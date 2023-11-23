2024 年排名前 5 位的 Android 应用开发者

作为一家希望在 2024 年建立移动业务的企业，开发 Android 应用程序可能会改变游戏规则。然而，聘请专业的开发团队可能既昂贵又耗时。这就是 Android应用程序构建器派上用场的地方，它允许企业和个人在不需要大量编码知识或资源的情况下创建自己的应用程序。

在本文中，我们将讨论 2024 年排名前 5 的 Android 应用构建器，比较它们的功能、易用性和定价，以便您可以就哪个构建器最适合您的需求做出明智的决定。我们将从讨论AppMaster 、 AppSheet开始，然后在后续部分中详细介绍其余构建器。

1. AppMaster

AppMaster是一个功能强大的无代码平台，使用户能够无缝创建后端、Web 和移动应用程序（包括 Android 应用程序）。他们的平台因其全面的功能而在市场上脱颖而出，为应用程序开发的各个方面提供了解决方案。

主要特点

AppMaster提供许多适合小型企业和企业的功能。一些主要功能包括：

可视化数据建模： 使用 AppMaster 的可视化建模工具轻松为您的应用程序创建数据库架构。

使用 的可视化建模工具轻松为您的应用程序创建数据库架构。 业务流程设计器： 使用 BP Designer 为后端、Web 和移动应用程序设计业务逻辑，无需编码。

使用 BP Designer 为后端、Web 和移动应用程序设计业务逻辑，无需编码。 拖放 UI 创建： 使用用户友好的 drag-and-drop 工具直观地制作应用程序的前端。

使用用户友好的 工具直观地制作应用程序的前端。 编译的无状态后端应用程序： 使用Go (golang)生成的后端应用程序为企业和高负载用例实现高可扩展性。

使用Go (golang)生成的后端应用程序为企业和高负载用例实现高可扩展性。 与 Postgresql 兼容的数据库集成： 将您的应用程序连接到任何PostgreSQL兼容的主数据库。

将您的应用程序连接到任何PostgreSQL兼容的主数据库。 API 文档和管理： 该平台自动为服务器 endpoints 和数据库架构迁移脚本生成 Swagger (OpenAPI) 文档。

该平台自动为服务器 和数据库架构迁移脚本生成 Swagger (OpenAPI) 文档。 真实应用程序生成： AppMaster 生成真实应用程序，可以将其导出为可执行二进制文件甚至源代码（具有特定计划）。

生成真实应用程序，可以将其导出为可执行二进制文件甚至源代码（具有特定计划）。 广泛的订阅计划：从 6 种不同的订阅计划中进行选择，包括用于学习和探索平台的免费版本。

用户体验

AppMaster因其速度、效率和成本效益而获得了值得称赞的用户评价。该平台到 2024 年将拥有超过 60,000 名用户，并一直被 G2 评为No-Code开发平台、快速应用程序开发 (RAD)、API 管理等各个类别的高性能平台。事实上， AppMaster被评为 2024 年春季和 2024 年冬季No-Code开发平台动力领导者。

价钱

AppMaster提供六种订阅计划：

学习和探索（免费）- 适合新用户和平台测试目的。 启动（195 美元/月）- 具有基本功能的入门级计划。不导出二进制文件或源代码。 Startup+（299 美元/月）- 与 Startup 相比，每个容器拥有更多资源、更多业务流程 (BP) 和 endpoints 。 商业版（955 美元/月）- 多个后端微服务，可以选择获取二进制文件并在本地托管。 商业+ (1575/月) - 比商业计划更多的资源。 企业 - 针对具有多个微服务和应用程序、源代码访问以及至少 1 年合同要求的大型项目的可定制计划。

客户可以创建一个免费帐户。为初创企业、教育机构、非营利组织和开源组织提供特别优惠。

2. AppSheet

AppSheet是一个no-code应用程序构建器，主要用于创建移动和 Web 应用程序。 AppSheet是一项 Google Cloud Platform 服务，专门为企业轻松开发数据驱动的应用程序。

主要特点

AppSheet提供了一系列满足企业和个人开发人员需求的功能：

用户体验

AppSheet直观的界面和强大的功能集使其成为流行的no-code应用程序构建器，尤其是在技术专业知识较少的企业中。用户欣赏其广泛的数据源集成选项，这使他们能够创建多功能的数据驱动应用程序。

价钱

AppSheet提供三种订阅计划：

免费 - 非常适合探索平台和创建具有基本功能的简单应用程序。 Pro（每用户每月 5 美元）- 提供对更多数据源、分析工具和高级客户支持的访问。 企业版 - 具有高级功能、集成和可扩展部署选项的可定制计划。可根据要求提供定价。

通过这些选项， AppSheet可以满足从小企业到大型企业的广大受众的需求，为他们提供构建和管理应用程序的能力。

Adobe XD

Adobe XD是一款多功能设计和原型制作工具，经验丰富的设计师和初学者都可以使用它来创建和测试 Android 应用程序。作为 Adob​​e 产品，它与其他 Adob​​e 应用程序无缝集成，例如 Photoshop、Illustrator 和 After Effects。 Adobe XD提供各种特性和功能来增强您的应用程序开发流程，例如设计系统、组件状态、响应式调整大小和自动动画。实时协作功能允许您的团队成员就项目进行协作并立即提供反馈。

Adobe XD的缺点是它主要是一个设计工具。虽然它允许您创建视觉上令人惊叹的应用程序设计，但您需要使用其他工具来开发应用程序的功能。您可能需要将设计导出到另一个应用程序构建器或与开发人员合作将您的设计转变为功能性应用程序。

价钱

Adobe XD提供三种计划：

入门计划：免费 - 有限的设计功能和 Adobe XD 插件生态系统的访问权限。 个人计划：每月 9.99 美元（单用户）- 解锁功能和 100GB 云存储。 团队计划：每用户每月 22.99 美元 - 额外支持、协作功能和每用户 1TB 存储空间。

显着特点

与其他 Adob​​e 应用程序集成。

设计系统和组件状态。

实时协作。

响应式调整大小和自动动画。

用于扩展功能的插件。

4. OutSystems

OutSystems是一个low-code应用程序开发平台，可以创建和部署 iOS 和 Android 应用程序。凭借其先进的功能、 drag-and-drop功能和 IDE， OutSystems适合寻求复杂和可扩展应用程序的专业开发人员和企业。 OutSystems平台提供了大量用于应用程序开发的工具，包括可视化开发、人工智能辅助开发和可重用组件。

一项显着的功能是能够在各种设备上同时运行和测试您的应用程序。 OutSystems还提供移动应用程序功能集，例如离线数据同步、本机相机支持、地理定位和生物识别身份验证。

您还可以将您的应用程序与流行的REST API 、SOAP Web 服务或其他后端系统集成，使其成为高度可扩展的解决方案。然而，值得注意的是，与此列表中的其他应用程序构建器相比， OutSystems相对复杂，可能不适合初学者或寻找no-code平台的人。

价钱

OutSystems提供三种计划：

免费：功能有限，适合小型项目。 企业：自定义定价 - 专用资源和完整平台控制，使其成为大型企业的理想选择。 通用：自定义定价 - 包括 Enterprise 的所有特性和功能，以及附加服务和支持。

显着特点

快速应用程序开发和部署。

用于应用程序开发的广泛工具。

AI辅助开发。

离线数据同步和本机功能。

与其他服务和系统集成。

5. Appy Pie

Appy Pie是一款流行的no-code应用程序构建器，允许用户快速创建 Android 应用程序，无需任何编码经验。该平台提供用户友好的drag-and-drop界面和众多适合新手用户和企业的功能。借助其所见即所得编辑器，您可以实时构建应用程序并立即查看对设计或结构所做的任何更改。

Appy Pie还提供了一系列模板和教程，让您更轻松地开始创建应用程序。 Appy Pie拥有 200 多项应用功能，包括推送通知、社交媒体集成、照片库、聊天和电子商务功能。该平台允许您通过应用内广告或购买来通过应用获利，并支持与第三方 API 集成。

Appy Pie的局限性之一是与AppMaster或OutSystems等平台相比缺乏高级定制选项或可扩展性，这使得它可能不太适合复杂的应用程序要求或寻求更多控制的开发人员。

价钱

Appy Pie提供四种计划：

基本版：每个应用程序每月 18 美元 - 包括所有基本功能、推送通知和每月 5,000 次应用程序下载。 黄金级：每个应用程序每月 36 美元 - 删除 Appy Pie 品牌，增加优先聊天支持，并将应用程序下载量增加到每月 10,000 次。 白金级：每个应用程序每月 60 美元 - 包括所有黄金级功能，以及删除 Appy Pie 的广告。 经销商：每月 200 美元，无限应用程序 - 专为为多个客户创建应用程序的应用程序开发企业而设计。

显着特点

No-code 应用程序开发。

应用程序开发。 拖放界面。

超过 200 个应用程序功能。

通过所见即所得编辑器进行实时编辑。

应用程序货币化和第三方 API 集成。

应用程序开发者的评估标准

在决定最佳 Android 应用程序构建器时，必须根据一套一致的标准对其进行评估，以确保用户可以根据自己的特定需求做出明智的决定。这些标准不仅有助于区分每个平台的优点和缺点，还可以突出显示哪个应用程序构建器最适合特定项目。以下详细介绍了我们用于评估和排名 2024 年顶级 Android 应用开发者的关键因素。

用户界面和易用性： 应用程序构建器的用户界面 (UI) 对于用户创建应用程序的速度和效率至关重要。最好的应用程序构建器具有直观的 drag-and-drop 界面，可以简化设计过程。我们着眼于新用户的学习曲线以及平台如何引导他们完成应用程序创建过程。还考虑了预先设计的模板的可用性以及自定义元素的便捷性。

应用程序构建器的用户界面 (UI) 对于用户创建应用程序的速度和效率至关重要。最好的应用程序构建器具有直观的 界面，可以简化设计过程。我们着眼于新用户的学习曲线以及平台如何引导他们完成应用程序创建过程。还考虑了预先设计的模板的可用性以及自定义元素的便捷性。 功能集和可定制性： 强大的功能集对于应用程序构建者满足不同的开发需求至关重要。从基本功能到数据库集成、电子商务功能和分析等高级功能，我们评估每个应用程序构建器提供的功能以及这些功能如何满足用户需求。可定制性是指用户无需编写代码即可调整和定制应用程序以适应其品牌和运营需求的程度。

强大的功能集对于应用程序构建者满足不同的开发需求至关重要。从基本功能到数据库集成、电子商务功能和分析等高级功能，我们评估每个应用程序构建器提供的功能以及这些功能如何满足用户需求。可定制性是指用户无需编写代码即可调整和定制应用程序以适应其品牌和运营需求的程度。 集成功能： 与其他工具和服务集成的能力可以极大地扩展应用程序的实用性。我们检查每个应用程序构建器与流行服务和 API、支付网关、社交媒体平台和其他第三方工具的集成能力。考虑这些集成的实施方式（本地或通过中介服务）以及它们对应用程序性能的潜在影响。

与其他工具和服务集成的能力可以极大地扩展应用程序的实用性。我们检查每个应用程序构建器与流行服务和 API、支付网关、社交媒体平台和其他第三方工具的集成能力。考虑这些集成的实施方式（本地或通过中介服务）以及它们对应用程序性能的潜在影响。 定价和支持： 定价对于个人和企业来说都是一个重要的考虑因素。我们会研究每个应用程序构建器的成本结构，包括免费试用、订阅计划以及发布或维护的任何额外费用。同样重要的是提供的客户支持。在评估应用程序构建者为其用户社区提供服务的情况时，我们会考虑教程、用户论坛、实时聊天和电子邮件支持等资源的可用性。

定价对于个人和企业来说都是一个重要的考虑因素。我们会研究每个应用程序构建器的成本结构，包括免费试用、订阅计划以及发布或维护的任何额外费用。同样重要的是提供的客户支持。在评估应用程序构建者为其用户社区提供服务的情况时，我们会考虑教程、用户论坛、实时聊天和电子邮件支持等资源的可用性。 社区和资源： 强大的用户社区可以成为应用程序开发者的宝贵资源。我们评估每个平台周围社区的规模和参与度，因为这可以表明平台的可靠性和用户满意度。此外，我们还会关注学习材料和文档的可用性和质量，这可以帮助用户充分利用应用程序构建器。

强大的用户社区可以成为应用程序开发者的宝贵资源。我们评估每个平台周围社区的规模和参与度，因为这可以表明平台的可靠性和用户满意度。此外，我们还会关注学习材料和文档的可用性和质量，这可以帮助用户充分利用应用程序构建器。 可扩展性和增长潜力： 可扩展性是选择应用程序构建器时的一个重要方面，因为它决定了平台是否能够满足企业或用户群不断增长的需求。我们评估应用程序构建者在不影响性能的情况下处理越来越多的用户、交易和数据的能力。该平台是否提供对初创企业、中小型企业甚至正在扩张的企业有意义的不同层次的服务？我们探讨该平台是否支持通过附加模块或服务扩展应用程序的功能，以及这可能如何影响应用程序的寿命。

可扩展性是选择应用程序构建器时的一个重要方面，因为它决定了平台是否能够满足企业或用户群不断增长的需求。我们评估应用程序构建者在不影响性能的情况下处理越来越多的用户、交易和数据的能力。该平台是否提供对初创企业、中小型企业甚至正在扩张的企业有意义的不同层次的服务？我们探讨该平台是否支持通过附加模块或服务扩展应用程序的功能，以及这可能如何影响应用程序的寿命。 安全性和合规性：随着应用程序开发变得越来越容易，应用程序构建平台中安全性的重要性怎么强调也不为过。在此评估标准中，我们重点关注应用程序开发者的底层安全措施，例如数据加密、安全身份验证方法以及针对常见漏洞的防护。此外，我们还分析了平台如何遵守国际隐私和数据保护法规，例如GDPR、 HIPAA等，以确保用户能够构建符合其特定地区或行业法律标准的应用程序。此标准有助于识别优先考虑用户安全和信任的应用程序构建者，使其成为其服务产品的基石。

通过仔细权衡这些标准，我们确保我们的评估过程全面且平衡。这使我们能够为潜在用户提供清晰的见解，了解哪些应用程序构建者可以最好地实现他们的项目目标。