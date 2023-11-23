Пять лучших конструкторов приложений для Android в 2024 году

Для компании, стремящейся к мобильному присутствию в 2024 году, разработка приложения для Android может изменить правила игры. Тем не менее, наем профессиональной команды разработчиков может оказаться дорогостоящим и отнимающим много времени. Именно здесь пригодятся разработчики приложений для Android, позволяющие компаниям и частным лицам создавать свои собственные приложения без обширных знаний или ресурсов в области кодирования.

В этой статье мы обсудим 5 лучших разработчиков приложений для Android 2024 года, сравним их функции, простоту использования и цены, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, какой конструктор лучше всего соответствует вашим потребностям. Мы начнем с обсуждения AppMaster, AppSheet, а затем продолжим подробное описание остальных сборщиков в последующих разделах.

1. AppMaster

AppMaster — это мощная платформа без кода , позволяющая пользователям легко создавать серверные, веб- и мобильные приложения (включая приложения для Android). Их платформа выделяется на рынке благодаря своим комплексным функциям, обеспечивающим решение для всех аспектов разработки приложений.

Основные характеристики

AppMaster предлагает множество функций, предназначенных для малого бизнеса и предприятий. Некоторые из основных особенностей включают в себя:

Визуальное моделирование данных: легко создайте схему базы данных для своего приложения с помощью инструментов визуального моделирования AppMaster .

легко создайте схему базы данных для своего приложения с помощью инструментов визуального моделирования . Дизайнер бизнес-процессов: создавайте бизнес-логику без написания кода с помощью BP Designer для серверных, веб- и мобильных приложений.

создавайте бизнес-логику без написания кода с помощью BP Designer для серверных, веб- и мобильных приложений. Создание пользовательского интерфейса с помощью перетаскивания: создавайте внешний интерфейс вашего приложения визуально с помощью удобных инструментов drag-and-drop .

создавайте внешний интерфейс вашего приложения визуально с помощью удобных инструментов . Скомпилированные серверные приложения без сохранения состояния. Обеспечьте высокую масштабируемость для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования с помощью созданных серверных приложений на Go (golang) .

Обеспечьте высокую масштабируемость для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования с помощью созданных серверных приложений на Go (golang) . Интеграция с базами данных, совместимыми с PostgreSQL. Подключите свое приложение к любой основной базе данных, совместимой с PostgreSQL .

Подключите свое приложение к любой основной базе данных, совместимой с PostgreSQL . Документация и управление API. Платформа автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных.

Платформа автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для сервера и сценариев миграции схемы базы данных. Создание реальных приложений: AppMaster создает реальные приложения, которые можно экспортировать в виде исполняемых двоичных файлов или даже исходного кода (с конкретными планами).

создает реальные приложения, которые можно экспортировать в виде исполняемых двоичных файлов или даже исходного кода (с конкретными планами). Расширенные планы подписки: выберите один из 6 различных планов подписки, включая бесплатную версию для изучения и изучения платформы.

Пользовательский опыт

AppMaster получил похвальные отзывы пользователей за свою скорость, эффективность и экономичность. В 2024 году у платформы было более 60 000 пользователей, и G2 неизменно отмечал ее как высокопроизводительную платформу в различных категориях, таких как платформы разработки No-Code, быстрая разработка приложений (RAD), управление API и других. Фактически, AppMaster был назван лидером среди платформ разработки No-Code весной 2024 и зимой 2024 года.

Цены

AppMaster предлагает шесть планов подписки:

Learn & Explore (бесплатно) — для новых пользователей и в целях тестирования платформы. Стартап (195 долларов в месяц) — план начального уровня с базовыми функциями. Нет экспорта двоичных файлов или исходного кода. Startup+ (299 долларов США в месяц) — больше ресурсов на контейнер, больше бизнес-процессов (BP) и endpoints по сравнению со Startup. Бизнес (955 долларов США в месяц). Несколько серверных микросервисов с возможностью получать двоичные файлы и размещать их локально. Бизнес+ (1575/мес) — больше ресурсов, чем в бизнес-плане. Корпоративный — настраиваемый план для более крупных проектов с несколькими микросервисами и приложениями, доступом к исходному коду и контрактом минимум на 1 год.

Клиенты могут создать бесплатную учетную запись . Специальные предложения доступны для стартапов, образовательных, некоммерческих организаций и организаций с открытым исходным кодом.

2. AppSheet

AppSheet — это конструктор приложений no-code который в основном используется для создания мобильных и веб-приложений. AppSheet, сервис Google Cloud Platform, специализируется на простой разработке приложений на основе данных для бизнеса.

Основные характеристики

AppSheet предлагает ряд функций, предназначенных как для предприятий, так и для индивидуальных разработчиков:

No-Code : разрабатывайте приложения без каких-либо знаний в области кодирования, используя интуитивно понятные инструменты.

разрабатывайте приложения без каких-либо знаний в области кодирования, используя интуитивно понятные инструменты. Интеграция источников данных. Подключите свое приложение к различным источникам данных, таким как электронные таблицы, облачные базы данных и другие сервисы (такие как Google Таблицы, Excel, SQL и другие).

Подключите свое приложение к различным источникам данных, таким как электронные таблицы, облачные базы данных и другие сервисы (такие как Google Таблицы, Excel, SQL и другие). Автономная синхронизация: создавайте приложения с автономными возможностями, которые позже синхронизируют данные, как только станет доступно подключение к Интернету.

создавайте приложения с автономными возможностями, которые позже синхронизируют данные, как только станет доступно подключение к Интернету. Кастомизация: настраивайте темы приложений, макеты и компоненты пользовательского интерфейса в соответствии с вашим брендом и предпочтениями.

настраивайте темы приложений, макеты и компоненты пользовательского интерфейса в соответствии с вашим брендом и предпочтениями. Безопасность. Внедрите управление доступом на основе ролей, аутентификацию пользователей и контроль конфиденциальности данных для защиты вашего приложения и данных.

Внедрите управление доступом на основе ролей, аутентификацию пользователей и контроль конфиденциальности данных для защиты вашего приложения и данных. Развертывание приложения. Распространяйте свое приложение через Google Play Store , Apple App Store или через прямую ссылку на веб-приложение.

Пользовательский опыт

Интуитивно понятный интерфейс и мощный набор функций AppSheet сделали его популярным конструктором приложений no-code, особенно среди компаний с меньшими техническими знаниями. Пользователи ценят широкие возможности интеграции источников данных, которые позволяют им создавать универсальные приложения, управляемые данными.

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Цены

AppSheet предлагает три плана подписки:

Бесплатно — идеально подходит для изучения платформы и создания простого приложения с базовыми функциями. Pro (5 долларов США за пользователя в месяц). Предоставляет доступ к большему количеству источников данных, инструментам анализа и премиум-поддержке клиентов. Корпоративный — настраиваемый план с расширенными функциями, интеграцией и масштабируемыми вариантами развертывания. Цена доступна по запросу.

Благодаря этим опциям AppSheet обслуживает широкую аудиторию, от малого бизнеса до предприятий, предлагая им возможность создавать приложения и управлять ими.

3. Adobe XD

Adobe XD — это универсальный инструмент для проектирования и прототипирования, который позволяет как опытным дизайнерам, так и новичкам создавать и тестировать приложения для Android. Будучи продуктом Adobe, он легко интегрируется с другими приложениями Adobe, такими как Photoshop, Illustrator и After Effects. Adobe XD предлагает различные функции и возможности для улучшения процесса разработки приложений, такие как системы дизайна, состояния компонентов, адаптивное изменение размера и автоматическая анимация. Функция совместной работы в режиме реального времени позволяет членам вашей команды совместно работать над проектом и мгновенно оставлять отзывы.

Недостатком Adobe XD является то, что это в первую очередь инструмент дизайна. Хотя это позволяет создавать потрясающий дизайн приложений, вам потребуются дополнительные инструменты для разработки функциональности приложения. Возможно, вам придется экспортировать свои проекты в другой конструктор приложений или работать с разработчиком, чтобы превратить ваши проекты в функциональное приложение.

Цены

Adobe XD предлагает три плана:

Стартовый план: бесплатно — ограниченные возможности дизайна и доступ к экосистеме плагинов Adobe XD . Индивидуальный план: 9,99 долларов США в месяц (для одного пользователя) — разблокированные функции и облачное хранилище объемом 100 ГБ. Групповой план: 22,99 доллара США за пользователя в месяц — дополнительная поддержка, функции совместной работы и 1 ТБ хранилища на пользователя.

Примечательные особенности

Интеграция с другими приложениями Adobe.

Проектирование систем и состояний компонентов.

Сотрудничество в режиме реального времени.

Адаптивное изменение размера и автоматическая анимация.

Плагины для расширения функциональности.

4. OutSystems

OutSystems — это платформа для разработки приложений low-code, которая может создавать и развертывать приложения как для iOS, так и для Android. Благодаря расширенным функциям, функциям drag-and-drop и интегрированной среде разработки OutSystems подходит профессиональным разработчикам и предприятиям, которым нужны сложные и масштабируемые приложения. Платформа OutSystems предлагает широкий спектр инструментов для разработки приложений, включая визуальную разработку, разработку с помощью искусственного интеллекта и компоненты многократного использования.

Одной из примечательных особенностей является возможность одновременно запускать и тестировать ваши приложения на различных устройствах. OutSystems также предоставляет набор функций мобильных приложений, таких как автономная синхронизация данных, встроенная поддержка камеры, геолокация и биометрическая аутентификация.

Вы также можете интегрировать свое приложение с популярными API-интерфейсами REST , веб-службами SOAP или другими серверными системами, что делает его очень расширяемым решением. Тем не менее, стоит отметить, что OutSystems относительно сложен по сравнению с другими сборщиками приложений в этом списке и может не подойти новичкам или тем, кто ищет платформу no-code.

Цены

OutSystems предлагает три плана:

Бесплатно: ограниченные возможности и подходит для небольших проектов. Предприятие: индивидуальные цены — выделенные ресурсы и полный контроль над платформой, что делает его идеальным для более крупного бизнеса. Универсальность: индивидуальная цена — включает все функции и возможности Enterprise, а также дополнительные услуги и поддержку.

Примечательные особенности

Быстрая разработка и развертывание приложений.

Обширные инструменты для разработки приложений.

Разработка с помощью ИИ.

Автономная синхронизация данных и встроенные возможности.

Интеграция с другими сервисами и системами.

5. Appy Pie

Appy Pie — популярный конструктор приложений no-code, который позволяет пользователям быстро создавать приложения для Android, не имея опыта программирования. Платформа предлагает удобный интерфейс drag-and-drop и множество функций, предназначенных для начинающих пользователей и предприятий. Благодаря редактору WYSIWYG вы можете создавать свое приложение в режиме реального времени и мгновенно видеть любые изменения, внесенные в ваш дизайн или структуру.

Appy Pie также предоставляет ряд шаблонов и учебных пособий, которые еще больше упрощают начало работы над созданием приложений. Appy Pie имеет более 200 функций приложения, включая push-уведомления , интеграцию с социальными сетями, фотогалереи, чат и возможности электронной коммерции. Платформа позволяет монетизировать ваше приложение с помощью рекламы или покупок внутри приложения и поддерживает интеграцию со сторонними API.

Одним из ограничений Appy Pie является отсутствие расширенных возможностей настройки или расширяемости по сравнению с такими платформами, как AppMaster или OutSystems, что делает его потенциально менее подходящим для сложных требований к приложениям или для разработчиков, стремящихся к большему контролю.

Цены

Appy Pie предлагает четыре плана:

Базовый: 18 долларов США в месяц за приложение — включает все основные функции, push-уведомления и 5000 загрузок приложений в месяц. Золото: 36 долларов в месяц за приложение — удаляется брендинг Appy Pie , добавляется приоритетная поддержка в чате и увеличивается количество загрузок приложений до 10 000 в месяц. Платиновый: 60 долларов США в месяц за приложение, включая все функции уровня Gold, а также удаление рекламы Appy Pie . Реселлер: 200 долларов США в месяц за неограниченное количество приложений — предназначено для компаний, занимающихся разработкой приложений, которые создают приложения для нескольких клиентов.

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Примечательные особенности

Разработка приложений No-code .

. Интерфейс перетаскивания.

Более 200 функций приложения.

Редактирование в реальном времени с помощью редактора WYSIWYG.

Монетизация приложений и интеграция сторонних API.

Критерии оценки разработчиков приложений

При выборе лучших разработчиков приложений для Android важно оценивать их на основе последовательного набора критериев, чтобы пользователи могли принять обоснованное решение, исходя из их конкретных потребностей. Эти критерии не только помогают отличить сильные и слабые стороны каждой платформы, но также определяют, какой конструктор приложений наиболее подходит для конкретного проекта. Вот подробный обзор ключевых факторов, которые мы использовали для оценки и ранжирования лучших разработчиков приложений для Android в 2024 году.

Пользовательский интерфейс и простота использования. Пользовательский интерфейс (UI) конструктора приложений играет решающую роль в том, насколько быстро и эффективно пользователи могут создавать приложения. Лучшие разработчики приложений используют интуитивно понятные интерфейсы drag-and-drop , которые упрощают процесс проектирования. Мы смотрим на кривую обучения новых пользователей и на то, как платформа помогает им в процессе создания приложений. Также учитываются наличие предварительно разработанных шаблонов и простота настройки элементов.

Пользовательский интерфейс (UI) конструктора приложений играет решающую роль в том, насколько быстро и эффективно пользователи могут создавать приложения. Лучшие разработчики приложений используют интуитивно понятные интерфейсы , которые упрощают процесс проектирования. Мы смотрим на кривую обучения новых пользователей и на то, как платформа помогает им в процессе создания приложений. Также учитываются наличие предварительно разработанных шаблонов и простота настройки элементов. Набор функций и возможности настройки. Мощный набор функций имеет решающее значение для разработчиков приложений, позволяющих удовлетворить разнообразные требования разработки. От базовых функций до расширенных функций, таких как интеграция баз данных, возможности электронной коммерции и аналитика, мы оцениваем, что предлагает каждый конструктор приложений, и насколько эти функции соответствуют требованиям пользователей. Настраиваемость означает, насколько пользователи могут настроить и адаптировать приложение в соответствии со своим брендом и операционными потребностями без написания кода.

Мощный набор функций имеет решающее значение для разработчиков приложений, позволяющих удовлетворить разнообразные требования разработки. От базовых функций до расширенных функций, таких как интеграция баз данных, возможности электронной коммерции и аналитика, мы оцениваем, что предлагает каждый конструктор приложений, и насколько эти функции соответствуют требованиям пользователей. Настраиваемость означает, насколько пользователи могут настроить и адаптировать приложение в соответствии со своим брендом и операционными потребностями без написания кода. Возможности интеграции. Возможность интеграции с другими инструментами и сервисами может значительно расширить полезность приложения. Мы изучаем возможности интеграции каждого разработчика приложений с популярными сервисами и API, платежными шлюзами, платформами социальных сетей и другими сторонними инструментами. Рассматривается, как реализуются эти интеграции — изначально или через посреднические сервисы — и их потенциальное влияние на производительность приложений.

Возможность интеграции с другими инструментами и сервисами может значительно расширить полезность приложения. Мы изучаем возможности интеграции каждого разработчика приложений с популярными сервисами и API, платежными шлюзами, платформами социальных сетей и другими сторонними инструментами. Рассматривается, как реализуются эти интеграции — изначально или через посреднические сервисы — и их потенциальное влияние на производительность приложений. Цены и поддержка. Цены имеют большое значение как для частных лиц, так и для предприятий. Мы изучаем структуру затрат каждого разработчика приложений, включая бесплатные пробные версии, планы подписки и любые дополнительные расходы на публикацию или обслуживание. Не менее важна и предоставляемая поддержка клиентов. Мы учитываем доступность таких ресурсов, как учебные пособия, пользовательские форумы, чат и поддержка по электронной почте, чтобы оценить, насколько хорошо разработчики приложений обслуживают свое сообщество пользователей.

Цены имеют большое значение как для частных лиц, так и для предприятий. Мы изучаем структуру затрат каждого разработчика приложений, включая бесплатные пробные версии, планы подписки и любые дополнительные расходы на публикацию или обслуживание. Не менее важна и предоставляемая поддержка клиентов. Мы учитываем доступность таких ресурсов, как учебные пособия, пользовательские форумы, чат и поддержка по электронной почте, чтобы оценить, насколько хорошо разработчики приложений обслуживают свое сообщество пользователей. Сообщество и ресурсы. Сильное сообщество пользователей может стать ценным ресурсом для разработчиков приложений. Мы оцениваем размер и вовлеченность сообщества, окружающего каждую платформу, поскольку это может указывать на надежность платформы и удовлетворенность пользователей. Кроме того, мы обращаем внимание на доступность и качество учебных материалов и документации, которые могут помочь пользователям максимально эффективно использовать конструктор приложений.

Сильное сообщество пользователей может стать ценным ресурсом для разработчиков приложений. Мы оцениваем размер и вовлеченность сообщества, окружающего каждую платформу, поскольку это может указывать на надежность платформы и удовлетворенность пользователей. Кроме того, мы обращаем внимание на доступность и качество учебных материалов и документации, которые могут помочь пользователям максимально эффективно использовать конструктор приложений. Масштабируемость и потенциал роста. Масштабируемость является жизненно важным аспектом при выборе разработчика приложений, поскольку она определяет, сможет ли платформа удовлетворить растущие потребности бизнеса или пользовательской базы. Мы оцениваем, насколько хорошо разработчик приложений может обрабатывать растущее число пользователей, транзакций и данных без ущерба для производительности. Предлагает ли платформа различные уровни обслуживания, которые имеют смысл для стартапов, малого и среднего бизнеса и даже предприятий по мере их расширения? Мы исследуем, поддерживает ли платформа расширение возможностей приложения с помощью дополнительных модулей или сервисов, и как это может повлиять на долговечность приложения.

Масштабируемость является жизненно важным аспектом при выборе разработчика приложений, поскольку она определяет, сможет ли платформа удовлетворить растущие потребности бизнеса или пользовательской базы. Мы оцениваем, насколько хорошо разработчик приложений может обрабатывать растущее число пользователей, транзакций и данных без ущерба для производительности. Предлагает ли платформа различные уровни обслуживания, которые имеют смысл для стартапов, малого и среднего бизнеса и даже предприятий по мере их расширения? Мы исследуем, поддерживает ли платформа расширение возможностей приложения с помощью дополнительных модулей или сервисов, и как это может повлиять на долговечность приложения. Безопасность и соответствие требованиям. Поскольку разработка приложений становится все более доступной, важность безопасности на платформе создания приложений невозможно переоценить. В этом критерии оценки мы фокусируемся на основных мерах безопасности разработчиков приложений, таких как шифрование данных, безопасные методы аутентификации и защита от распространенных уязвимостей. Кроме того, мы анализируем, как платформы соблюдают международные правила конфиденциальности и защиты данных, такие как GDPR, HIPAA и т. д., чтобы гарантировать, что пользователи могут создавать приложения, соответствующие правовым стандартам в их конкретных регионах или отраслях. Этот критерий помогает выявить разработчиков приложений, которые уделяют первоочередное внимание безопасности и доверию своих пользователей, делая его краеугольным камнем своего предложения услуг.

Тщательно сопоставляя эти критерии друг с другом, мы обеспечиваем комплексность и сбалансированность нашего процесса оценки. Это позволяет нам предоставить потенциальным пользователям четкое представление о том, какие разработчики приложений могут лучше всего удовлетворить амбиции их проектов.