamaño de 240x240 y menos de 2MB. Nombre del producto Un buen nombre para tu producto con 40 caracteres o menos. Lema Un eslogan sencillo pero creativo que conecte con el público. 60 caracteres como máximo. Descripción Debe incluir toda la información sobre su producto; si los usuarios quieren saber sobre el producto, utilizarán 260 caracteres como máximo. Imagen Tres o más fotos de su producto desde todos los ángulos para que los usuarios puedan hacerse una idea de él. Vídeo Sube un vídeo de tu producto que muestre sus características, su funcionamiento y todo lo demás. Puedes subir tu vídeo desde la URL de Youtube. Creador Crea un perfil de Maker y menciona la idea que hay detrás de tu producto para que puedas conectar con más usuarios. Hora de publicación Intenta publicar tu producto tecnológico a las 12 AM PST, así podrás tener un día entero con los usuarios para interactuar.

Día de lanzamiento

Sé receptivo

Una vez que lances tu aplicación o producto, asegúrate de responder a todos rápidamente. A los usuarios les encanta entablar conversaciones. De este modo, puedes crear nuevos usuarios para que entiendan mejor tu app o producto y obtener comentarios sinceros de los usuarios.

Añade un widget

Puedes tener varios widgets en tu web para conseguir más usuarios nuevos en tu página de búsqueda de productos. Por ejemplo, puedes añadir una imagen de banner de tus nuevos productos o aplicaciones móviles, un botón de suscripción o incluso descuentos.

Post-lanzamiento

Gracias, comunidad

Si tus aplicaciones o productos móviles son los más votados y quedan entre los cinco primeros productos, celebra tu victoria con los usuarios que te han apoyado y con otros para que estén al tanto.

Comparte en las redes sociales

Comparte sobre tu lanzamiento en todas las redes sociales para conseguir el mayor número de votos y tener una gran audiencia en la página de tu producto.

Envía una actualización

Comparte tus actualizaciones a los suscriptores de tus resultados a través de boletines de noticias y mantenlos conectados contigo.

¿Qué tipo de tráfico puedes esperar?

Muchos usuarios en el lanzamiento de la caza de productos vienen a probar sus productos, como aplicaciones móviles o herramientas tecnológicas, todos los días. Si sus productos se convierten en las mejores novedades, puede esperar más de 10.000 visitantes únicos. Puede conseguir rápidamente entre 1.000 y 3.000 ventas genuinas para sus mejores productos nuevos si consigue esta cantidad de visitantes en su sitio. A la audiencia en la caza de productos le gusta tener productos únicos y tener tasas de conversión razonables en esos productos.

Si su aplicación o producto se mantiene en la línea de fondo de la primera página, puede esperar más de 2. 000 nuevos usuarios el día del lanzamiento. Además, si consigues estar entre los cinco primeros productos, tienes la oportunidad de aparecer en el correo electrónico del resumen de caza.

El correo electrónico Hunt digest es una colección de productos con la mayor cantidad de votos, productos de tecnología fantástica y anuncios de tecnología de nuevas características. De este modo, puedes conseguir más y más clientes potenciales para tus aplicaciones móviles o productos tecnológicos.

En pocas palabras

Se concluye que Product Hunt es un gran recurso y la estrategia número uno para comercializar tu producto tecnológico o startup recién lanzado. Echa un vistazo a Product Hunt para saber más sobre él. El lanzamiento de Product Hunt tiene millones de usuarios diarios en todo el mundo, lo que lo convierte en la mejor opción para lanzar, utilizar o encontrar nuevos productos tecnológicos. Acerca a la comunidad tecnológica y permite a la gente mantenerse al día con los últimos productos tecnológicos en todo el mundo.

AppMaster es la segunda herramienta tecnológica recomendada en la lista de Product Hunt y el creador de aplicaciones móviles número uno.

AppMaster le permitirá crear sus aplicaciones móviles, herramientas o aplicaciones web para cualquier propósito desde cero utilizando el ilustrador visual de fácil uso, la tecnología sin código y el arrastrar y soltar.