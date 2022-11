Siete alla ricerca di una piattaforma per commercializzare la vostra startup online o il vostro prodotto tecnologico? Se sì, siete sull'articolo giusto. Ogni volta che nasce una nuova startup o un prodotto app, deve affrontare diverse sfide per crearsi uno spazio nel versatile mercato dei prodotti esistenti, attirando il pubblico di riferimento.

Dopo o anche prima che il prodotto venga lanciato sul mercato, l'unica cosa che ne determinerà il successo è la sua portata e la connessione con il pubblico di riferimento, che di solito è fruttuosa con piattaforme affidabili che promuovono il lancio del prodotto. Ci sono molti approcci incredibili per aiutare il vostro prodotto in questo senso, ma la piattaforma Product Hunt è il modo migliore per farlo, soprattutto se il prodotto o la startup sono legati alla tecnologia.

Iniziare a lavorare su Product Hunt non solo porterà il vostro prodotto all'attenzione di molti appassionati di tecnologia, ma vi aiuterà anche a incrementare il traffico web, l'aspetto online e l'impegno degli utenti finali nei confronti del vostro prodotto appena lanciato.

Product Hunt vi permetterà di distinguervi dalla massa nell'ampia varietà di lanci tecnologici e vi promuoverà al vertice se il vostro prodotto è eccezionale.

Che cos'è Product Hunt?

Ryan Hoover ha fondato la piattaforma di comunità online chiamata Product Hunt nel 2013. Product Hunt sostiene che il sito web mostra ogni giorno le migliori novità. I produttori caricano i loro nuovi prodotti tecnologici appena lanciati e i consumatori vengono a cercare le ultime e migliori tecnologie sul sito. Il processo di ricerca dei prodotti avviene sul sito web, ma la piattaforma è disponibile anche su Android e iOS.

Il sito web di caccia al prodotto è utilizzato da molti inventori e imprenditori per lanciare efficacemente i loro ultimi prodotti, come ad esempio

Software

Hardware

Applicazioni

Strumenti

Altri prodotti noti

I nuovi prodotti sono ordinati in base alla popolarità sulla homepage. La popolarità dipende dal numero di upvotes che un'app o un prodotto riceve dai membri. Se trovate un ottimo prodotto, lo voterete. Più un prodotto riceve voti positivi, più si posizionerà in alto nella homepage del sito.

Inoltre, su ogni pagina di prodotto è presente un'area commenti per i membri. La sezione dei commenti è il luogo ideale per porre una domanda al creatore, esprimere un feedback o scoprire cosa pensano gli altri dell'app o del prodotto. I membri possono contribuire con brevi post alla conversazione della comunità nella sezione Discussioni del sito. Caccia al prodotto include anche la sezione Lavoro, il che significa che i migliori prodotti riceveranno premi annuali per le loro prestazioni. Questi premi sono chiamati Kitty Awards.

Ryan Hoover, fondatore di Product Hunt

Chi dovrebbe usare Product Hunt?

Tutti coloro che amano la tecnologia! Tuttavia, la piattaforma Product Hunt prevede tre categorie principali di utenti o investitori.

Creatori

I creatori, i maker o i fondatori sono coloro che creano prodotti tecnologici e li lanciano su questa piattaforma. Se create un software o un'applicazione mobile, andrete su questa piattaforma e lancerete le vostre applicazioni mobili. Sarete chiamati creatori di questo prodotto. Una volta lanciata la vostra app o il vostro prodotto sul sito web, sarà bello conoscere le opinioni del pubblico. Un utente in tempo reale può dirvi di più e voi potete migliorare il vostro prodotto per soddisfare le aspettative degli investitori o degli utenti.

Cacciatori

Se trovate un prodotto tecnologico su Internet che non è ancora stato lanciato su questo sito, caricatelo su questo sito Product Hunt utilizzando il pulsante "Non ho creato questo prodotto". Chi aggiunge prodotti con questa procedura si chiama Hunter e questo processo si chiama "caccia". Facciamo un esempio: se state soffrendo su Internet e trovate delle applicazioni mobili interessanti, o qualsiasi altro prodotto, volete che il mondo lo conosca, quindi condividete il prodotto con la comunità della piattaforma. Molti fondatori o creatori utilizzano questo trucco caricando il prodotto prima come team di caccia al prodotto o investitori e poi lanciandolo in modo che abbia successo.

Membri

I membri sono il re di questa piattaforma perché lavorano come clienti. Il lancio di Product Hunt dipende da loro perché utilizzano gli ultimi prodotti lanciati dai creatori e segnalati dagli investitori o dai cacciatori. Votano i prodotti o forniscono recensioni oneste per ciò che molti fondatori o creatori cercano sulla piattaforma. Senza membri, non ci saranno utenti sulla piattaforma per utilizzare il prodotto e i creatori non verranno più sulla piattaforma per lanciare il loro prodotto.

Come lanciare un prodotto su Product Hunt

Ci sono tre fasi per arrivare al giorno del lancio del vostro prodotto e per far sì che abbia successo su Product Hunt. Le fasi sono le seguenti:

Pre-lancio

Il giorno del lancio

Il giorno del post-lancio

Pre-lancio

Se volete lanciare il vostro prodotto su una caccia al prodotto, dovete considerare i seguenti punti prima del giorno del lancio, in modo da avere un grande pubblico che vi sostenga.

Costruire il pubblico

Prima del lancio del prodotto, è necessario creare una pagina di presentazione sul sito di Product Hunt, proprio come il trailer di un film, per creare un pubblico in attesa dei risultati finali. In questo modo, potrete avere le e-mail degli early adopters e delle persone interessate al vostro prodotto. Possono essere i primi utenti o i beta tester del vostro grande prodotto e c'è la possibilità che alcuni di loro vengano a sostenervi il giorno del lancio.

Contributo della comunità

Siate attivi nelle comunità che si occupano del lancio del prodotto. Potete condividere la vostra storia di inizio di questo viaggio, quali ostacoli avete incontrato, come avete gestito tutte le barriere, come il vostro prodotto sarà utile alla comunità, ecc. In questo modo, potrete entrare in contatto con un maggior numero di persone; gli utenti delle comunità tendono a sostenere gli investitori e i cacciatori della loro tribù.

Logo Caricate il vostro logo professionale, di dimensioni 240x240 e inferiore a 2MB. Nome del prodotto Un buon nome per il vostro prodotto con 40 caratteri o meno. Tagline Una tagline semplice ma creativa, in grado di entrare in contatto con il pubblico. 60 caratteri al massimo. Descrizione Deve contenere tutte le informazioni sul prodotto; se gli utenti vogliono saperne di più, useranno al massimo 260 caratteri. Immagine Tre o più immagini del vostro prodotto da tutte le angolazioni, in modo che gli utenti possano farsene un'idea precisa. Video Caricate un video del vostro prodotto che ne mostri le caratteristiche, il funzionamento e tutto il resto. È possibile caricare il video dall'URL di Youtube. Maker Create un profilo Maker e parlate dell'idea alla base del vostro prodotto, in modo da entrare in contatto con un maggior numero di utenti. Orario di pubblicazione Cercate di pubblicare il vostro prodotto tecnologico alle 12 del mattino, in modo da avere un giorno intero per interagire con gli utenti.

Giorno di lancio

Siate reattivi

Una volta lanciata la vostra app o il vostro prodotto, assicuratevi di rispondere rapidamente a tutti. Gli utenti amano partecipare alle conversazioni. In questo modo, potete creare nuovi utenti per capire meglio la vostra app o il vostro prodotto e ottenere un feedback sincero dagli utenti.

Aggiungere un widget

Potete inserire più widget sul vostro sito web per attirare più nuovi utenti sulla vostra pagina di ricerca del prodotto. Ad esempio, potete aggiungere un'immagine banner dei vostri nuovi prodotti o applicazioni mobili, un pulsante di iscrizione o persino degli sconti.

Post-lancio

Grazie, comunità

Se le vostre app o i vostri prodotti mobili ottengono il maggior numero di voti e si classificano tra i primi cinque prodotti, festeggiate la vostra vittoria con gli utenti che vi hanno sostenuto e con gli altri per renderli partecipi.

Condividere sui social media

Condividete il vostro lancio su tutti i social media per ottenere il maggior numero di voti e avere un grande pubblico sulla pagina del vostro prodotto.

Invia un aggiornamento

Condividete gli aggiornamenti ai sottoscrittori dei vostri risultati attraverso le newsletter e manteneteli in contatto con voi.

Che tipo di traffico ci si può aspettare?

Molti utenti sul lancio della caccia al prodotto vengono a testare ogni giorno i loro prodotti, come app mobili o strumenti tecnologici. Se i vostri prodotti diventano le migliori novità, potete aspettarvi più di 10.000 visitatori unici. Se il numero di visitatori è così elevato, si possono ottenere rapidamente da 1.000 a 3.000 vendite reali per i prodotti migliori. Il pubblico della caccia al prodotto ama avere prodotti unici e tassi di conversione ragionevoli su tali prodotti.

Se la vostra app o il vostro prodotto rimane nella prima pagina, potete aspettarvi più di 2.000 nuovi utenti nel giorno del lancio. Inoltre, se riuscite a posizionarvi tra i primi cinque prodotti, avrete l'opportunità di comparire nell'e-mail hunt digest.

L'e-mail Hunt digest è una raccolta di prodotti con il maggior numero di voti, di fantastici prodotti tecnologici e di annunci di nuove funzionalità tecnologiche. In questo modo, potrete ottenere un numero sempre maggiore di contatti per le vostre applicazioni mobili o i vostri prodotti tecnologici.

In breve

Si conclude che Product Hunt è una grande risorsa e la strategia numero uno per il marketing del vostro prodotto tecnologico o della vostra startup appena lanciati. Per saperne di più, visitate Product Hunt. Il lancio di Product Hunt ha milioni di utenti giornalieri in tutto il mondo, il che lo rende la scelta migliore per lanciare, utilizzare o trovare nuovi prodotti tecnologici. Avvicina la comunità tecnologica e consente di tenersi aggiornati sugli ultimi prodotti tecnologici in tutto il mondo.

AppMaster è il secondo strumento tecnologico consigliato nell' elenco di Product Hunt e il primo creatore di applicazioni mobili.

AppMaster vi consentirà di creare da zero applicazioni mobili, strumenti o web app per qualsiasi scopo, utilizzando l'illustratore visivo di facile utilizzo, la tecnologia no-code e il drag-and-drop.