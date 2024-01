Top 5 des créateurs d'applications Android de 2024

Pour une entreprise cherchant à établir une présence mobile en 2024, le développement d’une application Android peut changer la donne. Pourtant, l’embauche d’une équipe de développement professionnel peut s’avérer coûteuse et prendre du temps. C’est là que les créateurs d’applications Android s’avèrent utiles, permettant aux entreprises et aux particuliers de créer leurs propres applications sans connaissances ni ressources approfondies en matière de codage.

Dans cet article, nous discuterons des 5 meilleurs créateurs d'applications Android de 2024, en comparant leurs fonctionnalités, leur facilité d'utilisation et leurs tarifs afin que vous puissiez prendre une décision éclairée quant au constructeur le mieux adapté à vos besoins. Nous commencerons par discuter AppMaster et AppSheet, puis nous donnerons des détails sur les générateurs restants dans les sections suivantes.

1. AppMaster

AppMaster est une puissante plate -forme sans code permettant aux utilisateurs de créer de manière transparente des applications backend, Web et mobiles (y compris des applications Android). Leur plate-forme se distingue sur le marché par ses fonctionnalités complètes, offrant une solution pour tous les aspects du développement d'applications.

Caractéristiques principales

AppMaster offre de nombreuses fonctionnalités destinées aux petites entreprises et aux entreprises. Certaines des principales fonctionnalités incluent :

Modélisation visuelle des données : créez facilement un schéma de base de données pour votre application avec les outils de modélisation visuelle d' AppMaster .

créez facilement un schéma de base de données pour votre application avec les outils de modélisation visuelle d' . Business Process Designer : concevez une logique métier sans codage à l'aide de leur BP Designer pour les applications backend, Web et mobiles.

concevez une logique métier sans codage à l'aide de leur BP Designer pour les applications backend, Web et mobiles. Création d'interface utilisateur par glisser-déposer : créez visuellement l'interface de votre application avec leurs outils drag-and-drop conviviaux.

créez visuellement l'interface de votre application avec leurs outils conviviaux. Applications backend sans état compilées : obtenez une évolutivité élevée pour les cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge avec des applications backend générées dans Go (golang) .

obtenez une évolutivité élevée pour les cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge avec des applications backend générées dans Go (golang) . Intégration avec les bases de données compatibles Postgresql : connectez votre application à n'importe quelle base de données principale compatible PostgreSQL .

connectez votre application à n'importe quelle base de données principale compatible PostgreSQL . Documentation et gestion des API : la plateforme génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données.

la plateforme génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) pour du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Génération d'applications réelles : AppMaster produit des applications réelles qui peuvent être exportées sous forme de fichiers binaires exécutables ou même de code source (avec des plans spécifiques).

produit des applications réelles qui peuvent être exportées sous forme de fichiers binaires exécutables ou même de code source (avec des plans spécifiques). Plans d'abonnement étendus : choisissez parmi 6 plans d'abonnement différents, dont une version gratuite pour apprendre et explorer la plateforme.

Expériences utilisateur

AppMaster a reçu des avis d'utilisateurs louables pour sa rapidité, son efficacité et sa rentabilité. La plate-forme compte plus de 60 000 utilisateurs en 2024 et a été régulièrement présentée par G2 comme une plateforme très performante dans diverses catégories telles que les plates No-Code, le développement rapide d'applications (RAD), la gestion des API, etc. En fait, AppMaster a été nommé leader Momentum des plates No-Code pour le printemps 2024 et l'hiver 2024.

Tarifs

AppMaster propose six plans d'abonnement :

Apprendre et explorer (gratuit) – Pour les nouveaux utilisateurs et à des fins de test de plateforme. Startup (195 $/mois) – Plan d'entrée de gamme avec fonctionnalités de base. Pas d'exportation de fichiers binaires ou de code source. Startup+ (299 $/mois) – Ressources plus élevées par conteneur, plus de processus métier (BP) et endpoints par rapport au Startup. Entreprise (955 $/mois) – Plusieurs microservices backend, avec la possibilité d'obtenir des fichiers binaires et d'héberger sur site. Business+ (1575/mois) – Plus de ressources que le plan Business. Entreprise - Plan personnalisable pour les projets plus importants avec plusieurs microservices et applications, un accès au code source et une exigence de contrat minimum d'un an.

Les clients peuvent créer un compte gratuit . Des offres spéciales sont disponibles pour les startups, les organisations éducatives, à but non lucratif et open source.

2. AppSheet

AppSheet est un générateur d'applications no-code principalement utilisé pour créer des applications mobiles et Web. Service Google Cloud Platform, AppSheet est spécialisé dans le développement simple d'applications basées sur les données pour les entreprises.

Caractéristiques principales

AppSheet offre une gamme de fonctionnalités destinées aussi bien aux entreprises qu'aux développeurs individuels :

No-Code : Développez des applications sans aucune connaissance en codage à l'aide de leurs outils intuitifs.

Développez des applications sans aucune connaissance en codage à l'aide de leurs outils intuitifs. Intégrations de sources de données : connectez votre application à diverses sources de données telles que des feuilles de calcul, des bases de données cloud et d'autres services (tels que Google Sheets, Excel, SQL , etc.).

connectez votre application à diverses sources de données telles que des feuilles de calcul, des bases de données cloud et d'autres services (tels que Google Sheets, Excel, SQL , etc.). Synchronisation hors ligne : créez des applications dotées de fonctionnalités hors ligne qui synchroniseront ultérieurement les données une fois qu'une connexion Internet sera disponible.

créez des applications dotées de fonctionnalités hors ligne qui synchroniseront ultérieurement les données une fois qu'une connexion Internet sera disponible. Personnalisation : personnalisez les thèmes, les mises en page et les composants de l'interface utilisateur des applications en fonction de votre marque et de vos préférences.

personnalisez les thèmes, les mises en page et les composants de l'interface utilisateur des applications en fonction de votre marque et de vos préférences. Sécurité : mettez en œuvre un contrôle d'accès basé sur les rôles, l'authentification des utilisateurs et des contrôles de confidentialité des données pour sécuriser votre application et vos données.

mettez en œuvre un contrôle d'accès basé sur les rôles, l'authentification des utilisateurs et des contrôles de confidentialité des données pour sécuriser votre application et vos données. Déploiement d'application : distribuez votre application via Google Play Store , Apple App Store ou via un lien direct vers l'application Web.

Expériences utilisateur

L'interface intuitive et l'ensemble de fonctionnalités puissantes d' AppSheet en ont fait un créateur d'applications no-code populaire, en particulier parmi les entreprises ayant moins d'expertise technique. Les utilisateurs apprécient ses nombreuses options d'intégration de sources de données, qui leur permettent de créer des applications polyvalentes basées sur les données.

Tarifs

AppSheet propose trois formules d'abonnement :

Gratuit - Idéal pour explorer la plateforme et créer une application simple avec des fonctionnalités de base. Pro (5 $ par utilisateur/mois) – Donne accès à davantage de sources de données, d'outils d'analyse et d'un support client premium. Entreprise : un plan personnalisable avec des fonctionnalités avancées, des intégrations et des options de déploiement évolutives. Tarif disponible sur demande.

Grâce à ces options, AppSheet s'adresse à un large public, des petites entreprises aux grandes entreprises, en leur offrant la possibilité de créer et de gérer des applications.

3. Adobe XD

Adobe XD est un outil de conception et de prototypage polyvalent qui permet aux concepteurs chevronnés et aux débutants de créer et de tester des applications Android. En tant que produit Adobe, il s'intègre parfaitement à d'autres applications Adobe, telles que Photoshop, Illustrator et After Effects. Adobe XD offre diverses fonctionnalités pour améliorer votre processus de développement d'applications, telles que les systèmes de conception, les états des composants, le redimensionnement réactif et l'animation automatique. La fonctionnalité de collaboration en temps réel permet aux membres de votre équipe de collaborer sur un projet et de fournir instantanément des commentaires.

L'inconvénient d' Adobe XD est qu'il s'agit avant tout d'un outil de conception. Bien que cela vous permette de créer des conceptions d'applications visuellement époustouflantes, vous devrez utiliser des outils supplémentaires pour développer les fonctionnalités de l'application. Vous devrez peut-être exporter vos conceptions vers un autre créateur d'applications ou travailler avec un développeur pour transformer vos conceptions en une application fonctionnelle.

Tarifs

Adobe XD propose trois forfaits :

Plan de démarrage : gratuit - fonctionnalités de conception limitées et accès à l'écosystème de plugins Adobe XD . Forfait individuel : 9,99 $ par mois (utilisateur unique) - fonctionnalités débloquées et 100 Go de stockage cloud. Plan d'équipe : 22,99 $ par utilisateur et par mois - assistance supplémentaire, fonctionnalités de collaboration et 1 To de stockage par utilisateur.

Caractéristiques notables

Intégration avec d'autres applications Adobe.

Concevoir des systèmes et des états de composants.

Collaboration en temps réel.

Redimensionnement réactif et animation automatique.

Plugins pour étendre les fonctionnalités.

4. OutSystems

OutSystems est une plate-forme de développement d'applications low-code qui peut créer et déployer des applications iOS et Android. Avec ses fonctionnalités avancées, sa fonctionnalité drag-and-drop et son IDE, OutSystems convient aux développeurs professionnels et aux entreprises à la recherche d'applications complexes et évolutives. La plateforme OutSystems offre une vaste gamme d'outils pour le développement d'applications, notamment le développement visuel, le développement assisté par l'IA et les composants réutilisables.

Une fonctionnalité notable est la possibilité d’exécuter et de tester simultanément vos applications sur différents appareils. OutSystems fournit également un ensemble de fonctionnalités d'application mobile, telles que la synchronisation des données hors ligne, la prise en charge native des caméras, la géolocalisation et l'authentification biométrique.

Vous pouvez également intégrer votre application avec des API REST populaires, des services Web SOAP ou d'autres systèmes back-end, ce qui en fait une solution hautement extensible. Cependant, il convient de noter OutSystems est relativement complexe par rapport aux autres créateurs d'applications de cette liste et peut ne pas convenir aux débutants ou à ceux qui recherchent une plate no-code.

Tarifs

OutSystems propose trois forfaits :

Gratuit : fonctionnalités limitées et adaptées aux petits projets. Entreprise : tarification personnalisée - ressources dédiées et contrôle total de la plateforme, ce qui le rend idéal pour les grandes entreprises. Universel : tarification personnalisée - inclut toutes les fonctionnalités et capacités d'Enterprise, ainsi que des services et une assistance supplémentaires.

Caractéristiques notables

Développement et déploiement rapides d'applications.

Outils complets pour le développement d'applications.

Développement assisté par l'IA.

Synchronisation des données hors ligne et fonctionnalités natives.

Intégration avec d'autres services et systèmes.

5. Appy Pie

Appy Pie est un créateur d'applications no-code populaire qui permet aux utilisateurs de créer des applications Android rapidement et sans expérience de codage. La plateforme offre une interface conviviale drag-and-drop et de nombreuses fonctionnalités destinées aux utilisateurs novices et aux entreprises. Avec son éditeur WYSIWYG, vous pouvez créer votre application en temps réel et voir instantanément toutes les modifications apportées à votre conception ou structure.

Appy Pie propose également une gamme de modèles et de didacticiels, ce qui facilite encore davantage la création d'applications. Appy Pie possède plus de 200 fonctionnalités d'application, notamment les notifications push , l'intégration des médias sociaux, les galeries de photos, le chat et les capacités de commerce électronique. La plate-forme vous permet de monétiser votre application avec des publicités ou des achats intégrés et prend en charge l'intégration avec des API tierces.

L'une des limites d' Appy Pie est le manque d'options de personnalisation avancées ou d'extensibilité par rapport aux plates-formes comme AppMaster ou OutSystems, ce qui le rend potentiellement moins adapté aux exigences d'applications complexes ou aux développeurs recherchant plus de contrôle.

Tarifs

Appy Pie propose quatre forfaits :

De base : 18 $ par mois et par application - comprend toutes les fonctionnalités essentielles, les notifications push et 5 000 téléchargements d'applications par mois. Or : 36 $ par mois et par application - supprime la marque Appy Pie , ajoute une assistance par chat prioritaire et augmente les téléchargements d'applications à 10 000 par mois. Platinum : 60 $ par mois et par application - inclut toutes les fonctionnalités Gold, ainsi que la suppression des publicités Appy Pie . Revendeur : 200 $ par mois pour des applications illimitées - conçu pour les entreprises de développement d'applications qui créent des applications pour plusieurs clients.

Caractéristiques notables

Développement d'applications No-code .

. Interface glisser-déposer.

Plus de 200 fonctionnalités d'application.

Édition en temps réel via l'éditeur WYSIWYG.

Monétisation des applications et intégrations d'API tierces.

Critères d'évaluation pour les créateurs d'applications

Lors du choix des meilleurs créateurs d'applications Android, il est essentiel de les évaluer sur la base d'un ensemble cohérent de critères pour garantir que les utilisateurs peuvent prendre une décision éclairée en fonction de leurs besoins spécifiques. Ces critères permettent non seulement de distinguer les forces et les faiblesses de chaque plateforme, mais également de mettre en évidence quel créateur d'applications serait le plus adapté à un projet particulier. Voici un aperçu détaillé des facteurs clés que nous avons utilisés pour évaluer et classer les meilleurs créateurs d'applications Android de 2024.

Interface utilisateur et facilité d'utilisation : l'interface utilisateur (UI) d'un générateur d'applications joue un rôle essentiel dans la rapidité et l'efficacité avec lesquelles les utilisateurs peuvent créer des applications. Les meilleurs créateurs d'applications disposent d'interfaces intuitives drag-and-drop qui simplifient le processus de conception. Nous examinons la courbe d'apprentissage des nouveaux utilisateurs et la manière dont la plateforme les guide tout au long du processus de création d'applications. La disponibilité de modèles prédéfinis et la facilité avec laquelle les éléments peuvent être personnalisés sont également prises en compte.

l'interface utilisateur (UI) d'un générateur d'applications joue un rôle essentiel dans la rapidité et l'efficacité avec lesquelles les utilisateurs peuvent créer des applications. Les meilleurs créateurs d'applications disposent d'interfaces intuitives qui simplifient le processus de conception. Nous examinons la courbe d'apprentissage des nouveaux utilisateurs et la manière dont la plateforme les guide tout au long du processus de création d'applications. La disponibilité de modèles prédéfinis et la facilité avec laquelle les éléments peuvent être personnalisés sont également prises en compte. Ensemble de fonctionnalités et personnalisation : un ensemble de fonctionnalités puissantes est crucial pour qu'un créateur d'applications puisse répondre aux diverses exigences de développement. Des fonctionnalités de base aux fonctionnalités avancées telles que l'intégration de bases de données, les capacités de commerce électronique et les analyses, nous évaluons ce que propose chaque créateur d'applications et comment ces fonctionnalités se comparent aux besoins des utilisateurs. La personnalisation fait référence à la mesure dans laquelle les utilisateurs peuvent modifier et adapter l'application pour l'adapter à leur marque et à leurs besoins opérationnels sans écrire de code.

un ensemble de fonctionnalités puissantes est crucial pour qu'un créateur d'applications puisse répondre aux diverses exigences de développement. Des fonctionnalités de base aux fonctionnalités avancées telles que l'intégration de bases de données, les capacités de commerce électronique et les analyses, nous évaluons ce que propose chaque créateur d'applications et comment ces fonctionnalités se comparent aux besoins des utilisateurs. La personnalisation fait référence à la mesure dans laquelle les utilisateurs peuvent modifier et adapter l'application pour l'adapter à leur marque et à leurs besoins opérationnels sans écrire de code. Capacités d'intégration : la possibilité d'intégrer d'autres outils et services peut considérablement étendre l'utilité d'une application. Nous examinons les capacités d'intégration de chaque créateur d'applications avec des services et API populaires, des passerelles de paiement, des plateformes de médias sociaux et d'autres outils tiers. La manière dont ces intégrations sont mises en œuvre – de manière native ou via des services intermédiaires – et leur impact potentiel sur les performances des applications sont pris en compte.

la possibilité d'intégrer d'autres outils et services peut considérablement étendre l'utilité d'une application. Nous examinons les capacités d'intégration de chaque créateur d'applications avec des services et API populaires, des passerelles de paiement, des plateformes de médias sociaux et d'autres outils tiers. La manière dont ces intégrations sont mises en œuvre – de manière native ou via des services intermédiaires – et leur impact potentiel sur les performances des applications sont pris en compte. Tarification et assistance : la tarification est une considération importante pour les particuliers et les entreprises. Nous examinons les structures de coûts de chaque créateur d'applications, y compris les essais gratuits, les plans d'abonnement et tous les coûts supplémentaires de publication ou de maintenance. Le support client fourni est tout aussi important. Nous prenons en compte la disponibilité de ressources telles que des didacticiels, des forums d'utilisateurs, un chat en direct et une assistance par courrier électronique pour évaluer dans quelle mesure les créateurs d'applications servent leur communauté d'utilisateurs.

la tarification est une considération importante pour les particuliers et les entreprises. Nous examinons les structures de coûts de chaque créateur d'applications, y compris les essais gratuits, les plans d'abonnement et tous les coûts supplémentaires de publication ou de maintenance. Le support client fourni est tout aussi important. Nous prenons en compte la disponibilité de ressources telles que des didacticiels, des forums d'utilisateurs, un chat en direct et une assistance par courrier électronique pour évaluer dans quelle mesure les créateurs d'applications servent leur communauté d'utilisateurs. Communauté et ressources : une communauté d'utilisateurs solide peut être une ressource précieuse pour les créateurs d'applications. Nous évaluons la taille et l'engagement de la communauté autour de chaque plateforme, car cela peut indiquer la fiabilité de la plateforme et la satisfaction des utilisateurs. De plus, nous examinons la disponibilité et la qualité du matériel d'apprentissage et de la documentation, qui peuvent aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti du générateur d'applications.

une communauté d'utilisateurs solide peut être une ressource précieuse pour les créateurs d'applications. Nous évaluons la taille et l'engagement de la communauté autour de chaque plateforme, car cela peut indiquer la fiabilité de la plateforme et la satisfaction des utilisateurs. De plus, nous examinons la disponibilité et la qualité du matériel d'apprentissage et de la documentation, qui peuvent aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti du générateur d'applications. Évolutivité et potentiel de croissance : l'évolutivité est un aspect essentiel lors du choix d'un créateur d'applications, car elle détermine si la plate-forme peut répondre aux besoins croissants d'une entreprise ou d'une base d'utilisateurs. Nous évaluons dans quelle mesure un créateur d'applications peut gérer un nombre croissant d'utilisateurs, de transactions et de données sans compromettre les performances. La plate-forme propose-t-elle différents niveaux de services qui conviennent aux startups, aux petites et moyennes entreprises et même aux entreprises en pleine expansion ? Nous étudions si la plateforme prend en charge l'extension des capacités de l'application via des modules ou des services supplémentaires, et comment cela pourrait influencer la longévité de l'application.

l'évolutivité est un aspect essentiel lors du choix d'un créateur d'applications, car elle détermine si la plate-forme peut répondre aux besoins croissants d'une entreprise ou d'une base d'utilisateurs. Nous évaluons dans quelle mesure un créateur d'applications peut gérer un nombre croissant d'utilisateurs, de transactions et de données sans compromettre les performances. La plate-forme propose-t-elle différents niveaux de services qui conviennent aux startups, aux petites et moyennes entreprises et même aux entreprises en pleine expansion ? Nous étudions si la plateforme prend en charge l'extension des capacités de l'application via des modules ou des services supplémentaires, et comment cela pourrait influencer la longévité de l'application. Sécurité et conformité : à mesure que le développement d'applications devient plus accessible, l'importance de la sécurité au sein de la plate-forme de création d'applications ne peut être surestimée. Dans ce critère d'évaluation, nous nous concentrons sur les mesures de sécurité sous-jacentes des créateurs d'applications, telles que le cryptage des données, les méthodes d'authentification sécurisées et la protection contre les vulnérabilités courantes. De plus, nous analysons la manière dont les plateformes adhèrent aux réglementations internationales en matière de confidentialité et de protection des données, telles que le RGPD, la HIPAA , etc., pour garantir que les utilisateurs peuvent créer des applications conformes aux normes juridiques de leurs régions ou secteurs spécifiques. Ce critère permet d'identifier les créateurs d'applications qui donnent la priorité à la sécurité et à la confiance de leurs utilisateurs, ce qui en fait la pierre angulaire de leur offre de services.

En pesant méticuleusement ces critères les uns par rapport aux autres, nous garantissons que notre processus d’évaluation est complet et équilibré. Cela nous permet de fournir aux utilisateurs potentiels des informations claires sur les créateurs d'applications qui pourraient le mieux répondre aux ambitions de leur projet.