هل تتطلع إلى النظام الأساسي لتسويق شركتك الناشئة عبر الإنترنت أو المنتج المرتبط بالتكنولوجيا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت في المقالة الصحيحة. عندما يتم إنشاء منتج جديد أو منتج تطبيق جديد ، فإنه يواجه تحديات مختلفة لإنشاء مساحته في السوق متعدد الاستخدامات للمنتجات الحالية من خلال جذب الجمهور المستهدف نحوه.

بعد أو حتى قبل إطلاق المنتج في السوق ، فإن الشيء الوحيد الذي سيحدد نجاحه هو مدى وصوله واتصاله بالجمهور المستهدف ، والذي عادة ما يكون مثمرًا مع منصات موثوقة تروج لإطلاق منتجك. هناك العديد من الأساليب المذهلة لمساعدة منتجك في هذا الصدد ، لكن النظام الأساسي Product Hunt هو أفضل طريقة للقيام بذلك ، خاصةً إذا كان المنتج أو بدء التشغيل مرتبطًا بالتكنولوجيا.

إن بدء استخدام Product Hunt لن يؤدي فقط إلى خداع العديد من محبي التكنولوجيا بمنتجك ، ولكنه سيساعد أيضًا في تعزيز حركة المرور على الويب والمظهر عبر الإنترنت ومشاركة المستخدم النهائي تجاه منتجك الذي تم إطلاقه حديثًا.

سيسمح لك Product Hunt بالتميز عن الآخرين في مجموعة متنوعة من الإصدارات التقنية وترقيك إلى القمة إذا كان منتجك رائعًا.

ما هو Product Hunt؟

أنشأ Ryan Hoover منصة المجتمع عبر الإنترنت المسماة Product Hunt في عام 2013. تدعي Product Hunt أن موقع الويب يعرض أفضل العناصر الجديدة كل يوم. يقوم المصنّعون بتحميل منتجاتهم التقنية الجديدة التي تم إطلاقها حديثًا ، ويأتي المستهلكون للعثور على أحدث وأفضل التقنيات على الموقع. تتم عملية البحث عن المنتج على موقع الويب ، ولكن هذه المنصة متاحة أيضًا على نظامي Android و iOS .

يتم استخدام موقع البحث عن المنتجات من قبل العديد من المخترعين وأصحاب الأعمال لإطلاق أحدث منتجاتهم بشكل فعال ، مثل

برمجة

المعدات

تطبيقات

أدوات

منتجات أخرى مشهورة

يتم ترتيب المنتجات الجديدة حسب الشعبية على الصفحة الرئيسية. تعتمد الشعبية على عدد الأصوات المؤيدة التي يحصل عليها التطبيق أو المنتج من الأعضاء. إذا وجدت منتجًا رائعًا ، فسوف تؤيده. كلما زاد عدد الأصوات المؤيدة لمنتج ما ، زاد ترتيبه على الصفحة الرئيسية لموقع الويب.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك منطقة تعليق للأعضاء في كل صفحة منتج. قسم التعليقات هو المكان المثالي لطرح سؤال على منشئ المحتوى أو للتعبير عن التعليقات أو معرفة رأي الآخرين في التطبيق أو المنتج. يمكن للأعضاء المساهمة بمنشورات مدونة قصيرة في محادثة المجتمع في قسم المناقشات بالموقع. يتضمن البحث عن المنتج أيضًا قسم الوظائف ، مما يعني أن أفضل المنتجات ستحصل على جوائز سنوية لأدائها. تسمى هذه الجوائز جوائز كيتي.

رايان هوفر ، مؤسس Product Hunt

من يجب أن يستخدم Product Hunt؟

أي شخص وكل من هو من محبي التكنولوجيا! ومع ذلك ، فإن منصة البحث عن المنتجات بها ثلاث فئات رئيسية من المستخدمين أو المستثمرين.

صناع

المبدعون أو المصنّعون أو المؤسسون هم من ينشئون منتجات تقنية ويطلقون تلك المنتجات أو تطبيقات الأجهزة المحمولة على هذه المنصة. إذا قمت بإنشاء برامج أو تطبيقات للهاتف المحمول ، فستنتقل إلى هذه المنصة وتطلق تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك. سيتم استدعاؤك صانع هذا المنتج التطبيق. بمجرد إطلاق تطبيقك أو منتجك على موقع الويب ، سيكون من الرائع معرفة آراء الجمهور. يمكن للمستخدم في الوقت الفعلي أن يخبرك بشكل أفضل ، ويمكنك تحسين منتجك لتلبية توقعات المستثمرين أو المستخدمين.

الصيادون

إذا وجدت أي منتج تقني بارد على الإنترنت لم يتم إطلاقه على موقع الويب هذا بعد ، فيمكنك تحميل هذا المنتج على موقع ويب Product Hunt باستخدام الزر "لم أُنشئ هذا المنتج". الشخص الذي يضيف منتجات بهذا الإجراء يسمى الصياد ، وتسمى هذه العملية "الصيد". لنأخذ مثالاً: إذا كنت تعاني على الإنترنت ووجدت تطبيقات جوال رائعة ، أو أي منتج ، فأنت تريد أن يعرف العالم عنها ، لذا فأنت تشارك المنتج مع مجتمع النظام الأساسي. يستخدم العديد من المؤسسين أو الصانعين هذه الحيلة عن طريق تحميل المنتج أولاً كفريق للبحث عن المنتج أو كمستثمرين ثم إطلاقهم بحيث يكون ناجحًا.

أعضاء

الأعضاء هم ملك هذه المنصة لأنهم يعملون كعملاء. يعتمد Product Hunt Launch عليهم لأنهم يستخدمون أحدث المنتجات التي أطلقها صانعوها ويشار إليها من قبل المستثمرين أو الصيادين. إنهم يؤيدون المنتجات أو يقدمون تقييمات صادقة لما يسعى إليه العديد من المؤسسين أو الصانعين على المنصة. بدون أعضاء ، لن يكون هناك مستخدمون على المنصة لاستخدام المنتج ، ولن يأتي المصنّعون إلى المنصة لإطلاق منتجهم.

كيف تبدأ في Product Hunt

هناك ثلاث خطوات للوصول إلى يوم إطلاق منتجك وإنجاحه في البحث عن المنتج. والخطوات هي كما يلي:

قبل الغداء

يوم الإطلاق

يوم ما بعد الإطلاق

قبل الغداء

إذا كنت ترغب في إطلاق منتجك في عملية بحث عن منتج ، فيجب أن تفكر في النقاط التالية قبل يوم الإطلاق حتى يكون لديك جمهور كبير يدعمك.

كوِّن جمهورك

سيتم إنشاء صفحة قادمة حول البحث عن المنتج ، قبل إطلاق منتجك ، تمامًا مثل مقطع دعائي لفيلم لإنشاء المتبنين الأوائل في انتظار نتائجك النهائية. باستخدام هذا ، يمكن أن يكون لديك رسائل بريد إلكتروني من المستخدمين الأوائل والأشخاص المهتمين بمنتجك. يمكن أن يكونوا المستخدمين الأوائل أو مختبري الإصدارات التجريبية لمنتجك الرائع ، وهناك احتمال أن يأتي بعضهم لدعمك في يوم الإطلاق.

مساهمة المجتمع

كن نشطًا في المجتمعات عند إطلاق البحث عن المنتج. يمكنك مشاركة قصتك لبدء هذه الرحلة ، والعقبات التي واجهتها ، وكيف تمكنت من إدارة جميع الحواجز ، وكيف سيفيد منتجك المجتمع ، وما إلى ذلك. بهذه الطريقة ، يمكنك التواصل مع المزيد من الأشخاص ؛ يميل مستخدمو المجتمع إلى دعم المستثمرين والصيادين من قبائلهم.

شعار قم بتحميل شعارك الاحترافي بحجم 240 × 240 وأقل من 2 ميجابايت. اسم المنتج اسم جيد لمنتجك يتكون من 40 حرفًا أو أقل. سطر الوصف سطر شعار بسيط ومبدع يتواصل مع الجمهور. 60 حرفًا كحد أقصى. وصف يجب أن تتضمن جميع المعلومات حول منتجك ؛ إذا أراد المستخدمون معرفة المنتج ، فسيستخدمون 260 حرفًا كحد أقصى. صورة ثلاث صور أو أكثر لمنتجك من جميع الزوايا حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على الفكرة الصحيحة عنه. فيديو قم بتحميل مقطع فيديو لمنتجك يعرض ميزات المنتج وكيفية عمله وكل شيء. يمكنك تحميل الفيديو الخاص بك من يوتيوب URL. صانع قم بإنشاء ملف تعريف Maker واذكر الفكرة وراء منتجك حتى تتمكن من التواصل مع المزيد من المستخدمين. وقت الإرسال حاول نشر منتجك التقني في الساعة 12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ ، حتى تتمكن من قضاء يوم كامل مع المستخدمين للتفاعل.

يوم الإطلاق

كن متجاوبًا

بمجرد تشغيل تطبيقك أو منتجك ، تأكد من الرد على الجميع بسرعة. يحب المستخدمون الانخراط في المحادثات. باستخدام هذا ، يمكنك إنشاء مستخدمين جدد لفهم تطبيقك أو منتجك بشكل أفضل والحصول على تعليقات صادقة من المستخدمين.

إضافة القطعة

يمكنك الحصول على أدوات متعددة على الويب لجذب المزيد من المستخدمين الجدد إلى صفحة البحث عن المنتج. على سبيل المثال ، يمكنك إضافة صورة لافتة لمنتجاتك الجديدة أو تطبيقات الهاتف المحمول أو زر الاشتراك أو حتى الخصومات.

بعد الإطلاق

شكرا لك المجتمع

إذا حصلت تطبيقات الهاتف المحمول أو المنتجات الخاصة بك على أكبر عدد من الأصوات وجاءت في أفضل خمسة منتجات ، احتفل بفوزك مع المستخدمين الذين دعموك والآخرين للحصول عليها في الحلقة.

شارك على وسائل التواصل الاجتماعي

شارك حول إطلاقك على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أكبر عدد من الأصوات ولديك جمهور كبير على صفحة منتجك.

يرسل تحديثا

شارك تحديثاتك مع المشتركين في نتائجك من خلال الرسائل الإخبارية وحافظ على تواصلهم معك.

ما نوع حركة المرور التي تتوقعها؟

يأتي العديد من المستخدمين أثناء إطلاق البحث عن المنتج ويختبرون منتجاتهم ، مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة أو الأدوات التقنية ، كل يوم. إذا أصبحت منتجاتك أفضل المنتجات الجديدة ، فيمكنك توقع أكثر من 10000 زائر فريد. يمكنك تحقيق مبيعات حقيقية من 1000 إلى 3000 بسرعة لأفضل منتجاتك الجديدة إذا حصلت على هذا العدد الكبير من الزوار إلى موقعك. يرغب الجمهور في البحث عن المنتج في الحصول على منتجات فريدة ومعدلات تحويل معقولة على هذه المنتجات.

إذا ظل تطبيقك أو منتجك على المحصلة النهائية للصفحة الأولى ، فيمكنك توقع أكثر من 2000 مستخدم جديد في يوم الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تمكنت من أن تكون ضمن أفضل خمسة منتجات ، فستتاح لك الفرصة لتظهر في بريد ملخص البحث.

البريد الإلكتروني Hunt Digest هو عبارة عن مجموعة من المنتجات التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات ومنتجات تقنية رائعة وإعلانات تقنية جديدة. بهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على المزيد والمزيد من العملاء المحتملين على تطبيقات الهاتف المحمول أو المنتجات التقنية.

شيء صغير

استنتج أن Product Hunt هو مورد رائع والاستراتيجية رقم واحد لتسويق منتجك التكنولوجي أو بدء التشغيل الذي تم إطلاقه حديثًا. تحقق من Product Hunt لمعرفة المزيد عنها. إطلاق Product Hunt له ملايين المستخدمين يوميًا في جميع أنحاء العالم ، مما يجعله الخيار الأفضل لإطلاق منتجات تقنية جديدة أو استخدامها أو البحث عنها. إنه يقرب المجتمع التكنولوجي ويتيح للناس متابعة أحدث المنتجات التقنية في جميع أنحاء العالم.

AppMaster هو الأداة التقنية الثانية الموصى بها في قائمة Product Hunt والمنشئ الأول لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

سيسمح لك AppMaster بإنشاء تطبيقات الجوال أو الأدوات أو تطبيق الويب الخاص بك لأي غرض من البداية باستخدام المصور المرئي سهل الاستخدام وتقنية عدم وجود رمز والسحب والإفلات .