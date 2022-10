Os aplicativos de roupas estão se tornando cada vez mais populares à medida que as pessoas procuram maneiras convenientes de comprar suas roupas. A Zara está na moda e é uma das marcas de roupas mais populares do mundo, e seu aplicativo é um dos aplicativos de compras mais populares. Se você deseja criar um aplicativo de roupas online como o Zara, há algumas coisas que você precisa ter em mente.

Abordaremos os conceitos básicos de aplicativos Android e IOS bem-sucedidos e dicas para criar uma excelente interface de usuário e criar conteúdo atraente. Ao final deste post, você terá todas as informações necessárias para começar a usar seu aplicativo de roupas online!

O que torna o aplicativo móvel da Zara tão bem-sucedido?

A Zara conseguiu construir um aplicativo móvel de muito sucesso, concentrando-se em algumas áreas-chave:

O aplicativo é muito amigável e fácil de navegar.

Oferece uma grande seleção de produtos em termos de variedade e estilo.

O aplicativo oferece um excelente atendimento ao cliente, com prazos de entrega rápidos e um processo de devolução sem complicações.

Vamos expandir isso.

Uma experiência de usuário simplificada

Ao abrir o aplicativo da Zara, você é imediatamente recebido com imagens nítidas de roupas e acessórios da moda. E se você está procurando algo específico ou apenas navegando, é fácil encontrar o que você está procurando, graças à navegação intuitiva do aplicativo: filtros e função de pesquisa. Por outro lado, muitos outros aplicativos de varejo podem ser confusos para navegar e geralmente exigem vários cliques para encontrar o que você está procurando.

Interface amigável

O Zara Online Clothing App tem uma interface amigável e muito conveniente de usar. Está disponível para usuários de Android e iOS. O aplicativo permite que você navegue pelas coleções mais recentes, visualize informações e imagens de produtos, localize lojas e verifique a disponibilidade de estoque.

Você também pode criar uma lista de desejos de itens e salvá-los para mais tarde. O aplicativo torna as compras com a Zara mais fáceis e convenientes do que nunca. Seja em casa ou em movimento, o aplicativo móvel da Zara é a maneira perfeita de se manter atualizado com as últimas coleções e estilos.

Fotografia pontual do produto

Todos nós já estivemos lá – você vê um item online que fica ótimo na foto, mas não tanto pessoalmente. Com o aplicativo Zara, o que você vê é o que você obtém. As fotos do produto são claras, bem iluminadas e realistas, para que você saiba exatamente o que receberá quando seu pedido chegar. Essa atenção aos detalhes significa que os compradores são menos propensos a devolver itens, o que economiza tempo e dinheiro da Zara a longo prazo.

Vários métodos de pagamento

A Zara tem várias opções de pagamento. Os usuários podem pagar através de diferentes métodos, tornando-o mais fácil e sem esforço para eles. Você pode pagar com MasterCard, Visa, American Express, PayPal, cartão-presente e Apple pay.

Envio rápido e gratuito (com devoluções fáceis)

Ninguém gosta de pagar pelo frete, e é por isso que a Zara oferece frete padrão gratuito em todos os pedidos acima de US$ 50. Além disso, o frete padrão é de apenas US $ 5,95. Além disso, se você estiver insatisfeito com sua compra por qualquer motivo, as devoluções são fáceis - e o melhor de tudo, elas são gratuitas! Basta imprimir uma etiqueta de devolução pré-paga do aplicativo ou site e entregar seu pacote em qualquer local da UPS. Sem aborrecimentos, sem confusão.

Como ter sucesso com seu próprio aplicativo de varejo?

Identifique um nicho de mercado:

Quando se trata de varejo, um tamanho não serve para todos. Identificar um mercado-alvo e desenvolver seu aplicativo em torno de suas necessidades específicas é essencial.

Simplicidade é fundamental:

Um aplicativo de varejo deve ser fácil de usar e navegar. A última coisa que você quer é que os clientes fiquem frustrados e desistam.

Ofereça algo único:

Existem muitos aplicativos de varejo, por isso é essencial oferecer algo que diferencie o seu dos demais. Seja um produto único ou descontos exclusivos, encontre uma maneira de se destacar.

Promova, promova, promova:

Só porque você o construiu, não significa que os usuários virão. Promova seu aplicativo por meio de vários canais e divulgue.

Medir e ajustar:

É importante acompanhar as principais métricas e fazer alterações com base no que está funcionando e no que não está. O varejo está em constante evolução, por isso é importante ser flexível e adaptável.

Seguindo essas dicas, você pode aumentar suas chances de sucesso com seu próprio aplicativo de varejo. Lembre-se de se concentrar em seu mercado-alvo, manter as coisas simples e oferecer algo único. Com um pouco de esforço, você pode criar um aplicativo que certamente terá sucesso no mundo do varejo em constante mudança.

Como fazer um aplicativo de roupas online como o Zara?

O desenvolvimento de um aplicativo de roupas online como o Zara não é simples. No entanto, você pode desenvolver esse aplicativo seguindo o foco no cliente.

Fonte da imagem

O foco no cliente significa que seu único objetivo deve ser acomodar e ajudar o cliente. Tudo o que o cliente gosta, você tem que fornecer. Nesse caso, você deve fornecer um aplicativo que o cliente goste. Portanto, você precisa de uma interface suave, livre de desordem e agradável. Deve ter tudo, desde acessível a caro, luxo e vendas a descontos.

Além disso, adicione vários gateways de pagamento e não se esqueça de integrar o GPS e as tecnologias mais recentes, como Realidade Aumentada (AR). As pessoas querem experimentar as roupas antes de comprá-las, e experimentá-las no aplicativo é impossível. Então, você tem que facilitar para eles. Adicione realidade aumentada para mostrar como essas roupas ficarão para os usuários/clientes.

Você pode realmente desenvolver um aplicativo assim?

Anteriormente, você teria que contratar um desenvolvedor para desenvolver um aplicativo de roupas online como o Zara para você. No entanto, esse não é mais o caso. Com plataformas de desenvolvimento sem código como AppMaster, você pode construir seus aplicativos.

AppMaster é uma ferramenta de desenvolvimento visual que permite desenvolver aplicativos multiplataforma sem escrever uma única linha de código. É simples e fácil de usar, então você não precisa de muitas horas de trabalho para criar um aplicativo. No entanto, você precisará de tempo e experiência para personalizar o aplicativo de acordo com suas necessidades. Da mesma forma, o AppMaster fornece o back-end mais forte disponível. Não será um aplicativo construído do nada, mas com um back-end poderoso. Assim, você pode melhorar e personalizar constantemente seu aplicativo IOS ou Android.

Conclusão

Esses fatores se combinam para criar uma excelente experiência de compra móvel que mantém os clientes retornando. Como resultado, o aplicativo Zara é um dos aplicativos de compras mais populares do mundo e ajudou a aumentar as vendas e a lucratividade da marca . Portanto, criar um aplicativo de roupas online como o Zara é uma ótima maneira de explorar o crescente mercado de comércio eletrônico . Ao seguir as etapas descritas neste post do blog, você estará no caminho certo para o sucesso!