I 5 migliori sviluppatori di app Android del 2024

Per un'azienda che cerca di stabilire una presenza mobile nel 2024, lo sviluppo di un'app Android può rappresentare un punto di svolta. Tuttavia, assumere un team di sviluppo professionale può essere costoso e richiedere molto tempo. È qui che gli sviluppatori di app Android tornano utili, consentendo ad aziende e privati ​​di creare le proprie app senza conoscenze o risorse approfondite di codifica.

In questo articolo discuteremo dei 5 principali costruttori di app Android del 2024, confrontandone funzionalità, facilità d'uso e prezzi in modo che tu possa prendere una decisione informata su quale costruttore è il migliore per le tue esigenze. Inizieremo discutendo di AppMaster, AppSheet, per poi proseguire con i dettagli sui restanti builder nelle sezioni successive.

1. AppMaster

AppMaster è una potente piattaforma senza codice che consente agli utenti di creare senza problemi applicazioni backend, Web e mobili (comprese le app Android). La loro piattaforma si distingue sul mercato per le sue funzionalità complete, fornendo una soluzione per tutti gli aspetti dello sviluppo di app.

Caratteristiche principali

AppMaster offre molte funzionalità rivolte alle piccole imprese e alle imprese. Alcune delle caratteristiche principali includono:

Modellazione visiva dei dati: crea facilmente uno schema di database per la tua app con gli strumenti di modellazione visiva di AppMaster .

crea facilmente uno schema di database per la tua app con gli strumenti di modellazione visiva di . Business Process Designer: progetta la logica aziendale senza codifica utilizzando BP Designer per applicazioni backend, Web e mobili.

progetta la logica aziendale senza codifica utilizzando BP Designer per applicazioni backend, Web e mobili. Creazione dell'interfaccia utente drag-and-drop: crea visivamente il frontend della tua app con i loro strumenti drag-and-drop .

crea visivamente il frontend della tua app con i loro strumenti . App backend stateless compilate: ottieni un'elevata scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico con applicazioni backend generate in Go (golang) .

ottieni un'elevata scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico con applicazioni backend generate in Go (golang) . Integrazione con database compatibili con PostgreSQL: collega la tua app a qualsiasi database primario compatibile con PostgreSQL .

collega la tua app a qualsiasi database primario compatibile con PostgreSQL . Documentazione e gestione API: la piattaforma genera automaticamente la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database.

la piattaforma genera automaticamente la documentazione Swagger (OpenAPI) per server e gli script di migrazione dello schema del database. Generazione di applicazioni reali: AppMaster produce applicazioni reali che possono essere esportate come file binari eseguibili o anche come codice sorgente (con piani specifici).

produce applicazioni reali che possono essere esportate come file binari eseguibili o anche come codice sorgente (con piani specifici). Piani di abbonamento estesi: scegli tra 6 diversi piani di abbonamento, inclusa una versione gratuita per apprendere ed esplorare la piattaforma.

Esperienze degli utenti

AppMaster ha ricevuto recensioni lodevoli da parte degli utenti per la sua velocità, efficienza e convenienza. La piattaforma conta oltre 60.000 utenti nel 2024 ed è stata costantemente segnalata da G2 come High Performer in varie categorie come piattaforme di sviluppo No-Code, sviluppo rapido di applicazioni (RAD), gestione API e altro ancora. Infatti, AppMaster è stata nominata Momentum Leader nelle piattaforme di sviluppo No-Code per la primavera e l'inverno 2024.

Prezzi

AppMaster offre sei piani di abbonamento:

Impara ed esplora (gratuito): per nuovi utenti e scopi di test della piattaforma. Avvio ($ 195/mese) - Piano entry-level con funzionalità di base. Nessuna esportazione di file binari o codice sorgente. Startup+ ($299/mese): maggiori risorse per contenitore, più processi aziendali (BP) ed endpoints rispetto ad Startup. Business ($ 955/mese): più microservizi backend, con la possibilità di ottenere file binari e ospitarli in locale. Business+ (1575/mese) - Più risorse rispetto al piano Business. Enterprise: piano personalizzabile per progetti più grandi con più microservizi e applicazioni, accesso al codice sorgente e un requisito contrattuale minimo di 1 anno.

I clienti possono creare un account gratuito . Sono disponibili offerte speciali per startup, organizzazioni educative, no-profit e open source.

2. AppSheet

AppSheet è un generatore di app no-code utilizzato principalmente per la creazione di applicazioni mobili e web. AppSheet, un servizio di Google Cloud Platform, è specializzato nello sviluppo semplice di app basate sui dati per le aziende.

Caratteristiche principali

AppSheet offre una gamma di funzionalità rivolte sia alle aziende che ai singoli sviluppatori:

No-Code : sviluppa app senza alcuna conoscenza di codifica utilizzando i loro strumenti intuitivi.

sviluppa app senza alcuna conoscenza di codifica utilizzando i loro strumenti intuitivi. Integrazioni di origini dati: collega la tua app a varie origini dati come fogli di calcolo, database cloud e altri servizi (come Fogli Google, Excel, SQL e altro).

collega la tua app a varie origini dati come fogli di calcolo, database cloud e altri servizi (come Fogli Google, Excel, SQL e altro). Sincronizzazione offline: crea app con funzionalità offline che successivamente sincronizzano i dati una volta disponibile una connessione Internet.

crea app con funzionalità offline che successivamente sincronizzano i dati una volta disponibile una connessione Internet. Personalizzazione: personalizza i temi, i layout e i componenti dell'interfaccia utente dell'app in base al tuo marchio e alle tue preferenze.

personalizza i temi, i layout e i componenti dell'interfaccia utente dell'app in base al tuo marchio e alle tue preferenze. Sicurezza: implementa il controllo degli accessi basato sui ruoli, l'autenticazione degli utenti e i controlli sulla privacy dei dati per proteggere la tua app e i tuoi dati.

implementa il controllo degli accessi basato sui ruoli, l'autenticazione degli utenti e i controlli sulla privacy dei dati per proteggere la tua app e i tuoi dati. Distribuzione dell'app: distribuisci la tua app tramite Google Play Store , Apple App Store o tramite un collegamento diretto all'app Web.

Esperienze degli utenti

L'interfaccia intuitiva e il potente set di funzionalità di AppSheet lo hanno reso un popolare costruttore di app no-code, soprattutto tra le aziende con meno competenze tecniche. Gli utenti apprezzano le sue ampie opzioni di integrazione delle origini dati, che consentono loro di creare app versatili e basate sui dati.

Prezzi

AppSheet offre tre piani di abbonamento:

Gratuito - Ideale per esplorare la piattaforma e creare una semplice app con funzionalità di base. Pro ($ 5 per utente/mese): fornisce l'accesso a più origini dati, strumenti di analisi e assistenza clienti premium. Enterprise: un piano personalizzabile con funzionalità avanzate, integrazioni e opzioni di distribuzione scalabili. Prezzo disponibile su richiesta.

Con queste opzioni, AppSheet si rivolge a un vasto pubblico, dalle piccole imprese alle imprese, offrendo loro la possibilità di creare e gestire applicazioni.

3. Adobe XD

Adobe XD è uno strumento versatile di progettazione e prototipazione che consente sia ai designer esperti che ai principianti di creare e testare applicazioni Android. Essendo un prodotto Adobe, si integra perfettamente con altre applicazioni Adobe, come Photoshop, Illustrator e After Effects. Adobe XD offre varie caratteristiche e funzionalità per migliorare il processo di sviluppo delle app, come sistemi di progettazione, stati dei componenti, ridimensionamento reattivo e animazione automatica. La funzionalità di collaborazione in tempo reale consente ai membri del tuo team di collaborare a un progetto e fornire immediatamente feedback.

Lo svantaggio di Adobe XD è che è principalmente uno strumento di progettazione. Sebbene ti consenta di creare progetti di app visivamente sbalorditivi, dovrai utilizzare strumenti aggiuntivi per sviluppare la funzionalità dell'app. Potrebbe essere necessario esportare i tuoi progetti in un altro costruttore di app o collaborare con uno sviluppatore per trasformare i tuoi progetti in un'app funzionale.

Prezzi

Adobe XD offre tre piani:

Piano iniziale: gratuito: funzionalità di progettazione limitate e accesso all'ecosistema dei plug-in Adobe XD . Piano individuale: $ 9,99 al mese (utente singolo) - funzionalità sbloccate e spazio di archiviazione cloud da 100 GB. Piano team: $ 22,99 per utente al mese: supporto aggiuntivo, funzionalità di collaborazione e 1 TB di spazio di archiviazione per utente.

Caratteristiche notevoli

Integrazione con altre applicazioni Adobe.

Sistemi di progettazione e stati dei componenti.

Collaborazione in tempo reale.

Ridimensionamento reattivo e animazione automatica.

Plug-in per estendere le funzionalità.

4. OutSystems

OutSystems è una piattaforma di sviluppo di app low-code in grado di creare e distribuire applicazioni sia iOS che Android. Con le sue funzionalità avanzate, la funzionalità drag-and-drop e l'IDE, OutSystems è adatto agli sviluppatori professionisti e alle aziende che cercano applicazioni complesse e scalabili. La piattaforma OutSystems offre una vasta gamma di strumenti per lo sviluppo di app, tra cui sviluppo visivo, sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale e componenti riutilizzabili.

Una caratteristica degna di nota è la possibilità di eseguire e testare simultaneamente le tue app su vari dispositivi. OutSystems fornisce anche un set di funzionalità per app mobili, come la sincronizzazione dei dati offline, il supporto nativo della fotocamera, la geolocalizzazione e l'autenticazione biometrica.

Puoi anche integrare la tua app con le API REST più diffuse, servizi Web SOAP o altri sistemi back-end, rendendola una soluzione altamente estensibile. Tuttavia, vale la pena notare che OutSystems è relativamente complesso rispetto ad altri costruttori di app presenti in questo elenco e potrebbe non essere adatto ai principianti o a coloro che cercano una piattaforma no-code.

Prezzi

OutSystems offre tre piani:

Gratuito: funzionalità limitate e adatto a piccoli progetti. Azienda: prezzi personalizzati: risorse dedicate e controllo completo della piattaforma, che lo rendono ideale per le aziende più grandi. Universale: prezzi personalizzati: include tutte le funzionalità e le funzionalità di Enterprise, oltre a servizi e supporto aggiuntivi.

Caratteristiche notevoli

Sviluppo e distribuzione rapidi di app.

Strumenti estesi per lo sviluppo di app.

Sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale.

Sincronizzazione dei dati offline e funzionalità native.

Integrazione con altri servizi e sistemi.

5. Appy Pie

Appy Pie è un popolare generatore di app no-code che consente agli utenti di creare applicazioni Android in modo rapido e senza esperienza di codifica. La piattaforma offre un'interfaccia drag-and-drop intuitiva e numerose funzionalità rivolte agli utenti e alle aziende inesperti. Con il suo editor WYSIWYG, puoi creare la tua app in tempo reale e vedere immediatamente eventuali modifiche apportate al tuo design o struttura.

Appy Pie fornisce anche una gamma di modelli ed tutorial, rendendo ancora più semplice iniziare con la creazione di app. Appy Pie ha oltre 200 funzionalità di app, tra cui notifiche push , integrazione con social media, gallerie fotografiche, chat e funzionalità di e-commerce. La piattaforma ti consente di monetizzare la tua app con annunci o acquisti in-app e supporta l'integrazione con API di terze parti.

Una limitazione di Appy Pie è la mancanza di opzioni di personalizzazione avanzate o estensibilità rispetto a piattaforme come AppMaster o OutSystems, rendendolo potenzialmente meno adatto a requisiti di app complessi o a sviluppatori che cercano un maggiore controllo.

Prezzi

Appy Pie offre quattro piani:

Base: $ 18 al mese per app: include tutte le funzionalità essenziali, notifiche push e 5.000 download di app al mese. Oro: $ 36 al mese per app: rimuove il marchio Appy Pie , aggiunge il supporto chat prioritario e aumenta i download di app a 10.000 al mese. Platinum: $ 60 al mese per app - include tutte le funzionalità Gold, oltre alla rimozione degli annunci di Appy Pie . Rivenditore: $ 200 al mese per app illimitate, progettato per le aziende di sviluppo di app che creano app per più clienti.

Caratteristiche notevoli

Sviluppo di app No-code .

. Interfaccia drag-and-drop.

Oltre 200 funzionalità dell'app.

Modifica in tempo reale tramite l'editor WYSIWYG.

Monetizzazione delle app e integrazioni API di terze parti.

Criteri di valutazione per gli sviluppatori di app

Al momento di decidere i migliori costruttori di app Android, valutarli sulla base di una serie coerente di criteri è essenziale per garantire che gli utenti possano prendere una decisione informata in base alle loro esigenze specifiche. Questi criteri non solo aiutano a distinguere i punti di forza e di debolezza di ciascuna piattaforma, ma evidenziano anche quale costruttore di app sarebbe il più adatto per un particolare progetto. Ecco uno sguardo dettagliato ai fattori chiave che abbiamo utilizzato per valutare e classificare i migliori costruttori di app Android del 2024.

Interfaccia utente e facilità d'uso: l'interfaccia utente (UI) di uno sviluppatore di app svolge un ruolo fondamentale nella rapidità ed efficienza con cui gli utenti possono creare app. I migliori costruttori di app sono dotati di interfacce drag-and-drop intuitive che semplificano il processo di progettazione. Esaminiamo la curva di apprendimento dei nuovi utenti e il modo in cui la piattaforma li guida attraverso il processo di creazione dell'app. Vengono prese in considerazione anche la disponibilità di modelli predefiniti e la facilità con cui gli elementi possono essere personalizzati.

l'interfaccia utente (UI) di uno sviluppatore di app svolge un ruolo fondamentale nella rapidità ed efficienza con cui gli utenti possono creare app. I migliori costruttori di app sono dotati di interfacce intuitive che semplificano il processo di progettazione. Esaminiamo la curva di apprendimento dei nuovi utenti e il modo in cui la piattaforma li guida attraverso il processo di creazione dell'app. Vengono prese in considerazione anche la disponibilità di modelli predefiniti e la facilità con cui gli elementi possono essere personalizzati. Set di funzionalità e personalizzazione: un set di funzionalità potente è fondamentale per uno sviluppatore di app per soddisfare diversi requisiti di sviluppo. Dalle funzionalità di base a quelle avanzate come l'integrazione del database, le funzionalità di e-commerce e l'analisi, valutiamo cosa offre ogni costruttore di app e come tali funzionalità si confrontano con i requisiti degli utenti. La personalizzazione si riferisce a quanto gli utenti possono modificare e personalizzare l'app per adattarla al proprio marchio e alle esigenze operative senza scrivere codice.

un set di funzionalità potente è fondamentale per uno sviluppatore di app per soddisfare diversi requisiti di sviluppo. Dalle funzionalità di base a quelle avanzate come l'integrazione del database, le funzionalità di e-commerce e l'analisi, valutiamo cosa offre ogni costruttore di app e come tali funzionalità si confrontano con i requisiti degli utenti. La personalizzazione si riferisce a quanto gli utenti possono modificare e personalizzare l'app per adattarla al proprio marchio e alle esigenze operative senza scrivere codice. Funzionalità di integrazione: la capacità di integrazione con altri strumenti e servizi può estendere notevolmente l'utilità di un'app. Esaminiamo le capacità di integrazione di ciascun costruttore di app con servizi e API popolari, gateway di pagamento, piattaforme di social media e altri strumenti di terze parti. Vengono prese in considerazione le modalità di implementazione di queste integrazioni (in modo nativo o tramite servizi intermediari) e il loro potenziale impatto sulle prestazioni dell'app.

la capacità di integrazione con altri strumenti e servizi può estendere notevolmente l'utilità di un'app. Esaminiamo le capacità di integrazione di ciascun costruttore di app con servizi e API popolari, gateway di pagamento, piattaforme di social media e altri strumenti di terze parti. Vengono prese in considerazione le modalità di implementazione di queste integrazioni (in modo nativo o tramite servizi intermediari) e il loro potenziale impatto sulle prestazioni dell'app. Prezzi e supporto: il prezzo è una considerazione importante sia per gli individui che per le aziende. Esaminiamo le strutture dei costi di ciascun costruttore di app, comprese prove gratuite, piani di abbonamento ed eventuali costi aggiuntivi per la pubblicazione o la manutenzione. Altrettanto importante è l’assistenza clienti fornita. Consideriamo la disponibilità di risorse come tutorial, forum di utenti, chat dal vivo e supporto via email per valutare in che modo gli sviluppatori di app servono la loro comunità di utenti.

il prezzo è una considerazione importante sia per gli individui che per le aziende. Esaminiamo le strutture dei costi di ciascun costruttore di app, comprese prove gratuite, piani di abbonamento ed eventuali costi aggiuntivi per la pubblicazione o la manutenzione. Altrettanto importante è l’assistenza clienti fornita. Consideriamo la disponibilità di risorse come tutorial, forum di utenti, chat dal vivo e supporto via email per valutare in che modo gli sviluppatori di app servono la loro comunità di utenti. Comunità e risorse: una forte comunità di utenti può essere una risorsa preziosa per gli sviluppatori di app. Valutiamo le dimensioni e il coinvolgimento della comunità che circonda ciascuna piattaforma, poiché ciò può indicare l'affidabilità della piattaforma e la soddisfazione degli utenti. Inoltre, esaminiamo la disponibilità e la qualità dei materiali didattici e della documentazione, che possono aiutare gli utenti a ottenere il massimo dallo sviluppatore di app.

una forte comunità di utenti può essere una risorsa preziosa per gli sviluppatori di app. Valutiamo le dimensioni e il coinvolgimento della comunità che circonda ciascuna piattaforma, poiché ciò può indicare l'affidabilità della piattaforma e la soddisfazione degli utenti. Inoltre, esaminiamo la disponibilità e la qualità dei materiali didattici e della documentazione, che possono aiutare gli utenti a ottenere il massimo dallo sviluppatore di app. Scalabilità e potenziale di crescita: la scalabilità è un aspetto vitale quando si sceglie uno sviluppatore di app, poiché determina se la piattaforma può soddisfare le crescenti esigenze di un'azienda o di una base di utenti. Valutiamo quanto bene uno sviluppatore di app possa gestire un numero crescente di utenti, transazioni e dati senza compromettere le prestazioni. La piattaforma offre diversi livelli di servizio adatti alle startup, alle piccole e medie imprese e persino alle imprese in fase di espansione? Esploriamo se la piattaforma supporta l'aumento delle capacità dell'app attraverso moduli o servizi aggiuntivi e come ciò potrebbe influenzare la longevità dell'app.

la scalabilità è un aspetto vitale quando si sceglie uno sviluppatore di app, poiché determina se la piattaforma può soddisfare le crescenti esigenze di un'azienda o di una base di utenti. Valutiamo quanto bene uno sviluppatore di app possa gestire un numero crescente di utenti, transazioni e dati senza compromettere le prestazioni. La piattaforma offre diversi livelli di servizio adatti alle startup, alle piccole e medie imprese e persino alle imprese in fase di espansione? Esploriamo se la piattaforma supporta l'aumento delle capacità dell'app attraverso moduli o servizi aggiuntivi e come ciò potrebbe influenzare la longevità dell'app. Sicurezza e conformità: man mano che lo sviluppo di app diventa più accessibile, l'importanza della sicurezza all'interno della piattaforma di creazione di app non può essere sopravvalutata. In questo criterio di valutazione ci concentriamo sulle misure di sicurezza alla base degli sviluppatori di app, come la crittografia dei dati, i metodi di autenticazione sicuri e la protezione contro le vulnerabilità comuni. Inoltre, analizziamo il modo in cui le piattaforme aderiscono alle normative internazionali sulla privacy e sulla protezione dei dati, come GDPR, HIPAA , ecc., per garantire che gli utenti possano creare app conformi agli standard legali nelle loro regioni o settori specifici. Questo criterio aiuta a identificare gli sviluppatori di app che danno priorità alla sicurezza e alla fiducia dei propri utenti, rendendola una pietra angolare della loro offerta di servizi.

Confrontando meticolosamente questi criteri tra loro, garantiamo che il nostro processo di valutazione sia completo ed equilibrato. Ciò ci consente di fornire ai potenziali utenti informazioni chiare su quali costruttori di app potrebbero soddisfare al meglio le loro ambizioni di progetto.