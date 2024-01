5 najlepszych twórców aplikacji na Androida w 2024 r.

Dla firmy, która w 2024 r. chce zaistnieć na urządzeniach mobilnych, opracowanie aplikacji na Androida może zmienić zasady gry. Jednak zatrudnienie profesjonalnego zespołu programistów może być kosztowne i czasochłonne. W tym miejscu przydają się narzędzia do tworzenia aplikacji na Androida, umożliwiające firmom i osobom prywatnym tworzenie własnych aplikacji bez rozległej wiedzy i zasobów w zakresie kodowania.

W tym artykule omówimy 5 najlepszych kreatorów aplikacji na Androida w 2024 r., porównując ich funkcje, łatwość obsługi i ceny, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, który kreator będzie najlepszy dla Twoich potrzeb. Zaczniemy od omówienia AppMaster, AppSheet, a następnie w kolejnych sekcjach omówimy szczegóły dotyczące pozostałych kreatorów.

1. AppMaster

AppMaster to potężna platforma niewymagająca kodu , umożliwiająca użytkownikom bezproblemowe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych (w tym aplikacji na Androida). Ich platforma wyróżnia się na rynku dzięki swoim kompleksowym funkcjom, zapewniając rozwiązanie dla wszystkich aspektów tworzenia aplikacji.

Główne cechy

AppMaster oferuje wiele funkcji przeznaczonych dla małych firm i przedsiębiorstw. Niektóre z głównych funkcji obejmują:

Wizualne modelowanie danych: Z łatwością utwórz schemat bazy danych dla swojej aplikacji za pomocą narzędzi do modelowania wizualnego AppMaster .

Z łatwością utwórz schemat bazy danych dla swojej aplikacji za pomocą narzędzi do modelowania wizualnego . Business Process Designer: Projektuj logikę biznesową bez kodowania, korzystając z narzędzia BP Designer dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych.

Projektuj logikę biznesową bez kodowania, korzystając z narzędzia BP Designer dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Tworzenie interfejsu użytkownika metodą „przeciągnij i upuść”: Stwórz wizualnie interfejs aplikacji za pomocą przyjaznych dla użytkownika narzędzi drag-and-drop .

Stwórz wizualnie interfejs aplikacji za pomocą przyjaznych dla użytkownika narzędzi . Skompilowane bezstanowe aplikacje backendowe: Uzyskaj wysoką skalowalność w przypadku zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia dzięki generowanym aplikacjom backendowym w Go (golang) .

Uzyskaj wysoką skalowalność w przypadku zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia dzięki generowanym aplikacjom backendowym w Go (golang) . Integracja z bazami danych kompatybilnymi z PostgreSQL: Połącz swoją aplikację z dowolną podstawową bazą danych kompatybilną z PostgreSQL .

Połącz swoją aplikację z dowolną podstawową bazą danych kompatybilną z PostgreSQL . Dokumentacja API i zarządzanie: Platforma automatycznie generuje dokumentację Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera i skryptów migracji schematu bazy danych.

Platforma automatycznie generuje dokumentację Swagger (OpenAPI) dla serwera i skryptów migracji schematu bazy danych. Generowanie prawdziwych aplikacji: AppMaster tworzy prawdziwe aplikacje, które można wyeksportować jako wykonywalne pliki binarne lub nawet kod źródłowy (z określonymi planami).

tworzy prawdziwe aplikacje, które można wyeksportować jako wykonywalne pliki binarne lub nawet kod źródłowy (z określonymi planami). Rozbudowane plany subskrypcji: wybierz jeden z 6 różnych planów subskrypcji, w tym bezpłatną wersję do nauki i odkrywania platformy.

Doświadczenia użytkowników

AppMaster otrzymał godne pochwały recenzje użytkowników za szybkość, wydajność i opłacalność. W 2024 r. platforma ma ponad 60 000 użytkowników i jest konsekwentnie wyróżniana przez G2 jako platforma o wysokiej wydajności w różnych kategoriach, takich jak platformy programistyczne No-Code, szybkie tworzenie aplikacji (RAD), zarządzanie interfejsami API i nie tylko. W rzeczywistości AppMaster została uznana za lidera dynamiki w zakresie platform programistycznych No-Code na wiosnę 2024 r. i zimę 2024 r.

cennik

AppMaster oferuje sześć planów subskrypcji:

Ucz się i odkrywaj (bezpłatnie) — dla nowych użytkowników i do celów testowania platformy. Startup (195 USD / mies.) — plan podstawowy z podstawowymi funkcjami. Brak eksportu plików binarnych i kodu źródłowego. Startup+ (299 USD/mies.) — wyższe zasoby na kontener, więcej procesów biznesowych (BP) i endpoints w porównaniu do Startup. Biznes (955 USD/mies.) — wiele mikrousług zaplecza z opcją pobierania plików binarnych i hostowania lokalnego. Business+ (1575/mies.) - Więcej zasobów niż plan Biznes. Enterprise — konfigurowalny plan dla większych projektów z wieloma mikrousługami i aplikacjami, dostępem do kodu źródłowego i wymaganiem umowy na co najmniej 1 rok.

Klienci mogą założyć bezpłatne konto . Oferty specjalne są dostępne dla startupów, organizacji edukacyjnych, non-profit i open source.

2. AppSheet

AppSheet to narzędzie do tworzenia aplikacji no-code używane głównie do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. AppSheet, usługa Google Cloud Platform, specjalizuje się w łatwym tworzeniu aplikacji opartych na danych dla firm.

Główne cechy

AppSheet oferuje szereg funkcji przeznaczonych zarówno dla firm, jak i indywidualnych programistów:

No-Code : Twórz aplikacje bez znajomości kodowania, korzystając z intuicyjnych narzędzi.

Twórz aplikacje bez znajomości kodowania, korzystając z intuicyjnych narzędzi. Integracja źródeł danych: Połącz swoją aplikację z różnymi źródłami danych, takimi jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych w chmurze i inne usługi (takie jak Arkusze Google, Excel, SQL i inne).

Połącz swoją aplikację z różnymi źródłami danych, takimi jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych w chmurze i inne usługi (takie jak Arkusze Google, Excel, SQL i inne). Synchronizacja offline: twórz aplikacje z funkcjami offline, które później synchronizują dane, gdy tylko połączenie internetowe będzie dostępne.

twórz aplikacje z funkcjami offline, które później synchronizują dane, gdy tylko połączenie internetowe będzie dostępne. Dostosowywanie: Dostosuj motywy, układy i elementy interfejsu użytkownika aplikacji do swojej marki i preferencji.

Dostosuj motywy, układy i elementy interfejsu użytkownika aplikacji do swojej marki i preferencji. Bezpieczeństwo: wdrażaj kontrolę dostępu opartą na rolach, uwierzytelnianie użytkowników i kontrolę prywatności danych, aby zabezpieczyć swoją aplikację i dane.

wdrażaj kontrolę dostępu opartą na rolach, uwierzytelnianie użytkowników i kontrolę prywatności danych, aby zabezpieczyć swoją aplikację i dane. Wdrażanie aplikacji: rozpowszechniaj swoją aplikację za pośrednictwem sklepu Google Play , Apple App Store lub poprzez bezpośredni link do aplikacji internetowej.

Doświadczenia użytkowników

Intuicyjny interfejs i zaawansowany zestaw funkcji AppSheet sprawiły, że jest to popularne narzędzie do tworzenia aplikacji no-code, szczególnie wśród firm o mniejszej wiedzy technicznej. Użytkownicy doceniają rozbudowane opcje integracji źródeł danych, które pozwalają im tworzyć wszechstronne aplikacje oparte na danych.

cennik

AppSheet oferuje trzy plany subskrypcji:

Bezpłatna — idealna do odkrywania platformy i tworzenia prostej aplikacji z podstawowymi funkcjami. Pro (5 USD za użytkownika/miesiąc) — zapewnia dostęp do większej liczby źródeł danych, narzędzi analitycznych i najwyższej jakości obsługi klienta. Enterprise — konfigurowalny plan z zaawansowanymi funkcjami, integracjami i skalowalnymi opcjami wdrażania. Ceny dostępne na żądanie.

Dzięki tym opcjom AppSheet jest przeznaczony dla dużej grupy odbiorców, od małych firm po przedsiębiorstwa, oferując im możliwość tworzenia aplikacji i zarządzania nimi.

3. Adobe XD

Adobe XD to wszechstronne narzędzie do projektowania i prototypowania, które umożliwia zarówno doświadczonym projektantom, jak i początkującym tworzenie i testowanie aplikacji na Androida. Jako produkt Adobe, płynnie integruje się z innymi aplikacjami Adobe, takimi jak Photoshop, Illustrator i After Effects. Adobe XD oferuje różne funkcje i możliwości usprawniające proces tworzenia aplikacji, takie jak systemy projektowania, stany komponentów, responsywna zmiana rozmiaru i automatyczna animacja. Funkcja współpracy w czasie rzeczywistym umożliwia członkom zespołu współpracę nad projektem i natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnych.

Wadą Adobe XD jest to, że jest to przede wszystkim narzędzie do projektowania. Chociaż pozwala na tworzenie oszałamiających wizualnie projektów aplikacji, będziesz musiał użyć dodatkowych narzędzi do rozwijania funkcjonalności aplikacji. Być może będziesz musiał wyeksportować swoje projekty do innego narzędzia do tworzenia aplikacji lub współpracować z programistą, aby przekształcić swoje projekty w funkcjonalną aplikację.

cennik

Adobe XD oferuje trzy plany:

Plan startowy: bezpłatny — ograniczone funkcje projektowe i dostęp do ekosystemu wtyczek Adobe XD . Plan indywidualny: 9,99 USD miesięcznie (pojedynczy użytkownik) – odblokowane funkcje i 100 GB miejsca w chmurze. Plan zespołowy: 22,99 USD na użytkownika miesięcznie – dodatkowe wsparcie, funkcje współpracy i 1 TB przestrzeni dyskowej na użytkownika.

Godne uwagi funkcje

Integracja z innymi aplikacjami Adobe.

Projektowanie systemów i stanów komponentów.

Współpraca w czasie rzeczywistym.

Responsywna zmiana rozmiaru i automatyczna animacja.

Wtyczki rozszerzające funkcjonalność.

4. OutSystems

OutSystems to platforma do tworzenia aplikacji low-code, która umożliwia tworzenie i wdrażanie aplikacji na iOS i Androida. Dzięki zaawansowanym funkcjom, funkcjonalności drag-and-drop oraz środowisku IDE, OutSystems jest odpowiedni dla profesjonalnych programistów i firm poszukujących złożonych i skalowalnych aplikacji. Platforma OutSystems oferuje szeroką gamę narzędzi do tworzenia aplikacji, w tym rozwój wizualny, rozwój wspomagany sztuczną inteligencją i komponenty wielokrotnego użytku.

Godną uwagi funkcją jest możliwość jednoczesnego uruchamiania i testowania aplikacji na różnych urządzeniach. OutSystems zapewnia także zestaw funkcji aplikacji mobilnej, takich jak synchronizacja danych offline, natywna obsługa kamer, geolokalizacja i uwierzytelnianie biometryczne.

Możesz także zintegrować swoją aplikację z popularnymi interfejsami API REST , usługami internetowymi SOAP lub innymi systemami zaplecza, dzięki czemu jest to rozwiązanie wysoce rozszerzalne. Warto jednak zauważyć, że OutSystems jest stosunkowo złożony w porównaniu z innymi narzędziami do tworzenia aplikacji na tej liście i może nie być odpowiedni dla początkujących lub osób poszukujących platformy no-code.

cennik

OutSystems oferuje trzy plany:

Bezpłatny: ograniczone funkcje i odpowiedni do małych projektów. Przedsiębiorstwo: niestandardowe ceny – dedykowane zasoby i pełna kontrola nad platformą, dzięki czemu idealnie nadaje się dla większych firm. Uniwersalny: Ceny niestandardowe — obejmują wszystkie funkcje i możliwości wersji Enterprise oraz dodatkowe usługi i wsparcie.

Godne uwagi funkcje

Szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji.

Rozbudowane narzędzia do tworzenia aplikacji.

Rozwój wspomagany sztuczną inteligencją.

Synchronizacja danych offline i możliwości natywne.

Integracja z innymi usługami i systemami.

5. Appy Pie

Appy Pie to popularne narzędzie do tworzenia aplikacji no-code, które umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie aplikacji na Androida bez konieczności programowania. Platforma oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs drag-and-drop oraz liczne funkcje przeznaczone dla początkujących użytkowników i firm. Dzięki edytorowi WYSIWYG możesz budować swoją aplikację w czasie rzeczywistym i natychmiast zobaczyć wszelkie zmiany wprowadzone w projekcie lub strukturze.

Appy Pie udostępnia także szereg szablonów i samouczków, dzięki którym rozpoczęcie tworzenia aplikacji staje się jeszcze łatwiejsze. Appy Pie oferuje ponad 200 funkcji aplikacji, w tym powiadomienia push , integrację z mediami społecznościowymi, galerie zdjęć, czat i możliwości handlu elektronicznego. Platforma umożliwia zarabianie na aplikacji za pomocą reklam lub zakupów w aplikacji i obsługuje integrację z interfejsami API innych firm.

Jednym z ograniczeń Appy Pie jest brak zaawansowanych opcji dostosowywania lub rozszerzalności w porównaniu z platformami takimi jak AppMaster lub OutSystems, co czyni go potencjalnie mniej odpowiednim w przypadku złożonych wymagań aplikacji lub programistów poszukujących większej kontroli.

cennik

Appy Pie oferuje cztery plany:

Podstawowy: 18 USD miesięcznie za aplikację – obejmuje wszystkie niezbędne funkcje, powiadomienia push i 5000 pobrań aplikacji miesięcznie. Złoto: 36 USD miesięcznie za aplikację — usuwa branding Appy Pie , dodaje priorytetową obsługę czatu i zwiększa liczbę pobrań aplikacji do 10 000 miesięcznie. Platinum: 60 USD miesięcznie za aplikację – obejmuje wszystkie funkcje Gold oraz usunięcie reklam Appy Pie . Sprzedawca: 200 USD miesięcznie za nieograniczoną liczbę aplikacji — rozwiązanie przeznaczone dla firm zajmujących się tworzeniem aplikacji, które tworzą aplikacje dla wielu klientów.

Godne uwagi funkcje

Tworzenie aplikacji No-code .

. Interfejs typu „przeciągnij i upuść”.

Ponad 200 funkcji aplikacji.

Edycja w czasie rzeczywistym poprzez edytor WYSIWYG.

Zarabianie na aplikacjach i integracje API innych firm.

Kryteria oceny dla twórców aplikacji

Decydując się na najlepsze narzędzia do tworzenia aplikacji na Androida, ocena ich na podstawie spójnego zestawu kryteriów jest niezbędna, aby użytkownicy mogli podjąć świadomą decyzję w oparciu o swoje konkretne potrzeby. Kryteria te nie tylko pomagają rozróżnić mocne i słabe strony każdej platformy, ale także podkreślają, który kreator aplikacji byłby najbardziej odpowiedni dla konkretnego projektu. Oto szczegółowe spojrzenie na kluczowe czynniki, które wykorzystaliśmy do oceny i rankingu najlepszych twórców aplikacji na Androida w 2024 r.

Interfejs użytkownika i łatwość użycia: Interfejs użytkownika (UI) narzędzia do tworzenia aplikacji odgrywa kluczową rolę w szybkości i wydajności tworzenia aplikacji przez użytkowników. Najlepsi twórcy aplikacji oferują intuicyjne interfejsy drag-and-drop , które upraszczają proces projektowania. Przyglądamy się krzywej uczenia się nowych użytkowników i temu, jak platforma prowadzi ich przez proces tworzenia aplikacji. Pod uwagę brana jest również dostępność wstępnie zaprojektowanych szablonów i łatwość dostosowywania elementów.

Interfejs użytkownika (UI) narzędzia do tworzenia aplikacji odgrywa kluczową rolę w szybkości i wydajności tworzenia aplikacji przez użytkowników. Najlepsi twórcy aplikacji oferują intuicyjne interfejsy , które upraszczają proces projektowania. Przyglądamy się krzywej uczenia się nowych użytkowników i temu, jak platforma prowadzi ich przez proces tworzenia aplikacji. Pod uwagę brana jest również dostępność wstępnie zaprojektowanych szablonów i łatwość dostosowywania elementów. Zestaw funkcji i możliwości dostosowywania: Potężny zestaw funkcji ma kluczowe znaczenie dla twórców aplikacji, aby sprostać różnorodnym wymaganiom programistycznym. Od podstawowych funkcjonalności po zaawansowane funkcje, takie jak integracja baz danych, możliwości handlu elektronicznego i analizy – oceniamy, co oferuje każdy kreator aplikacji i jak te funkcje wypadają w stosunku do wymagań użytkowników. Możliwość dostosowania odnosi się do tego, w jakim stopniu użytkownicy mogą ulepszyć i dostosować aplikację do swojej marki i potrzeb operacyjnych, bez konieczności pisania kodu.

Potężny zestaw funkcji ma kluczowe znaczenie dla twórców aplikacji, aby sprostać różnorodnym wymaganiom programistycznym. Od podstawowych funkcjonalności po zaawansowane funkcje, takie jak integracja baz danych, możliwości handlu elektronicznego i analizy – oceniamy, co oferuje każdy kreator aplikacji i jak te funkcje wypadają w stosunku do wymagań użytkowników. Możliwość dostosowania odnosi się do tego, w jakim stopniu użytkownicy mogą ulepszyć i dostosować aplikację do swojej marki i potrzeb operacyjnych, bez konieczności pisania kodu. Możliwości integracji: Możliwość integracji z innymi narzędziami i usługami może znacznie zwiększyć użyteczność aplikacji. Badamy możliwości integracji każdego kreatora aplikacji z popularnymi usługami i interfejsami API, bramkami płatniczymi, platformami mediów społecznościowych i innymi narzędziami stron trzecich. Rozważany jest sposób, w jaki te integracje są wdrażane – natywnie lub poprzez usługi pośredniczące – i ich potencjalny wpływ na wydajność aplikacji.

Możliwość integracji z innymi narzędziami i usługami może znacznie zwiększyć użyteczność aplikacji. Badamy możliwości integracji każdego kreatora aplikacji z popularnymi usługami i interfejsami API, bramkami płatniczymi, platformami mediów społecznościowych i innymi narzędziami stron trzecich. Rozważany jest sposób, w jaki te integracje są wdrażane – natywnie lub poprzez usługi pośredniczące – i ich potencjalny wpływ na wydajność aplikacji. Ceny i wsparcie: Ceny są istotnym czynnikiem zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Przyglądamy się strukturze kosztów każdego narzędzia do tworzenia aplikacji, w tym bezpłatnym okresom próbnym, planom subskrypcji i wszelkim dodatkowym kosztom publikacji lub konserwacji. Równie ważna jest zapewniana obsługa klienta. Oceniając, jak dobrze twórcy aplikacji służą społeczności użytkowników, bierzemy pod uwagę dostępność zasobów, takich jak samouczki, fora użytkowników, czat na żywo i pomoc e-mailowa.

Ceny są istotnym czynnikiem zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Przyglądamy się strukturze kosztów każdego narzędzia do tworzenia aplikacji, w tym bezpłatnym okresom próbnym, planom subskrypcji i wszelkim dodatkowym kosztom publikacji lub konserwacji. Równie ważna jest zapewniana obsługa klienta. Oceniając, jak dobrze twórcy aplikacji służą społeczności użytkowników, bierzemy pod uwagę dostępność zasobów, takich jak samouczki, fora użytkowników, czat na żywo i pomoc e-mailowa. Społeczność i zasoby: Silna społeczność użytkowników może być cennym zasobem dla twórców aplikacji. Oceniamy wielkość i zaangażowanie społeczności otaczającej każdą platformę, ponieważ może to wskazywać na niezawodność platformy i zadowolenie użytkowników. Ponadto sprawdzamy dostępność i jakość materiałów edukacyjnych i dokumentacji, które mogą pomóc użytkownikom w maksymalnym wykorzystaniu narzędzia do tworzenia aplikacji.

Silna społeczność użytkowników może być cennym zasobem dla twórców aplikacji. Oceniamy wielkość i zaangażowanie społeczności otaczającej każdą platformę, ponieważ może to wskazywać na niezawodność platformy i zadowolenie użytkowników. Ponadto sprawdzamy dostępność i jakość materiałów edukacyjnych i dokumentacji, które mogą pomóc użytkownikom w maksymalnym wykorzystaniu narzędzia do tworzenia aplikacji. Skalowalność i potencjał wzrostu: Skalowalność jest istotnym aspektem przy wyborze narzędzia do tworzenia aplikacji, ponieważ określa, czy platforma może sprostać rosnącym potrzebom firmy lub bazy użytkowników. Oceniamy, jak dobrze twórca aplikacji może obsłużyć rosnącą liczbę użytkowników, transakcji i danych bez pogarszania wydajności. Czy platforma oferuje różne poziomy usług, które mają sens dla start-upów, małych i średnich firm, a nawet przedsiębiorstw w miarę ich rozwoju? Badamy, czy platforma obsługuje zwiększanie możliwości aplikacji za pomocą dodatkowych modułów lub usług i jak może to wpłynąć na trwałość aplikacji.

Skalowalność jest istotnym aspektem przy wyborze narzędzia do tworzenia aplikacji, ponieważ określa, czy platforma może sprostać rosnącym potrzebom firmy lub bazy użytkowników. Oceniamy, jak dobrze twórca aplikacji może obsłużyć rosnącą liczbę użytkowników, transakcji i danych bez pogarszania wydajności. Czy platforma oferuje różne poziomy usług, które mają sens dla start-upów, małych i średnich firm, a nawet przedsiębiorstw w miarę ich rozwoju? Badamy, czy platforma obsługuje zwiększanie możliwości aplikacji za pomocą dodatkowych modułów lub usług i jak może to wpłynąć na trwałość aplikacji. Bezpieczeństwo i zgodność: w miarę jak tworzenie aplikacji staje się coraz bardziej dostępne, nie można przecenić znaczenia bezpieczeństwa na platformie do tworzenia aplikacji. W tym kryterium oceny skupiamy się na podstawowych środkach bezpieczeństwa stosowanych przez twórców aplikacji, takich jak szyfrowanie danych, bezpieczne metody uwierzytelniania i ochrona przed typowymi lukami w zabezpieczeniach. Ponadto analizujemy, w jaki sposób platformy przestrzegają międzynarodowych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, takich jak RODO, HIPAA itp., aby zapewnić użytkownikom możliwość tworzenia aplikacji zgodnych ze standardami prawnymi obowiązującymi w ich konkretnych regionach lub branżach. To kryterium pomaga zidentyfikować twórców aplikacji, dla których bezpieczeństwo i zaufanie swoich użytkowników są priorytetem, co czyni je kamieniem węgielnym ich oferty usług.

Skrupulatnie porównując te kryteria, zapewniamy, że nasz proces oceny jest kompleksowy i zrównoważony. Dzięki temu możemy zapewnić potencjalnym użytkownikom przejrzysty wgląd w to, którzy twórcy aplikacji mogliby najlepiej spełnić ich ambicje projektowe.