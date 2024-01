Top 5 Android-App-Builder des Jahres 2024

Für ein Unternehmen, das im Jahr 2024 eine mobile Präsenz aufbauen möchte, kann die Entwicklung einer Android-App bahnbrechend sein. Dennoch kann die Einstellung eines professionellen Entwicklungsteams kostspielig und zeitaufwändig sein. Hier kommen Android- App-Builder zum Einsatz, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen, ihre eigenen Apps zu erstellen, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse oder Ressourcen zu benötigen.

In diesem Artikel besprechen wir die fünf besten Android-App-Builder des Jahres 2024 und vergleichen ihre Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Preise, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, welcher Builder für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist. Wir beginnen mit der Erörterung AppMaster und AppSheet und gehen dann in den folgenden Abschnitten auf Details zu den übrigen Buildern ein.

1. AppMaster

AppMaster ist eine leistungsstarke No-Code- Plattform, die es Benutzern ermöglicht, nahtlos Backend-, Web- und mobile Anwendungen (einschließlich Android-Apps) zu erstellen. Ihre Plattform zeichnet sich durch umfassende Funktionen auf dem Markt aus und bietet eine Lösung für alle Aspekte der App-Entwicklung.

Haupteigenschaften

AppMaster bietet viele Funktionen für kleine Unternehmen und Unternehmen. Zu den Hauptfunktionen gehören:

Visuelle Datenmodellierung: Erstellen Sie mit den visuellen Modellierungstools von AppMaster ganz einfach ein Datenbankschema für Ihre App.

Erstellen Sie mit den visuellen Modellierungstools von ganz einfach ein Datenbankschema für Ihre App. Business Process Designer: Entwerfen Sie Geschäftslogik ohne Codierung mit dem BP Designer für Backend-, Web- und mobile Anwendungen.

Entwerfen Sie Geschäftslogik ohne Codierung mit dem BP Designer für Backend-, Web- und mobile Anwendungen. Erstellung der Benutzeroberfläche per Drag-and-Drop: Gestalten Sie das Frontend Ihrer App visuell mit den benutzerfreundlichen drag-and-drop Tools.

Gestalten Sie das Frontend Ihrer App visuell mit den benutzerfreundlichen Tools. Kompilierte zustandslose Backend-Apps: Erreichen Sie eine hohe Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle mit generierten Backend-Anwendungen in Go (golang) .

Erreichen Sie eine hohe Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle mit generierten Backend-Anwendungen in Go (golang) . Integration mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken: Verbinden Sie Ihre App mit jeder PostgreSQL- kompatiblen Primärdatenbank.

Verbinden Sie Ihre App mit jeder PostgreSQL- kompatiblen Primärdatenbank. API-Dokumentation und -Verwaltung: Die Plattform generiert automatisch Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts.

Die Plattform generiert automatisch Swagger-Dokumentation (OpenAPI) für und Datenbankschema-Migrationsskripts. Generierung echter Anwendungen: AppMaster erstellt echte Anwendungen, die als ausführbare Binärdateien oder sogar als Quellcode (mit bestimmten Plänen) exportiert werden können.

erstellt echte Anwendungen, die als ausführbare Binärdateien oder sogar als Quellcode (mit bestimmten Plänen) exportiert werden können. Umfangreiche Abonnementpläne: Wählen Sie aus 6 verschiedenen Abonnementplänen, einschließlich einer kostenlosen Version zum Erlernen und Erkunden der Plattform.

Benutzererfahrungen

AppMaster hat aufgrund seiner Geschwindigkeit, Effizienz und Kosteneffizienz lobenswerte Benutzerbewertungen erhalten. Die Plattform hat im Jahr 2024 über 60.000 Benutzer und wurde von G2 regelmäßig als High Performer in verschiedenen Kategorien wie No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API-Management und mehr ausgezeichnet. Tatsächlich wurde AppMaster für Frühjahr 2024 und Winter 2024 zum Momentum Leader für No-Code Entwicklungsplattformen ernannt.

Preisgestaltung

AppMaster bietet sechs Abonnementpläne an:

Lernen und Entdecken (kostenlos) – Für neue Benutzer und Plattformtestzwecke. Startup (195 $/Monat) – Einstiegsplan mit Grundfunktionen. Kein Export von Binärdateien oder Quellcode. Startup+ (299 $/Monat) – Höhere Ressourcen pro Container, mehr Geschäftsprozesse (BPs) und endpoints im Vergleich zu Startup. Business (955 $/Monat) – Mehrere Backend-Microservices mit der Option, Binärdateien abzurufen und vor Ort zu hosten. Business+ (1575/Monat) – Mehr Ressourcen als der Business-Plan. Unternehmen – Anpassbarer Plan für größere Projekte mit mehreren Microservices und Anwendungen, Zugriff auf den Quellcode und einer Vertragslaufzeit von mindestens einem Jahr.

Kunden können ein kostenloses Konto erstellen. Spezielle Angebote gibt es für Startups, Bildungs-, Non-Profit- und Open-Source-Organisationen.

2. AppSheet

AppSheet ist ein App-Builder no-code, der hauptsächlich zum Erstellen mobiler und Webanwendungen verwendet wird. AppSheet, ein Dienst der Google Cloud Platform, ist auf die einfache Entwicklung datengesteuerter Apps für Unternehmen spezialisiert.

Haupteigenschaften

AppSheet bietet eine Reihe von Funktionen, die sich sowohl an Unternehmen als auch an einzelne Entwickler richten:

No-Code : Entwickeln Sie Apps ohne Programmierkenntnisse mit ihren intuitiven Tools.

Entwickeln Sie Apps ohne Programmierkenntnisse mit ihren intuitiven Tools. Datenquellenintegrationen: Verbinden Sie Ihre App mit verschiedenen Datenquellen wie Tabellenkalkulationen, Cloud-Datenbanken und anderen Diensten (wie Google Sheets, Excel, SQL und mehr).

Verbinden Sie Ihre App mit verschiedenen Datenquellen wie Tabellenkalkulationen, Cloud-Datenbanken und anderen Diensten (wie Google Sheets, Excel, SQL und mehr). Offline-Synchronisierung: Erstellen Sie Apps mit Offline-Funktionen, die später Daten synchronisieren, sobald eine Internetverbindung verfügbar ist.

Erstellen Sie Apps mit Offline-Funktionen, die später Daten synchronisieren, sobald eine Internetverbindung verfügbar ist. Anpassung: Passen Sie App-Themen, Layouts und UI-Komponenten entsprechend Ihrer Marke und Ihren Vorlieben an.

Passen Sie App-Themen, Layouts und UI-Komponenten entsprechend Ihrer Marke und Ihren Vorlieben an. Sicherheit: Implementieren Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle, Benutzerauthentifizierung und Datenschutzkontrollen, um Ihre App und Daten zu schützen.

Implementieren Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle, Benutzerauthentifizierung und Datenschutzkontrollen, um Ihre App und Daten zu schützen. App-Bereitstellung: Verteilen Sie Ihre App über den Google Play Store , den Apple App Store oder über einen direkten Link zur Web-App.

Benutzererfahrungen

Die intuitive Benutzeroberfläche und der leistungsstarke Funktionsumfang von AppSheet haben es zu einem beliebten App no-code gemacht, insbesondere bei Unternehmen mit weniger technischem Fachwissen. Benutzer schätzen die umfangreichen Optionen zur Datenquellenintegration, die es ihnen ermöglichen, vielseitige, datengesteuerte Apps zu erstellen.

Preisgestaltung

AppSheet bietet drei Abonnementpläne:

Kostenlos – Ideal zum Erkunden der Plattform und zum Erstellen einer einfachen App mit grundlegenden Funktionen. Pro (5 $ pro Benutzer/Monat) – Bietet Zugriff auf mehr Datenquellen, Analysetools und Premium-Kundensupport. Enterprise – Ein anpassbarer Plan mit erweiterten Funktionen, Integrationen und skalierbaren Bereitstellungsoptionen. Preise auf Anfrage erhältlich.

Mit diesen Optionen richtet sich AppSheet an ein großes Publikum, von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen, und bietet ihnen die Möglichkeit, Anwendungen zu erstellen und zu verwalten.

3. Adobe XD

Adobe XD ist ein vielseitiges Design- und Prototyping-Tool, mit dem sowohl erfahrene Designer als auch Anfänger Android-Anwendungen erstellen und testen können. Als Adobe-Produkt lässt es sich nahtlos in andere Adobe-Anwendungen wie Photoshop, Illustrator und After Effects integrieren. Adobe XD Die Echtzeit-Zusammenarbeitsfunktion ermöglicht es Ihren Teammitgliedern, an einem Projekt zusammenzuarbeiten und sofort Feedback zu geben.

Der Nachteil von Adobe XD besteht darin, dass es sich in erster Linie um ein Designtool handelt. Sie können damit zwar visuell beeindruckende App-Designs erstellen, für die Entwicklung der App-Funktionalität müssen Sie jedoch zusätzliche Tools verwenden. Möglicherweise müssen Sie Ihre Designs in einen anderen App-Builder exportieren oder mit einem Entwickler zusammenarbeiten, um Ihre Designs in eine funktionsfähige App umzuwandeln.

Preisgestaltung

Adobe XD bietet drei Pläne:

Starterplan: Kostenlos – eingeschränkte Designfunktionen und Zugriff auf das Adobe XD -Plugin-Ökosystem. Einzelplan: 9,99 $ monatlich (Einzelbenutzer) – freigeschaltete Funktionen und 100 GB Cloud-Speicher. Teamplan: 22,99 $ pro Benutzer und Monat – zusätzlicher Support, Funktionen für die Zusammenarbeit und 1 TB Speicher pro Benutzer.

Bemerkenswerte Funktionen

Integration mit anderen Adobe-Anwendungen.

Entwerfen Sie Systeme und Komponentenzustände.

Zusammenarbeit in Echtzeit.

Responsive Größenänderung und automatische Animation.

Plug-Ins zur Erweiterung der Funktionalität.

4. OutSystems

OutSystems ist eine low-code App-Entwicklungsplattform, die sowohl iOS- als auch Android-Anwendungen erstellen und bereitstellen kann. Mit seinen erweiterten Funktionen, drag-and-drop Funktionalität und der IDE eignet sich OutSystems für professionelle Entwickler und Unternehmen, die nach komplexen und skalierbaren Anwendungen suchen. Die OutSystems Plattform bietet eine breite Palette an Tools für die App-Entwicklung, darunter visuelle Entwicklung, KI-gestützte Entwicklung und wiederverwendbare Komponenten.

Eine bemerkenswerte Funktion ist die Möglichkeit, Ihre Apps gleichzeitig auf verschiedenen Geräten auszuführen und zu testen. OutSystems bietet außerdem einen Funktionsumfang für mobile Apps, wie etwa Offline-Datensynchronisierung, native Kameraunterstützung, Geolokalisierung und biometrische Authentifizierung.

Sie können Ihre App auch in gängige REST-APIs , SOAP-Webdienste oder andere Back-End-Systeme integrieren und so eine hochgradig erweiterbare Lösung darstellen. Es ist jedoch anzumerken, dass OutSystems im Vergleich zu anderen App-Buildern auf dieser Liste relativ komplex ist und möglicherweise nicht für Anfänger oder diejenigen geeignet ist, die eine Plattform no-code suchen.

Preisgestaltung

OutSystems bietet drei Pläne an:

Kostenlos: Begrenzte Funktionen und für kleine Projekte geeignet. Unternehmen: Individuelle Preise – dedizierte Ressourcen und vollständige Plattformkontrolle, ideal für größere Unternehmen. Universell: Individuelle Preise – umfasst alle Funktionen und Möglichkeiten von Enterprise sowie zusätzliche Services und Support.

Bemerkenswerte Funktionen

Schnelle App-Entwicklung und -Bereitstellung.

Umfangreiche Tools zur App-Entwicklung.

KI-gestützte Entwicklung.

Offline-Datensynchronisierung und native Funktionen.

Integration mit anderen Diensten und Systemen.

5. Appy Pie

Appy Pie ist ein beliebter no-code -App-Builder, mit dem Benutzer schnell und ohne Programmiererfahrung Android-Anwendungen erstellen können. Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche drag-and-drop Oberfläche und zahlreiche Funktionen für Einsteiger und Unternehmen. Mit dem WYSIWYG-Editor können Sie Ihre App in Echtzeit erstellen und alle an Ihrem Design oder Ihrer Struktur vorgenommenen Änderungen sofort sehen.

Appy Pie bietet außerdem eine Reihe von Vorlagen und Tutorials, die den Einstieg in die App-Erstellung noch einfacher machen. Appy Pie verfügt über über 200 App-Funktionen, darunter Push-Benachrichtigungen , Social-Media-Integration, Fotogalerien, Chat und E-Commerce-Funktionen. Die Plattform ermöglicht Ihnen die Monetarisierung Ihrer App mit In-App-Anzeigen oder Käufen und unterstützt die Integration mit APIs von Drittanbietern.

Eine Einschränkung von Appy Pie ist das Fehlen erweiterter Anpassungsoptionen oder Erweiterbarkeit im Vergleich zu Plattformen wie AppMaster oder OutSystems, wodurch es möglicherweise weniger für komplexe App-Anforderungen oder Entwickler geeignet ist, die mehr Kontrolle wünschen.

Preisgestaltung

Appy Pie bietet vier Pläne:

Basic: 18 $ pro Monat und App – inklusive aller wesentlichen Funktionen, Push-Benachrichtigungen und 5.000 App-Downloads pro Monat. Gold: 36 $ pro Monat und App – entfernt Appy Pie Branding, fügt Priority-Chat-Unterstützung hinzu und erhöht die App-Downloads auf 10.000 monatlich. Platinum: 60 $ pro Monat und App – beinhaltet alle Gold-Funktionen sowie die Entfernung der Appy Pie -Anzeigen. Wiederverkäufer: 200 $ monatlich für unbegrenzte Apps – konzipiert für App-Entwicklungsunternehmen, die Apps für mehrere Kunden erstellen.

Bemerkenswerte Funktionen

No-code App-Entwicklung.

App-Entwicklung. Drag-and-Drop-Schnittstelle.

Über 200 App-Funktionen.

Echtzeitbearbeitung durch den WYSIWYG-Editor.

App-Monetarisierung und API-Integrationen von Drittanbietern.

Bewertungskriterien für App-Builder

Bei der Entscheidung für die besten Android-App-Builder ist es wichtig, sie anhand einheitlicher Kriterien zu bewerten, um sicherzustellen, dass Benutzer eine fundierte Entscheidung basierend auf ihren spezifischen Anforderungen treffen können. Diese Kriterien helfen nicht nur dabei, die Stärken und Schwächen der einzelnen Plattformen zu unterscheiden, sondern zeigen auch, welcher App-Builder für ein bestimmtes Projekt am besten geeignet ist. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Schlüsselfaktoren, die wir zur Bewertung und Einstufung der besten Android-App-Entwickler des Jahres 2024 verwendet haben.

Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzeroberfläche (UI) eines App-Builders spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie schnell und effizient Benutzer Apps erstellen können. Die besten App-Builder verfügen über intuitive drag-and-drop Oberflächen, die den Designprozess vereinfachen. Wir betrachten die Lernkurve für neue Benutzer und wie die Plattform sie durch den App-Erstellungsprozess führt. Berücksichtigt werden auch die Verfügbarkeit vorgefertigter Vorlagen und die einfache Anpassung von Elementen.

Die Benutzeroberfläche (UI) eines App-Builders spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie schnell und effizient Benutzer Apps erstellen können. Die besten App-Builder verfügen über intuitive Oberflächen, die den Designprozess vereinfachen. Wir betrachten die Lernkurve für neue Benutzer und wie die Plattform sie durch den App-Erstellungsprozess führt. Berücksichtigt werden auch die Verfügbarkeit vorgefertigter Vorlagen und die einfache Anpassung von Elementen. Funktionsumfang und Anpassbarkeit: Ein leistungsstarker Funktionsumfang ist für einen App-Builder von entscheidender Bedeutung, um den unterschiedlichen Entwicklungsanforderungen gerecht zu werden. Von grundlegenden Funktionen bis hin zu erweiterten Funktionen wie Datenbankintegration, E-Commerce-Funktionen und Analysen bewerten wir, was jeder App-Builder bietet und wie diese Funktionen im Vergleich zu den Benutzeranforderungen abschneiden. Anpassbarkeit bezieht sich darauf, wie weit Benutzer die App optimieren und anpassen können, um sie an ihre Marke und betriebliche Anforderungen anzupassen, ohne Code schreiben zu müssen.

Ein leistungsstarker Funktionsumfang ist für einen App-Builder von entscheidender Bedeutung, um den unterschiedlichen Entwicklungsanforderungen gerecht zu werden. Von grundlegenden Funktionen bis hin zu erweiterten Funktionen wie Datenbankintegration, E-Commerce-Funktionen und Analysen bewerten wir, was jeder App-Builder bietet und wie diese Funktionen im Vergleich zu den Benutzeranforderungen abschneiden. Anpassbarkeit bezieht sich darauf, wie weit Benutzer die App optimieren und anpassen können, um sie an ihre Marke und betriebliche Anforderungen anzupassen, ohne Code schreiben zu müssen. Integrationsmöglichkeiten: Die Fähigkeit zur Integration mit anderen Tools und Diensten kann den Nutzen einer App erheblich erweitern. Wir untersuchen die Integrationsmöglichkeiten jedes App-Builders mit beliebten Diensten und APIs, Zahlungsgateways, Social-Media-Plattformen und anderen Tools von Drittanbietern. Es wird berücksichtigt, wie diese Integrationen implementiert werden – nativ oder über Zwischendienste – und welche möglichen Auswirkungen sie auf die App-Leistung haben.

Die Fähigkeit zur Integration mit anderen Tools und Diensten kann den Nutzen einer App erheblich erweitern. Wir untersuchen die Integrationsmöglichkeiten jedes App-Builders mit beliebten Diensten und APIs, Zahlungsgateways, Social-Media-Plattformen und anderen Tools von Drittanbietern. Es wird berücksichtigt, wie diese Integrationen implementiert werden – nativ oder über Zwischendienste – und welche möglichen Auswirkungen sie auf die App-Leistung haben. Preisgestaltung und Support: Die Preisgestaltung ist für Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen ein wichtiger Gesichtspunkt. Wir betrachten die Kostenstrukturen jedes App-Builders, einschließlich kostenloser Testversionen, Abonnementpläne und etwaiger zusätzlicher Kosten für Veröffentlichung oder Wartung. Ebenso wichtig ist der bereitgestellte Kundensupport. Wir berücksichtigen die Verfügbarkeit von Ressourcen wie Tutorials, Benutzerforen, Live-Chat und E-Mail-Support, um zu bewerten, wie gut App-Entwickler ihrer Benutzergemeinschaft dienen.

Die Preisgestaltung ist für Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen ein wichtiger Gesichtspunkt. Wir betrachten die Kostenstrukturen jedes App-Builders, einschließlich kostenloser Testversionen, Abonnementpläne und etwaiger zusätzlicher Kosten für Veröffentlichung oder Wartung. Ebenso wichtig ist der bereitgestellte Kundensupport. Wir berücksichtigen die Verfügbarkeit von Ressourcen wie Tutorials, Benutzerforen, Live-Chat und E-Mail-Support, um zu bewerten, wie gut App-Entwickler ihrer Benutzergemeinschaft dienen. Community und Ressourcen: Eine starke Benutzer-Community kann eine wertvolle Ressource für App-Entwickler sein. Wir bewerten die Größe und das Engagement der Community rund um jede Plattform, da dies ein Hinweis auf die Zuverlässigkeit und Benutzerzufriedenheit der Plattform sein kann. Darüber hinaus prüfen wir die Verfügbarkeit und Qualität von Lernmaterialien und Dokumentationen, die den Benutzern helfen können, das Beste aus dem App Builder herauszuholen.

Eine starke Benutzer-Community kann eine wertvolle Ressource für App-Entwickler sein. Wir bewerten die Größe und das Engagement der Community rund um jede Plattform, da dies ein Hinweis auf die Zuverlässigkeit und Benutzerzufriedenheit der Plattform sein kann. Darüber hinaus prüfen wir die Verfügbarkeit und Qualität von Lernmaterialien und Dokumentationen, die den Benutzern helfen können, das Beste aus dem App Builder herauszuholen. Skalierbarkeit und Wachstumspotenzial: Skalierbarkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl eines App-Builders, da sie bestimmt, ob die Plattform den wachsenden Anforderungen eines Unternehmens oder einer Benutzerbasis gerecht werden kann. Wir bewerten, wie gut ein App-Builder mit einer steigenden Anzahl von Benutzern, Transaktionen und Daten umgehen kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Bietet die Plattform verschiedene Serviceebenen, die für Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen und sogar expandierende Unternehmen sinnvoll sind? Wir untersuchen, ob die Plattform die Skalierung der App-Funktionen durch zusätzliche Module oder Dienste unterstützt und wie sich dies auf die Langlebigkeit der App auswirken könnte.

Skalierbarkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl eines App-Builders, da sie bestimmt, ob die Plattform den wachsenden Anforderungen eines Unternehmens oder einer Benutzerbasis gerecht werden kann. Wir bewerten, wie gut ein App-Builder mit einer steigenden Anzahl von Benutzern, Transaktionen und Daten umgehen kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Bietet die Plattform verschiedene Serviceebenen, die für Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen und sogar expandierende Unternehmen sinnvoll sind? Wir untersuchen, ob die Plattform die Skalierung der App-Funktionen durch zusätzliche Module oder Dienste unterstützt und wie sich dies auf die Langlebigkeit der App auswirken könnte. Sicherheit und Compliance: Da die App-Entwicklung immer zugänglicher wird, kann die Bedeutung der Sicherheit innerhalb der App-Building-Plattform nicht genug betont werden. Bei diesem Bewertungskriterium konzentrieren wir uns auf die zugrunde liegenden Sicherheitsmaßnahmen der App-Hersteller, wie z. B. Datenverschlüsselung, sichere Authentifizierungsmethoden und Schutz vor häufigen Schwachstellen. Darüber hinaus analysieren wir, wie die Plattformen internationale Datenschutzbestimmungen wie DSGVO, HIPAA usw. einhalten, um sicherzustellen, dass Benutzer Apps erstellen können, die den gesetzlichen Standards in ihren spezifischen Regionen oder Branchen entsprechen. Dieses Kriterium hilft dabei, App-Entwickler zu identifizieren, die der Sicherheit und dem Vertrauen ihrer Benutzer Priorität einräumen und es zu einem Eckpfeiler ihres Serviceangebots machen.

Indem wir diese Kriterien sorgfältig gegeneinander abwägen, stellen wir sicher, dass unser Bewertungsprozess umfassend und ausgewogen ist. Dies ermöglicht es uns, potenziellen Benutzern klare Einblicke zu geben, welche App-Entwickler ihre Projektambitionen am besten erfüllen können.