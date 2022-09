Não importa qual seja a ideia de negócio, ela precisa de uma base sólida para se sustentar. Essa base sólida é chamada de 'investimento' no mundo dos negócios. O investimento é o dinheiro necessário para iniciar qualquer ideia de negócio brilhante (startups ou aplicativos de tecnologia) ou startup. Tudo isso é ótimo, mas nenhum investidor está surgindo do céu para oferecer a você o requisito de capital completo para sua próxima grande tecnologia ou startup de aplicativo, não é? Então, você precisa de dinheiro, e queremos lhe dizer como obtê-lo. Existem algumas maneiras pelas quais qualquer novo negócio ou startup de aplicativos busca investimentos de investidores viáveis. Se você está lendo este artigo, já conhece os investidores.

No entanto, o problema é onde encontrar os investidores. Ao contrário do que dizem, felizmente, milhões de investidores neste mundo estão apenas esperando para investir no negócio ou aplicativo perfeito, especialmente startups de tecnologia. Você tem que saber como fazer com que os investidores invistam na sua ideia. Nenhum investidor quer investir em qualquer startup que não funcione. Então, como proprietário de uma empresa, você convence os investidores de que seu aplicativo ou empresa vale o investimento.

Onde posso encontrar investidores em startups de tecnologia?

Ser o fundador de qualquer startup é um desafio. Precisa de planejamento, precisão e muito trabalho duro. De acordo com muitos empresários, a principal razão para o fracasso de qualquer startup é a falta de fundos. Encontrar novos investidores e levá-los a investir no seu negócio é uma das tarefas mais exigentes de ser um empresário. Mesmo em startups de tecnologia, lançar esse protótipo de aplicativo primário custa dinheiro. Sem o protótipo inicial do aplicativo, você não pode atrair mais investidores. É um ciclo vicioso. No entanto, quando se trata de investidores, o que ajuda é começar pequeno e ir subindo. Depois de ter sua ideia e modelo de negócio inicial, você pode começar a procurar investidores.

Amigos ou familiares podem ser excelentes investidores iniciais. Eles são sempre fáceis de abordar e confiáveis também. Eles são os melhores investidores se você for uma nova startup de tecnologia. Família e amigos muitas vezes podem fornecer investimento suficiente para impulsionar o seu negócio.

Os investidores-anjo também são uma ótima maneira de escalar seus negócios. Os investidores-anjo podem pegar sua pequena startup e elevá-la às grandes ligas. A maioria das pessoas prefere entrar em contato com seus investidores-anjo locais. No entanto, não hesite em entrar em contato com investidores fora do seu grupo local de investidores. Ele escalará sua startup e trará exposição aos investidores. Também o ajudará a construir relacionamentos com outros investidores de negócios (Tech Startup Savants) e pessoas em tecnologia.

Ocasionalmente, em vez de um ou dois grandes investidores, vários investidores se reúnem para financiar uma startup. Fazemos isso através da internet em vez de investir cara a cara e chamamos isso de crowdfunding. Isso mostra que o público em geral confia na empresa ou no aplicativo. Muitos investidores consideram uma startup de tecnologia que teve crowdfunding um bom investimento. É uma maneira rápida e fácil de colocar sua startup de tecnologia em funcionamento.

Certifique-se de olhar ao seu redor! As pessoas em sua comunidade ou as pessoas com quem você trabalhou podem ser bons investidores iniciais para sua startup. Fique de olho nos investidores que podem abrir as portas do negócio de investimento para você.

Depois de estabelecer seu negócio ou seu aplicativo decolar, você pode entrar em contato com os bancos para investimentos na forma de empréstimos. Os bancos não são bons investidores iniciais. Os bancos são muito avessos ao risco. Eles geralmente se abstêm de emprestar para empresas ou startups não estabelecidas. Mas depois que sua startup de tecnologia ou aplicativo decolar, os bancos são uma boa opção se for necessário mais investimento. Empréstimos bancários também funcionam contra garantias em vez de patrimônio. Isso também é bom para os empresários que não querem perder nenhuma parte de seu patrimônio empresarial. Os empréstimos bancários podem ajudá-lo a expandir seus negócios. Mas esses investidores trabalham contra altas taxas de juros.

O processo final de encontrar investidores geralmente é o Capitalismo de Risco. A maioria dos donos de startups não vai direto para investidores capitalistas de risco. Eles escalam seus negócios de outras maneiras. Mas se surgir a necessidade de melhorar as startups e o capital ficar aquém, os investidores de capital de risco também são uma opção. No entanto, os investidores de capital de risco podem custar uma grande parte do capital de negócios (startups ou aplicativos). Encontrar investidores pode parecer bastante simples. Encontrar investidores cujas visões se alinhem com as suas é difícil. É por isso que os empresários devem decidir quais investidores buscar com muito cuidado.

Quanto ganha um fundador de startup de tecnologia?

Os fundadores de startups tendem a ganhar uma quantia decente de dinheiro. À medida que um negócio (startup de tecnologia ou aplicativo) decola, o valor também aumenta. Apenas nos Estados Unidos, os fundadores de startups de tecnologia tendem a ganhar de US$ 130.000 a US$ 150.000 por ano . Um estudo recente feito pela Kruze Consulting analisou o pagamento do CEO e do fundador em mais de 250 operações de startups financiadas.

Eles descobriram que, em 2022, um fundador de startup de tecnologia, em média, ganhava cerca de US$ 150.000 por ano . Esse valor, no entanto, não é imutável. Há potencial para subir ou descer. Depende do montante total de investimento que a empresa levantou. Por exemplo, qualquer aplicativo ou startup de tecnologia só pode ir tão longe com apenas crowdfunding. Investidores vêm com investimentos. Com investimento, você tem a chance de escalabilidade. Quanto maior o negócio (startup de tecnologia ou aplicativo), mais qualquer CEO ou fundador ganharia.

De acordo com os dados coletados pela Kruze, os fundadores de tecnologia que ganharam um investimento de menos de US$ 2 milhões em seu aplicativo ou startup faturaram quase US$ 106.000 por ano . Aqueles que ganharam US$ 2 milhões a US$ 5 milhões ganharam US$ 135.000 em média . E aqueles que conseguiram um investimento de mais de US$ 5 milhões tiveram um salário médio de US$ 171.000 por ano . Em uma startup geral, os fundadores podem aumentar ou diminuir seus salários. E CEOs fundadores ganham mais do que CEOs não fundadores.

Mas em certas startups, o investimento de VC está envolvido. Nessas startups, os CEOs recebem um salário fixo. E a remuneração não difere se você é fundador ou não. No entanto, isso muda depois que muitos milhões de dólares são feitos por uma empresa. Nesse ponto, os CEOs e investidores ganham mais do que os fundadores. É diretamente proporcional. À medida que o investimento aumenta, o mesmo acontece com o salário.

Como você avalia um fundador de startup?

Criar um negócio não é brincadeira. As startups podem parecer fáceis, mas apenas os empresários sabem como o processo pode ser cansativo. Uma característica comum entre as startups é que seus fundadores geralmente são trabalhadores e apaixonados por seus negócios. Perseguir investidores para investimentos é apenas metade da batalha. Um empresário deve se preparar para obstáculos e obstáculos sem fim no caminho de suas preciosas startups.

Os investidores fazem mais do que simplesmente apoiar conceitos. Os investidores colocam dinheiro em pessoas. Um investidor não olha apenas para o modelo de negócios, mas também para o fundador. Os investidores acreditam que um negócio (startups ou aplicativos de tecnologia) é tão investível quanto seu proprietário. As startups são uma dúzia, mas os investidores procuram líderes de negócios em potencial.

Os fundadores que já criaram negócios são mais propensos a atrair investidores, mas os investidores não investem apenas em proprietários de negócios já estabelecidos. Um investidor procura startups que tenham líderes de negócios e construtores promissores. De acordo com pesquisa publicada na Harvard Business Review, os investidores não dependem apenas de planos de negócios para investir em startups. Em vez disso, um investidor procura algumas características no proprietário da empresa.

Qualquer investidor sabe que um fundador de negócios sem perspectiva pode arruinar uma boa ideia de negócio (Startups ou aplicativos). Investidores são inteligentes e procuram atributos de personalidade nos donos de empresas (startups ou aplicativos) que podem contribuir para um bom processo de negócios. Uma das primeiras características que os investidores procuram em qualquer fundador é a sinceridade. Se algum investidor insinuar o mínimo de insinceridade ou falsidade, ele se afastará.

Os investidores preferem fundadores carismáticos e simpáticos. Nenhum investidor quer investir em um eremita. Os investidores sabem que os fundadores são responsáveis por conduzir uma equipe. Eles não podem fazer isso se não forem simpáticos.

A monotonia não impressiona nenhum investidor. Investidores gostam de empreendedores apaixonados pelo que fazem. A paixão se traduz bem com os investidores. Os investidores também preferem que o fundador tenha um mínimo de humildade. Um investidor sabe que é difícil trabalhar com uma pessoa orgulhosa. Essas características são apenas algumas que os investidores valorizam em seus investimentos.

Pensamentos finais

Esperamos que você tenha entendido como encontrar investidores para seu aplicativo ou startup de tecnologia. Depois de passar por este guia, você está pronto para elevar seu gráfico de negócios apresentando sua ideia de aplicativo para os investidores certos. Antes de encontrar investidores, é necessário construir um aplicativo robusto para chamar a atenção dos investidores.

Para o desenvolvimento de aplicativos, recomendamos que você experimente o AppMaster, uma ferramenta sem código que ajuda a criar aplicativos que podem atrair os investidores certos. A melhor coisa sobre este aplicativo é que ele oferece recursos de arrastar e soltar que ajudam os iniciantes a criar aplicativos com facilidade e rapidez.