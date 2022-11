Czy szukasz platformy do marketingu uruchomionego startupu online lub produktu związanego z technologią? Jeśli tak, to jesteś na właściwym artykule. Ilekroć nowy startup lub produkt aplikacji powstaje, to napotyka różne wyzwania, aby stworzyć swoją przestrzeń w wszechstronnym rynku istniejących produktów, przyciągając docelową publiczność do niego.

Po lub nawet przed uruchomieniem produktu na rynku, jedyną rzeczą, która określi jego sukces jest jego zasięg i połączenie z docelową publicznością, która jest zwykle owocna z niezawodnymi platformami, które promują uruchomienie produktu. Istnieje wiele niesamowitych podejść, aby pomóc swojemu produktowi w tym zakresie, ale platforma Product Hunt jest najlepszym sposobem, aby to zrobić, zwłaszcza jeśli produkt lub startup jest związany z technologią.

Rozpoczęcie działalności na Product Hunt nie tylko przyniesie swój produkt do zwodzenia kilku miłośników technologii, ale także pomoże zwiększyć ruch w sieci, wygląd online i zaangażowanie użytkowników końcowych w kierunku nowo uruchomionego produktu.

Product Hunt pozwoli Ci wyróżnić się z tłumu w szerokiej gamie premier technologicznych i wypromować Cię na szczyt, jeśli Twój produkt jest wybitny.

Czym jest Product Hunt?

Ryan Hoover założył platformę społeczności online o nazwie Product Hunt w 2013 roku. Product Hunt twierdzi, że strona wyświetla najlepsze nowe przedmioty każdego dnia. Twórcy przesyłają swoje nowe nowo uruchomione produkty tech, a konsumenci przychodzą, aby znaleźć najnowszą i najlepszą technologię na stronie. Proces polowania na produkty odbywa się na stronie internetowej, ale ta platforma jest również dostępna na Androida i iOS.

Strona internetowa product hunt jest używana przez wielu wynalazców i właścicieli firm, aby skutecznie uruchomić swoje najnowsze produkty, takie jak

Oprogramowanie

Sprzęt

Aplikacje

Narzędzia

Inne znane produkty

Nowe produkty są uporządkowane według popularności na stronie głównej. Popularność zależy od tego, jak wiele głosów poparcia aplikacja lub produkt otrzyma od członków. Jeśli znajdziesz świetny produkt, będziesz go głosował. Im więcej upvotes produkt ma, tym wyższa jest jego pozycja na stronie głównej witryny.

Dodatkowo, na każdej stronie produktu znajduje się obszar komentarzy dla członków. Sekcja komentarzy jest idealnym miejscem do zadawania pytań twórcy, wyrażania opinii lub dowiadywania się, co inni ludzie myślą o aplikacji lub produkcie. W sekcji Dyskusje członkowie mogą zamieszczać krótkie wpisy na blogach, które są częścią rozmowy społeczności. Product hunt zawiera również sekcję pracy, co oznacza, że najlepsze produkty otrzymają coroczne nagrody za swoją wydajność. Nagrody te nazywane są Kitty Awards.

Ryan Hoover, założyciel Product Hunt

Kto powinien korzystać z Product Hunt?

Każdy i każda osoba, która jest miłośnikiem technologii! Jednak platforma product hunt ma trzy główne kategorie użytkowników lub inwestorów.

Makers

Twórcy, twórcy lub założyciele to ci, którzy tworzą produkty technologiczne i uruchamiają te produkty lub aplikacje mobilne na tej platformie. Jeśli tworzysz oprogramowanie lub aplikacje mobilne, przejdziesz na tę platformę i uruchomisz swoje aplikacje mobilne. Będziesz nazywany twórcą tego produktu aplikacji. Gdy uruchomisz swoją aplikację lub produkt na stronie internetowej, świetnie będzie poznać opinie publiczności. Użytkownik w czasie rzeczywistym może powiedzieć ci lepiej, a ty możesz poprawić swój produkt, aby spełnić oczekiwania inwestorów lub użytkowników.

Łowcy

Jeśli znajdziesz jakiś produkt cold tech w Internecie, który nie jest jeszcze uruchomiony na tej stronie, dodajesz ten produkt w tej sieci Product Hunt za pomocą przycisku "Nie stworzyłem tego produktu". Ten, kto dodaje produkty za pomocą tej procedury, nazywa się Hunterem, a ten proces nazywa się "polowaniem". Weźmy przykład: jeśli cierpisz w Internecie i znajdujesz fajne aplikacje mobilne, lub jakikolwiek produkt, chcesz, aby świat się o tym dowiedział, więc dzielisz się produktem ze społecznością platformy. Wielu założycieli lub twórców używa tej sztuczki, przesyłając produkt najpierw jako zespół polujący na produkt lub inwestorów, a następnie uruchamiając je, aby odnieść sukces.

Członkowie

Członkowie są królem tej platformy, ponieważ pracują jako klienci. Product Hunt Launch zależy od nich, ponieważ używają najnowszych produktów uruchomionych przez twórców i skierowanych przez inwestorów lub myśliwych. Upvote produkty lub dać uczciwe recenzje dla tego, co wielu założycieli lub twórców szuka na platformie. Bez członków nie będzie użytkowników na platformie, aby korzystać z produktu, a twórcy nie będą już przychodzić na platformę, aby uruchomić swój produkt.

Jak uruchomić na Product Hunt

Istnieją trzy kroki, aby osiągnąć dzień premiery swojego produktu i odnieść sukces na polowaniu na produkty. Kroki te są następujące:

Pre-launch

Dzień premiery

Dzień po premierze

Pre-launch

Jeśli chcesz uruchomić swój produkt na polowaniu na produkty, musisz rozważyć następujące punkty przed dniem premiery, abyś mógł mieć dużą publiczność, która cię wspiera.

Zbuduj swoją publiczność

Nadchodząca strona, którą należy utworzyć na polowaniu na produkty, przed wprowadzeniem produktu na rynek, podobnie jak zwiastun filmowy, aby stworzyć wczesnych użytkowników czekających na twoje ostateczne wyniki. Dzięki temu możesz mieć maile od early adopters i osób zainteresowanych Twoim produktem. Mogą oni być twoimi wczesnymi użytkownikami lub beta testerami twojego wspaniałego produktu i istnieje możliwość, że niektórzy z nich przyjdą, aby wspierać cię w dniu premiery.

Wkład w społeczność

Bądź aktywny w społecznościach na temat produktu poluj na launch. Możesz podzielić się swoją historią rozpoczęcia tej podróży, jakie przeszkody napotkałeś, jak zarządzałeś wszystkimi barierami, jak twój produkt przyniesie korzyści społeczności itp. W ten sposób możesz połączyć się z większą liczbą osób; użytkownicy społeczności mają tendencję do wspierania inwestorów i myśliwych ze swoich plemion.

Logo Prześlij swoje profesjonalne logo, w rozmiarze 240x240 i poniżej 2MB. Nazwa produktu Dobra nazwa dla Twojego produktu z 40 znakami lub mniej. Tagline Prosty, ale kreatywny tagline, który łączy się z publicznością. Maksymalnie 60 znaków. Opis Powinien zawierać wszystkie informacje o Twoim produkcie; jeśli użytkownicy będą chcieli dowiedzieć się czegoś o produkcie, wykorzystają maksymalnie 260 znaków. Obrazek Trzy lub więcej zdjęć Twojego produktu pod każdym kątem, tak aby użytkownicy mogli mieć o nim właściwe wyobrażenie. Wideo Załaduj filmik o swoim produkcie, który pokazuje jego cechy, sposób działania i wszystko. Możesz przesłać swój film z Youtube URL. Maker Stwórz profil Twórcy i wspomnij o idei stojącej za Twoim produktem, abyś mógł połączyć się z większą ilością użytkowników. Czas publikowania Spróbuj opublikować swój produkt techniczny o 12 rano PST, więc możesz dostać cały dzień z użytkownikami do interakcji.

Dzień premiery

Bądź responsywny

Po uruchomieniu swojej aplikacji lub produktu, upewnij się, że szybko odpowiadasz na wszystkich. Użytkownicy uwielbiają angażować się w rozmowy. Dzięki temu możesz stworzyć nowych użytkowników, aby lepiej zrozumieć swoją aplikację lub produkt i uzyskać szczere opinie użytkowników.

Dodaj widget

Możesz mieć wiele widżetów w swojej sieci, aby uzyskać więcej nowych użytkowników na swojej stronie polowania na produkt. Takie jak, możesz dodać obraz banerowy swoich nowych produktów lub aplikacji mobilnych, przycisk subskrypcji, a nawet zniżki.

Post-launch

Podziękowania dla społeczności

Jeśli twoje aplikacje mobilne lub produkty otrzymają najwięcej głosów i znajdą się w pierwszej piątce produktów, świętuj swoje zwycięstwo z użytkownikami, którzy cię wspierali, i innymi, aby uzyskać je w pętli.

Podziel się w mediach społecznościowych

Podziel się o swojej premierze na wszystkich mediach społecznościowych, aby uzyskać najwięcej głosów i mieć dużą publiczność na stronie produktu.

Wysyła aktualizację

Udostępnij swoje aktualizacje subskrybentom swoich wyników za pośrednictwem biuletynów i utrzymuj ich łączenie z tobą.

Jakiego rodzaju ruchu możesz się spodziewać?

Wielu użytkowników na uruchomieniu polowania na produkty przychodzi i testuje swoje produkty, takie jak aplikacje mobilne lub narzędzia technologiczne, każdego dnia. Jeśli Twoje produkty staną się najlepszymi nowymi produktami, możesz spodziewać się ponad 10 000 unikalnych odwiedzających. Możesz szybko osiągnąć 1.000 do 3.000 autentycznych sprzedaży dla swoich najlepszych nowych produktów, jeśli otrzymasz tak wielu odwiedzających swoją stronę. Publiczność na polowaniu na produkty lubi mieć unikalne produkty i mieć rozsądne współczynniki konwersji na tych produktach.

Jeśli Twoja aplikacja lub produkt utrzyma się na dolnej linii pierwszej strony, możesz spodziewać się ponad 2 000 nowych użytkowników w dniu premiery. Dodatkowo, jeśli uda Ci się znaleźć w pierwszej piątce produktów, masz szansę pojawić się w hunt digest email.

Hunt digest email to zbiór produktów z największą liczbą głosów, fantastycznych produktów technologicznych oraz zapowiedzi nowych funkcji technologicznych. W ten sposób możesz zdobyć coraz więcej leadów dotyczących Twoich aplikacji mobilnych lub produktów technologicznych.

W skrócie

Stwierdza się, że Product Hunt to świetny zasób i strategia numer jeden do marketingu nowo uruchomionego produktu tech lub startupu. Sprawdź Product Hunt, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Uruchomienie Product Hunt ma miliony codziennych użytkowników na całym świecie, co czyni go najlepszym wyborem do uruchomienia, użycia lub znalezienia nowych produktów technologicznych. Przybliża społeczność technologiczną i pozwala ludziom być na bieżąco z najnowszymi produktami technologicznymi na całym świecie.

AppMaster to numer dwa polecane narzędzie tech na liście Product Hunt i numer jeden wśród kreatorów aplikacji mobilnych.

AppMaster pozwoli Ci stworzyć aplikacje mobilne, narzędzia lub aplikacje internetowe do dowolnego celu od zera za pomocą przyjaznego dla użytkownika wizualnego ilustratora, technologii bez kodu oraz drag-and-drop.