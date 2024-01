Top 5 Android-appbouwers van 2024

Als bedrijf dat in 2024 een mobiele aanwezigheid wil opbouwen, kan het ontwikkelen van een Android-app een gamechanger zijn. Toch kan het inhuren van een professioneel ontwikkelingsteam kostbaar en tijdrovend zijn. Dit is waar Android- app-bouwers van pas komen, waardoor bedrijven en particulieren hun eigen apps kunnen maken zonder uitgebreide kennis of middelen op het gebied van coderen.

In dit artikel bespreken we de top 5 Android-app-bouwers van 2024, waarbij we hun functies, gebruiksgemak en prijzen vergelijken, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over welke bouwer het beste bij uw behoeften past. We beginnen met het bespreken AppMaster en AppSheet en gaan vervolgens in op de volgende secties met details over de overige bouwers.

1. AppMaster

AppMaster is een krachtig platform zonder code waarmee gebruikers naadloos backend-, web- en mobiele applicaties (inclusief Android-apps) kunnen creëren. Hun platform onderscheidt zich in de markt vanwege de uitgebreide functies en biedt een oplossing voor alle aspecten van app-ontwikkeling.

Belangrijkste kenmerken

AppMaster biedt vele functies voor kleine bedrijven en ondernemingen. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn:

Visuele gegevensmodellering: maak eenvoudig een databaseschema voor uw app met de visuele modelleringstools van AppMaster .

maak eenvoudig een databaseschema voor uw app met de visuele modelleringstools van . Business Process Designer: Ontwerp bedrijfslogica zonder codering met behulp van hun BP Designer voor backend-, web- en mobiele applicaties.

Ontwerp bedrijfslogica zonder codering met behulp van hun BP Designer voor backend-, web- en mobiele applicaties. UI-creatie via slepen en neerzetten: Creëer de frontend van uw app visueel met hun gebruiksvriendelijke tools drag-and-drop .

Creëer de frontend van uw app visueel met hun gebruiksvriendelijke tools . Gecompileerde staatloze backend-apps: bereik een hoge schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en gebruiksscenario's met hoge belasting met gegenereerde backend-applicaties in Go (golang) .

bereik een hoge schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en gebruiksscenario's met hoge belasting met gegenereerde backend-applicaties in Go (golang) . Integratie met PostgreSQL-compatibele databases: Verbind uw app met elke PostgreSQL -compatibele primaire database.

Verbind uw app met elke PostgreSQL -compatibele primaire database. API-documentatie en -beheer: Het platform genereert automatisch Swagger-documentatie (OpenAPI) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's.

Het platform genereert automatisch Swagger-documentatie (OpenAPI) voor en migratiescripts voor databaseschema's. Real Application Generation: AppMaster produceert echte applicaties die kunnen worden geëxporteerd als uitvoerbare binaire bestanden of zelfs de broncode (met specifieke plannen).

produceert echte applicaties die kunnen worden geëxporteerd als uitvoerbare binaire bestanden of zelfs de broncode (met specifieke plannen). Uitgebreide abonnementsplannen: kies uit 6 verschillende abonnementsplannen, inclusief een gratis versie om het platform te leren en te verkennen.

Gebruikerservaringen

AppMaster heeft lovenswaardige gebruikersrecensies ontvangen vanwege de snelheid, efficiëntie en kosteneffectiviteit. Het platform heeft in 2024 meer dan 60.000 gebruikers en wordt door G2 consequent gekenmerkt als een High Performer in verschillende categorieën, zoals ontwikkelingsplatforms No-Code, Rapid Application Development (RAD), API Management en meer. AppMaster werd zelfs uitgeroepen tot Momentum Leader in No-Code Development Platforms voor lente 2024 en winter 2024.

Prijzen

AppMaster biedt zes abonnementen:

Leren en ontdekken (gratis) - Voor nieuwe gebruikers en platformtestdoeleinden. Opstarten ($195/maand) - Instapabonnement met basisfuncties. Geen export van binaire bestanden of broncode. Startup+ ($299/maand) - Hogere resources per container, meer bedrijfsprocessen (BP's) en endpoints vergeleken met Startup. Zakelijk ($955/maand) - Meerdere backend-microservices, met de optie om binaire bestanden op te halen en lokaal te hosten. Business+ (1575/maand) - Meer middelen dan het Businessplan. Enterprise - Aanpasbaar abonnement voor grotere projecten met meerdere microservices en applicaties, toegang tot broncode en een contractvereiste van minimaal 1 jaar.

Klanten kunnen een gratis account aanmaken. Er zijn speciale aanbiedingen beschikbaar voor startups, educatieve organisaties, non-profitorganisaties en open-sourceorganisaties.

2. AppSheet

AppSheet is een app no-code die voornamelijk wordt gebruikt voor het maken van mobiele en webapplicaties. AppSheet, een Google Cloud Platform-service, is gespecialiseerd in het eenvoudig ontwikkelen van datagestuurde apps voor bedrijven.

Belangrijkste kenmerken

AppSheet biedt een reeks functies voor zowel bedrijven als individuele ontwikkelaars:

No-Code : ontwikkel apps zonder enige codeerkennis met behulp van hun intuïtieve tools.

ontwikkel apps zonder enige codeerkennis met behulp van hun intuïtieve tools. Integraties van gegevensbronnen: Verbind uw app met verschillende gegevensbronnen, zoals spreadsheets, clouddatabases en andere services (zoals Google Spreadsheets, Excel, SQL en meer).

Verbind uw app met verschillende gegevensbronnen, zoals spreadsheets, clouddatabases en andere services (zoals Google Spreadsheets, Excel, SQL en meer). Offlinesynchronisatie: maak apps met offlinemogelijkheden die later gegevens synchroniseren zodra er een internetverbinding beschikbaar is.

maak apps met offlinemogelijkheden die later gegevens synchroniseren zodra er een internetverbinding beschikbaar is. Aanpassing: Pas app-thema's, lay-outs en UI-componenten aan volgens uw merk en voorkeuren.

Pas app-thema's, lay-outs en UI-componenten aan volgens uw merk en voorkeuren. Beveiliging: Implementeer op rollen gebaseerde toegangscontrole, gebruikersauthenticatie en gegevensprivacycontroles om uw app en gegevens te beveiligen.

Implementeer op rollen gebaseerde toegangscontrole, gebruikersauthenticatie en gegevensprivacycontroles om uw app en gegevens te beveiligen. App-implementatie: Distribueer uw app via Google Play Store , Apple App Store of via een directe link naar de webapp.

Gebruikerservaringen

De intuïtieve interface en krachtige functies van AppSheet hebben het tot een populaire app-bouwer no-code gemaakt, vooral onder bedrijven met minder technische expertise. Gebruikers waarderen de uitgebreide opties voor gegevensbronintegratie, waarmee ze veelzijdige, gegevensgestuurde apps kunnen maken.

Prijzen

AppSheet biedt drie abonnementen:

Gratis - Ideaal om het platform te verkennen en een eenvoudige app met basisfuncties te maken. Pro ($5 per gebruiker/maand) - Biedt toegang tot meer gegevensbronnen, analysetools en premium klantenondersteuning. Enterprise - Een aanpasbaar abonnement met geavanceerde functies, integraties en schaalbare implementatieopties. Prijzen beschikbaar op aanvraag.

Met deze opties richt AppSheet zich op een groot publiek, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, en biedt hen de mogelijkheid om applicaties te bouwen en te beheren.

3. Adobe XD

Adobe XD is een veelzijdige ontwerp- en prototypingtool waarmee zowel doorgewinterde ontwerpers als beginners Android-applicaties kunnen maken en testen. Als Adobe-product kan het naadloos worden geïntegreerd met andere Adobe-applicaties, zoals Photoshop, Illustrator en After Effects. Adobe XD biedt verschillende functies en functionaliteiten om uw app-ontwikkelingsproces te verbeteren, zoals ontwerpsystemen, componentstatussen, responsief formaat wijzigen en automatisch animeren. Dankzij de realtime samenwerkingsfunctie kunnen uw teamleden samenwerken aan een project en direct feedback geven.

Het nadeel van Adobe XD is dat het in de eerste plaats een ontwerptool is. Hoewel u hiermee visueel verbluffende app-ontwerpen kunt maken, moet u aanvullende hulpmiddelen gebruiken om de functionaliteit van de app te ontwikkelen. Mogelijk moet u uw ontwerpen exporteren naar een andere app-bouwer of samenwerken met een ontwikkelaar om uw ontwerpen om te zetten in een functionele app.

Prijzen

Adobe XD biedt drie abonnementen:

Startersabonnement: Gratis - beperkte ontwerpfuncties en toegang tot het Adobe XD -plug-in-ecosysteem. Individueel abonnement: $ 9,99 per maand (enkele gebruiker) - ontgrendelde functies en 100 GB cloudopslag. Teamabonnement: $ 22,99 per gebruiker per maand – extra ondersteuning, samenwerkingsfuncties en 1 TB opslagruimte per gebruiker.

Opvallende kenmerken

Integratie met andere Adobe-applicaties.

Ontwerpsystemen en componentstatussen.

Realtime samenwerking.

Responsief formaat wijzigen en automatisch animeren.

Plug-ins om de functionaliteit uit te breiden.

4. OutSystems

OutSystems is een low-code app-ontwikkelplatform dat zowel iOS- als Android-applicaties kan creëren en implementeren. Met zijn geavanceerde functies, drag-and-drop functionaliteit en IDE is OutSystems geschikt voor professionele ontwikkelaars en bedrijven die op zoek zijn naar complexe en schaalbare applicaties. Het OutSystems platform biedt een breed scala aan tools voor app-ontwikkeling, waaronder visuele ontwikkeling, AI-ondersteunde ontwikkeling en herbruikbare componenten.

Een opvallende functie is de mogelijkheid om uw apps tegelijkertijd op verschillende apparaten uit te voeren en te testen. OutSystems biedt ook een functieset voor mobiele apps, zoals offline gegevenssynchronisatie, native camera-ondersteuning, geolocatie en biometrische authenticatie.

U kunt uw app ook integreren met populaire REST API's , SOAP-webservices of andere back-endsystemen, waardoor het een zeer uitbreidbare oplossing wordt. Toch is het vermeldenswaard dat OutSystems relatief complex is vergeleken met andere app-bouwers op deze lijst en mogelijk niet geschikt is voor beginners of mensen die op zoek zijn naar een platform no-code.

Prijzen

OutSystems biedt drie abonnementen:

Gratis: beperkte functies en geschikt voor kleine projecten. Enterprise: aangepaste prijzen - speciale bronnen en volledige platformcontrole, waardoor het ideaal is voor grotere bedrijven. Universeel: aangepaste prijzen - omvat alle functies en mogelijkheden van Enterprise, plus aanvullende services en ondersteuning.

Opvallende kenmerken

Snelle app-ontwikkeling en implementatie.

Uitgebreide tools voor app-ontwikkeling.

AI-ondersteunde ontwikkeling.

Offline gegevenssynchronisatie en native mogelijkheden.

Integratie met andere diensten en systemen.

5. Appy Pie

Appy Pie is een populaire app-bouwer no-code waarmee gebruikers snel en zonder codeerervaring Android-applicaties kunnen maken. Het platform biedt een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface en tal van functies voor beginnende gebruikers en bedrijven. Met de WYSIWYG-editor kunt u uw app in realtime bouwen en direct eventuele wijzigingen in uw ontwerp of structuur zien.

Appy Pie biedt ook een reeks sjablonen en tutorials, waardoor het nog eenvoudiger wordt om aan de slag te gaan met het maken van apps. Appy Pie heeft meer dan 200 app-functies, waaronder pushmeldingen , integratie van sociale media, fotogalerijen, chat en e-commercemogelijkheden. Met het platform kunt u inkomsten genereren met uw app met in-app-advertenties of aankopen en wordt integratie met API's van derden ondersteund.

Een beperking van Appy Pie is het gebrek aan geavanceerde aanpassingsopties of uitbreidbaarheid in vergelijking met platforms als AppMaster of OutSystems, waardoor het potentieel minder geschikt is voor complexe app-vereisten of voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar meer controle.

Prijzen

Appy Pie biedt vier abonnementen:

Basis: $ 18 per maand per app - omvat alle essentiële functies, pushmeldingen en 5.000 app-downloads per maand. Goud: $ 36 per maand per app - verwijdert Appy Pie branding, voegt chatondersteuning met prioriteit toe en verhoogt het aantal app-downloads tot 10.000 per maand. Platina: $ 60 per maand per app - omvat alle Gold-functies, plus de verwijdering van de advertenties van Appy Pie . Reseller: $ 200 per maand voor onbeperkte apps - ontworpen voor app-ontwikkelingsbedrijven die apps voor meerdere klanten maken.

Opvallende kenmerken

App-ontwikkeling No-code .

. Drag-and-drop-interface.

Meer dan 200 app-functies.

Realtime bewerken via de WYSIWYG-editor.

Inkomsten genereren met apps en API-integraties van derden.

Evaluatiecriteria voor app-bouwers

Bij het kiezen van de beste Android-app-bouwers is het essentieel om deze te beoordelen op basis van een consistente reeks criteria om ervoor te zorgen dat gebruikers een weloverwogen beslissing kunnen nemen op basis van hun specifieke behoeften. Deze criteria helpen niet alleen de sterke en zwakke punten van elk platform te onderscheiden, maar benadrukken ook welke app-bouwer het meest geschikt is voor een bepaald project. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste factoren die we hebben gebruikt om de beste Android-app-bouwers van 2024 te evalueren en te rangschikken.

Gebruikersinterface en gebruiksgemak: De gebruikersinterface (UI) van een app-bouwer speelt een cruciale rol in hoe snel en efficiënt gebruikers apps kunnen maken. De beste app-bouwers beschikken over intuïtieve drag-and-drop interfaces die het ontwerpproces vereenvoudigen. We kijken naar de leercurve voor nieuwe gebruikers en hoe het platform hen door het app-creatieproces begeleidt. Er wordt ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van vooraf ontworpen sjablonen en het gemak waarmee elementen kunnen worden aangepast.

De gebruikersinterface (UI) van een app-bouwer speelt een cruciale rol in hoe snel en efficiënt gebruikers apps kunnen maken. De beste app-bouwers beschikken over intuïtieve interfaces die het ontwerpproces vereenvoudigen. We kijken naar de leercurve voor nieuwe gebruikers en hoe het platform hen door het app-creatieproces begeleidt. Er wordt ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van vooraf ontworpen sjablonen en het gemak waarmee elementen kunnen worden aangepast. Functieset en aanpasbaarheid: Een krachtige functieset is cruciaal voor een app-bouwer om aan diverse ontwikkelingsvereisten te voldoen. Van basisfunctionaliteiten tot geavanceerde functies zoals database-integratie, e-commercemogelijkheden en analyses: we evalueren wat elke app-bouwer te bieden heeft en hoe deze functies zich verhouden tot de gebruikersvereisten. Aanpasbaarheid verwijst naar de mate waarin gebruikers de app kunnen aanpassen en aanpassen aan hun merk en operationele behoeften zonder code te schrijven.

Een krachtige functieset is cruciaal voor een app-bouwer om aan diverse ontwikkelingsvereisten te voldoen. Van basisfunctionaliteiten tot geavanceerde functies zoals database-integratie, e-commercemogelijkheden en analyses: we evalueren wat elke app-bouwer te bieden heeft en hoe deze functies zich verhouden tot de gebruikersvereisten. Aanpasbaarheid verwijst naar de mate waarin gebruikers de app kunnen aanpassen en aanpassen aan hun merk en operationele behoeften zonder code te schrijven. Integratiemogelijkheden: De mogelijkheid om te integreren met andere tools en services kan de bruikbaarheid van een app aanzienlijk vergroten. We onderzoeken de integratiemogelijkheden van elke app-bouwer met populaire services en API's, betalingsgateways, sociale-mediaplatforms en andere tools van derden. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop deze integraties worden geïmplementeerd (native of via intermediaire diensten) en hun potentiële impact op de app-prestaties.

De mogelijkheid om te integreren met andere tools en services kan de bruikbaarheid van een app aanzienlijk vergroten. We onderzoeken de integratiemogelijkheden van elke app-bouwer met populaire services en API's, betalingsgateways, sociale-mediaplatforms en andere tools van derden. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop deze integraties worden geïmplementeerd (native of via intermediaire diensten) en hun potentiële impact op de app-prestaties. Prijzen en ondersteuning: Prijzen zijn een belangrijke overweging voor zowel particulieren als bedrijven. We kijken naar de kostenstructuur van elke app-bouwer, inclusief gratis proefversies, abonnementen en eventuele extra kosten voor publicatie of onderhoud. Even belangrijk is de geboden klantenondersteuning. We houden rekening met de beschikbaarheid van bronnen zoals tutorials, gebruikersforums, livechat en e-mailondersteuning bij het evalueren hoe goed app-bouwers hun gebruikersgemeenschap bedienen.

Prijzen zijn een belangrijke overweging voor zowel particulieren als bedrijven. We kijken naar de kostenstructuur van elke app-bouwer, inclusief gratis proefversies, abonnementen en eventuele extra kosten voor publicatie of onderhoud. Even belangrijk is de geboden klantenondersteuning. We houden rekening met de beschikbaarheid van bronnen zoals tutorials, gebruikersforums, livechat en e-mailondersteuning bij het evalueren hoe goed app-bouwers hun gebruikersgemeenschap bedienen. Community en bronnen: Een sterke gebruikerscommunity kan een waardevolle bron zijn voor app-bouwers. We beoordelen de omvang en betrokkenheid van de community rondom elk platform, omdat dit een indicatie kan zijn van de betrouwbaarheid en gebruikerstevredenheid van het platform. Bovendien kijken we naar de beschikbaarheid en kwaliteit van leermateriaal en documentatie, waarmee gebruikers het maximale uit de app-bouwer kunnen halen.

Een sterke gebruikerscommunity kan een waardevolle bron zijn voor app-bouwers. We beoordelen de omvang en betrokkenheid van de community rondom elk platform, omdat dit een indicatie kan zijn van de betrouwbaarheid en gebruikerstevredenheid van het platform. Bovendien kijken we naar de beschikbaarheid en kwaliteit van leermateriaal en documentatie, waarmee gebruikers het maximale uit de app-bouwer kunnen halen. Schaalbaarheid en groeipotentieel: Schaalbaarheid is een essentieel aspect bij het kiezen van een app-bouwer, omdat het bepaalt of het platform kan voldoen aan de groeiende behoeften van een bedrijf of gebruikersbestand. We beoordelen hoe goed een app-bouwer om kan gaan met steeds meer gebruikers, transacties en data zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Biedt het platform verschillende serviceniveaus die zinvol zijn voor startups, kleine tot middelgrote bedrijven en zelfs bedrijven die zich uitbreiden? We onderzoeken of het platform het opschalen van de mogelijkheden van de app ondersteunt via aanvullende modules of services, en hoe dit de levensduur van de app kan beïnvloeden.

Schaalbaarheid is een essentieel aspect bij het kiezen van een app-bouwer, omdat het bepaalt of het platform kan voldoen aan de groeiende behoeften van een bedrijf of gebruikersbestand. We beoordelen hoe goed een app-bouwer om kan gaan met steeds meer gebruikers, transacties en data zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Biedt het platform verschillende serviceniveaus die zinvol zijn voor startups, kleine tot middelgrote bedrijven en zelfs bedrijven die zich uitbreiden? We onderzoeken of het platform het opschalen van de mogelijkheden van de app ondersteunt via aanvullende modules of services, en hoe dit de levensduur van de app kan beïnvloeden. Beveiliging en compliance: Naarmate app-ontwikkeling toegankelijker wordt, kan het belang van beveiliging binnen het app-bouwplatform niet genoeg worden benadrukt. In dit evaluatiecriterium richten we ons op de onderliggende beveiligingsmaatregelen van de app-bouwers, zoals data-encryptie, veilige authenticatiemethoden en bescherming tegen veelvoorkomende kwetsbaarheden. Bovendien analyseren we hoe de platforms zich houden aan internationale regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, zoals GDPR, HIPAA , enz., om ervoor te zorgen dat gebruikers apps kunnen bouwen die voldoen aan de wettelijke normen in hun specifieke regio's of sectoren. Dit criterium helpt bij het identificeren van app-bouwers die prioriteit geven aan de veiligheid en het vertrouwen van hun gebruikers, waardoor het een hoeksteen van hun dienstenaanbod wordt.

Door deze criteria nauwgezet tegen elkaar af te wegen, zorgen we ervoor dat ons evaluatieproces alomvattend en evenwichtig is. Hierdoor kunnen we potentiële gebruikers heldere inzichten bieden in welke app-bouwers hun projectambities het beste kunnen dienen.