Hacks, Estratégias e Técnicas Úteis para Impulsionar os seus Apps Downloads

Criar uma aplicação sem um programador é fácil. A parte difícil é obter um maior número de downloads ou crescimento na sua aplicação. Se tiver os conhecimentos certos para atrair os seus utilizadores, o seu número de descarregamentos será muito elevado. A seguir estão as dicas para aumentar o crescimento da sua aplicação:

Enfatize o problema que a sua aplicação está a resolver



Concentre-se na criação de uma aplicação que resolva um problema em particular. Após desenvolver a aplicação, assegure-se de que o título da aplicação na Play Store ou na App Store resolve o problema que está a resolver. Este hack irá ajudar o utilizador a encontrar a sua aplicação quando procurar uma solução para o problema.

Ter um ícone de aplicação atraente



O ícone é a primeira impressão dos utilizadores. Certifique-se de que o ícone que escolhe para a sua aplicação é atraente e transmite a mensagem completa sobre o que ela oferece.

Monetização



Um hack que deve tentar é a monetização das suas aplicações. Normalmente, na Play Store, o Google irá aumentar a classificação das aplicações que são monetizadas.

Foco no nicho

A procura do nicho certo é especialmente importante para o crescimento da aplicação ou do site. Ao abordar ou resolver um problema, é preciso compreender como é que uma pessoa leiga procurará na aplicação a solução para o problema que enfrenta. Muitos termos técnicos são desconhecidos de milhares de indivíduos. Por exemplo, se quiserem pesquisar a aplicação conversor de áudio para texto. Muito provavelmente, não irão digitar a aplicação de transcrição. Tudo o que irão procurar é uma aplicação de conversão de áudio para texto. Se utilizar o nicho certo no seu título, o crescimento da sua aplicação irá obter um elevado número de downloads.

Utilizar o correio electrónico para ter utilizadores permanentes

Um e-mail é importante para o crescimento do serviço ao cliente da sua aplicação. Utilizando o correio electrónico, pode comunicar com os utilizadores da sua aplicação. Especialmente os utilizadores que são novos na sua aplicação ou site. Pode enviar um e-mail sobre a nova inscrição e sobre a primeira compra dos utilizadores da sua aplicação. Desta forma, enviará vibrações positivas aos seus novos utilizadores, fazendo-os revisitar a sua aplicação. Assim, aumenta o progresso da sua aplicação. O e-mail também pode ser utilizado para informar os clientes sobre o novo produto ou desconto que está a oferecer no seu site.

Giveaways



As ofertas estão entre as estratégias inteligentes de hacking de crescimento da aplicação que podem ser utilizadas para obter muitos utilizadores na sua aplicação ou site. Planear os seus brindes é uma parte crucial. Assegure-se de que não dá muito dinheiro. A estratégia é conseguir um elevado tráfego ou utilizadores no seu site e aplicação. As abordagens mais comuns são os testes gratuitos durante um mês, livros escolares gratuitos, e um desconto de 50% para novos utilizadores. Através disto, pode convencer os seus utilizadores a partilhar a sua aplicação nas redes sociais ou levá-los a criar uma conta no seu sítio.

Autoresponder



Ter o autorresponder vai fazer com que pareça um profissional. Todas as aplicações ou sites com elevado crescimento no mercado utilizam autoresponder. Se tiver capacidades de blogging, precisa de assegurar que os clientes leiam o seu blog no site da aplicação. Ter conteúdo útil no autoresponder é um truque de hacking em crescimento que pode fazer com que muitos assinantes do seu sítio se tornem assinantes. Mais uma coisa que pode acrescentar ao autorresponder é convencer o novo visitante a inscrever-se na sua aplicação. Assegure-se de que adiciona ligações directas para download no seu autorresponder.

Acrescentar um sistema de encaminhamento atractivo



O sistema de referência é a moderna técnica de hacking de crescimento da aplicação. Usando um sistema de referência, utiliza o seu cliente para obter novos utilizadores da aplicação. Parece complicado mas muito eficaz para o crescimento. Nos sistemas de referência modernos, um utilizador encaminhará a sua aplicação para o seu amigo ou família. Quando o seu amigo ou família se inscrever usando o código de referência, ambas as partes receberão dinheiro, e você terá novos utilizadores. Certifique-se de que adiciona ligações directas para download no seu sistema de referência. Desta forma, a nova pessoa pode facilmente obter a sua aplicação.

Promoção através de um influenciador



Influenciadores são estrelas das redes sociais que têm milhares ou milhões de assinantes. Se quiser que a sua aplicação tenha um elevado número de downloads, pode conseguir que a sua aplicação seja promovida através de um influenciador dos meios de comunicação social. Suponha que está a fazer um start-up e não tem um grande orçamento. Peça-lhes que coloquem o post que tem ligações directas para download da sua aplicação no seu site de redes sociais durante um dia. Os seus fãs são muito leais, e se recomendarem um produto, provavelmente irão experimentá-lo.

Uma coisa que deve ter em mente ao utilizar este hacking de crescimento é que precisa de ter a certeza de que a sua aplicação está a funcionar perfeitamente; se a nova aplicação de descarregamento tiver um atraso ou qualquer tipo de falhas. Muito provavelmente, ele não voltará a utilizar a sua aplicação.

FAQ's

Como se hackeia o crescimento da sua aplicação?



O termo hack não é literal quando usado em aplicações de hacking de crescimento. O termo é utilizado para que as pessoas saibam que os truques são tão eficazes que as pessoas comuns sentirão que está a usar algum tipo de hack para obter tal crescimento de downloads no seu site. É por isso que a maioria dos blogs que lê em diferentes sites utiliza o termo hack.

Para aumentar o crescimento de instalações nas suas aplicações, siga as directrizes dadas no site do artigo. O resumo básico é que está a fazer publicidade correcta sobre as soluções que a sua aplicação oferece.

Como aumentar o crescimento da aplicação?



Ter um título atraente e um ícone é muito necessário para o crescimento dos downloads. Quanto mais tráfego tiver, mais crescimento a sua aplicação irá obter. Se comparar a sua aplicação com outras, compreenderá porque é que algumas estão a crescer rapidamente, e outras têm um crescimento muito lento.

Como é que posso ganhar dinheiro sem código?



Não utilizando código, pode facilmente criar aplicações sem qualquer programador. Agora pode fazer o seguinte para ganhar dinheiro.

Depois de criar a aplicação, pode colocar uma taxa única de subscrição para instalações na loja de jogos ou na loja de aplicações.

Tenha uma taxa de assinatura mensal para os seus serviços de aplicação.

Promova o seu negócio através da sua aplicação. Como se fosse proprietário de uma loja de retalho, pode criar uma aplicação para a sua área local onde as pessoas podem ver e comprar vários produtos.

Como aumentar a instalação da aplicação IOS?



Aumentar as instalações no IOS é complicado. Para um grande crescimento de instalações, precisa de ter uma aplicação produtiva e um azulejo atractivo. Além disso, monetize o seu produto e experimente as diferentes plataformas de promoção.

Como encorajam as pessoas a descarregar aplicações?



Ao oferecer a solução para uma tarefa complicada, provavelmente terá muitas instalações. No entanto, certifique-se de que o seu ícone exibe a solução que pretende fornecer.

Como posso aumentar as instalações de aplicações no Facebook?



O Facebook oferece publicidade para as aplicações. Pode registar a sua aplicação na secção de publicidade, e eles irão promover a sua aplicação através do Facebook. Pode obter um grande crescimento em instalações utilizando a publicidade do Facebook.

Deseja criar aplicações sem código para a sua nova ideia de negócio? Experimente a plataforma sem código AppMaster com bibliotecas integradas e recursos avançados para transformar a sua ideia de aplicação em realidade. Comece agora o teste gratuito e depois descarregue facilmente o código fonte com um backend gerado por IA.