Os cinco principais criadores de aplicativos Android de 2024

Como uma empresa que busca estabelecer uma presença móvel em 2024, desenvolver um aplicativo Android pode ser uma virada de jogo. No entanto, contratar uma equipe de desenvolvimento profissional pode ser caro e demorado. É aqui que os criadores de aplicativos Android são úteis, permitindo que empresas e indivíduos criem seus próprios aplicativos sem amplo conhecimento ou recursos de codificação.

Neste artigo, discutiremos os 5 principais criadores de aplicativos Android de 2024, comparando seus recursos, facilidade de uso e preços para que você possa tomar uma decisão informada sobre qual construtor é melhor para suas necessidades. Começaremos discutindo AppMaster, AppSheet e, em seguida, continuaremos com detalhes sobre os construtores restantes nas seções subsequentes.

1. AppMaster

AppMaster é uma plataforma poderosa sem código que permite aos usuários criar perfeitamente aplicativos back-end, web e móveis (incluindo aplicativos Android). Sua plataforma se destaca no mercado pela abrangência de funcionalidades, oferecendo uma solução para todos os aspectos do desenvolvimento de aplicativos.

Principais características

AppMaster oferece muitos recursos voltados para pequenas empresas e corporações. Alguns dos principais recursos incluem:

Modelagem Visual de Dados: Crie facilmente um esquema de banco de dados para seu aplicativo com as ferramentas de modelagem visual do AppMaster .

Crie facilmente um esquema de banco de dados para seu aplicativo com as ferramentas de modelagem visual do . Business Process Designer: Projete lógica de negócios sem codificação usando seu BP Designer para back-end, web e aplicativos móveis.

Projete lógica de negócios sem codificação usando seu BP Designer para back-end, web e aplicativos móveis. Criação de IU de arrastar e soltar: crie visualmente o front-end do seu aplicativo com suas ferramentas fáceis drag-and-drop .

crie visualmente o front-end do seu aplicativo com suas ferramentas fáceis . Aplicativos de back-end sem estado compilados: obtenha alta escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga com aplicativos de back-end gerados em Go (golang) .

obtenha alta escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga com aplicativos de back-end gerados em Go (golang) . Integração com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL: Conecte seu aplicativo a qualquer banco de dados primário compatível com PostgreSQL .

Conecte seu aplicativo a qualquer banco de dados primário compatível com PostgreSQL . Documentação e gerenciamento de API: a plataforma gera automaticamente documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados.

a plataforma gera automaticamente documentação Swagger (OpenAPI) para de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Geração de Aplicações Reais: AppMaster produz aplicações reais que podem ser exportadas como arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código fonte (com planos específicos).

produz aplicações reais que podem ser exportadas como arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código fonte (com planos específicos). Planos de assinatura abrangentes: escolha entre 6 planos de assinatura diferentes, incluindo uma versão gratuita para aprender e explorar a plataforma.

Experiências do usuário

AppMaster recebeu avaliações de usuários elogiáveis ​​por sua velocidade, eficiência e economia. A plataforma tem mais de 60.000 usuários em 2024 e tem sido consistentemente apresentada pela G2 como de alto desempenho em várias categorias, como plataformas de desenvolvimento No-Code, desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), gerenciamento de API e muito mais. Na verdade, AppMaster foi nomeado Líder Momentum em plataformas de desenvolvimento No-Code para a primavera de 2024 e o inverno de 2024.

Preços

AppMaster oferece seis planos de assinatura:

Aprenda e explore (gratuito) - Para novos usuários e para fins de teste de plataforma. Startup ($ 195/mês) – Plano básico com recursos básicos. Nenhuma exportação de arquivos binários ou código-fonte. Startup+ (US$ 299/mês) – Maiores recursos por contêiner, mais processos de negócios (BPs) e endpoints em comparação ao Startup. Empresarial (US$ 955/mês) – Vários microsserviços de back-end, com a opção de obter arquivos binários e hospedar no local. Business+ (1575/mês) – Mais recursos que o plano Business. Empresarial – Plano personalizável para projetos maiores com vários microsserviços e aplicativos, acesso ao código-fonte e exigência de contrato mínimo de 1 ano.

Os clientes podem criar uma conta gratuita . Ofertas especiais estão disponíveis para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto.

2. AppSheet

AppSheet é um construtor de aplicativos no-code usado principalmente para criar aplicativos móveis e da web. Um serviço do Google Cloud Platform, AppSheet é especializado no desenvolvimento de aplicativos baseados em dados para empresas com facilidade.

Principais características

AppSheet oferece uma variedade de recursos voltados para empresas e desenvolvedores individuais:

No-Code : Desenvolva aplicativos sem nenhum conhecimento de codificação usando suas ferramentas intuitivas.

Desenvolva aplicativos sem nenhum conhecimento de codificação usando suas ferramentas intuitivas. Integrações de fontes de dados: conecte seu aplicativo a várias fontes de dados, como planilhas, bancos de dados em nuvem e outros serviços (como Planilhas Google, Excel, SQL e muito mais).

conecte seu aplicativo a várias fontes de dados, como planilhas, bancos de dados em nuvem e outros serviços (como Planilhas Google, Excel, SQL e muito mais). Sincronização offline: crie aplicativos com recursos offline que sincronizam dados posteriormente quando uma conexão com a Internet estiver disponível.

crie aplicativos com recursos offline que sincronizam dados posteriormente quando uma conexão com a Internet estiver disponível. Personalização: personalize temas de aplicativos, layouts e componentes de UI de acordo com sua marca e preferências.

personalize temas de aplicativos, layouts e componentes de UI de acordo com sua marca e preferências. Segurança: implemente controle de acesso baseado em função, autenticação de usuário e controles de privacidade de dados para proteger seu aplicativo e seus dados.

implemente controle de acesso baseado em função, autenticação de usuário e controles de privacidade de dados para proteger seu aplicativo e seus dados. Implantação de aplicativos: distribua seu aplicativo por meio da Google Play Store , da Apple App Store ou por meio de um link direto para o aplicativo da web.

Experiências do usuário

A interface intuitiva e o poderoso conjunto de recursos do AppSheet o tornaram um criador de aplicativos no-code popular, especialmente entre empresas com menos conhecimento técnico. Os usuários apreciam suas extensas opções de integração de fontes de dados, que lhes permitem criar aplicativos versáteis e baseados em dados.

Preços

AppSheet oferece três planos de assinatura:

Gratuito - Ideal para explorar a plataforma e criar um aplicativo simples com recursos básicos. Pro (US$ 5 por usuário/mês) – Fornece acesso a mais fontes de dados, ferramentas de análise e suporte premium ao cliente. Empresarial – Um plano personalizável com recursos avançados, integrações e opções de implantação escalonáveis. Preços disponíveis mediante solicitação.

Com essas opções, AppSheet atende a um grande público, desde pequenas empresas até corporações, oferecendo-lhes a capacidade de criar e gerenciar aplicativos.

3. Adobe XD

Adobe XD é uma ferramenta versátil de design e prototipagem que permite que designers experientes e iniciantes criem e testem aplicativos Android. Como um produto Adobe, integra-se perfeitamente com outros aplicativos Adobe, como Photoshop, Illustrator e After Effects. Adobe XD oferece vários recursos e funcionalidades para aprimorar o processo de desenvolvimento de aplicativos, como sistemas de design, estados de componentes, redimensionamento responsivo e animação automática. O recurso de colaboração em tempo real permite que os membros da sua equipe colaborem em um projeto e forneçam feedback instantaneamente.

A desvantagem do Adobe XD é que ele é principalmente uma ferramenta de design. Embora permita criar designs de aplicativos visualmente impressionantes, você precisará usar ferramentas adicionais para desenvolver a funcionalidade do aplicativo. Talvez seja necessário exportar seus designs para outro construtor de aplicativos ou trabalhar com um desenvolvedor para transformar seus designs em um aplicativo funcional.

Preços

Adobe XD oferece três planos:

Plano inicial: Gratuito - recursos de design limitados e acesso ao ecossistema de plug-ins Adobe XD . Plano individual: US$ 9,99 mensais (usuário único) - recursos desbloqueados e 100 GB de armazenamento em nuvem. Plano de equipe: US$ 22,99 por usuário por mês – suporte adicional, recursos de colaboração e 1 TB de armazenamento por usuário.

Recursos notáveis

Integração com outros aplicativos Adobe.

Projetar sistemas e estados de componentes.

Colaboração em tempo real.

Redimensionamento responsivo e animação automática.

Plug-ins para estender a funcionalidade.

4. OutSystems

OutSystems é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos low-code que pode criar e implantar aplicativos iOS e Android. Com seus recursos avançados, funcionalidade drag-and-drop e IDE, OutSystems é adequado para desenvolvedores profissionais e empresas que procuram aplicativos complexos e escaláveis. A plataforma OutSystems oferece uma vasta gama de ferramentas para desenvolvimento de aplicativos, incluindo desenvolvimento visual, desenvolvimento assistido por IA e componentes reutilizáveis.

Um recurso notável é a capacidade de executar e testar simultaneamente seus aplicativos em vários dispositivos. OutSystems também fornece um conjunto de recursos de aplicativos móveis, como sincronização de dados offline, suporte nativo para câmeras, geolocalização e autenticação biométrica.

Você também pode integrar seu aplicativo com APIs REST populares, serviços web SOAP ou outros sistemas back-end, tornando-o uma solução altamente extensível. No entanto, é importante notar que OutSystems é relativamente complexo em comparação com outros criadores de aplicativos nesta lista e pode não ser adequado para iniciantes ou para quem procura uma plataforma no-code.

Preços

OutSystems oferece três planos:

Gratuito: Recursos limitados e adequados para pequenos projetos. Empresarial: preços personalizados – recursos dedicados e controle total da plataforma, tornando-o ideal para empresas maiores. Universal: preços personalizados – inclui todos os recursos e capacidades do Enterprise, além de serviços e suporte adicionais.

Recursos notáveis

Desenvolvimento e implantação rápidos de aplicativos.

Ferramentas abrangentes para desenvolvimento de aplicativos.

Desenvolvimento assistido por IA.

Sincronização de dados offline e recursos nativos.

Integração com outros serviços e sistemas.

5. Appy Pie

Appy Pie é um popular construtor de aplicativos no-code que permite aos usuários criar aplicativos Android rapidamente e sem experiência em codificação. A plataforma oferece uma interface fácil drag-and-drop e vários recursos voltados para usuários e empresas novatos. Com seu editor WYSIWYG, você pode criar seu aplicativo em tempo real e ver instantaneamente quaisquer alterações feitas em seu design ou estrutura.

Appy Pie também oferece uma variedade de modelos e tutoriais, tornando ainda mais fácil começar a criar aplicativos. Appy Pie tem mais de 200 recursos de aplicativos, incluindo notificações push , integração de mídia social, galerias de fotos, bate-papo e recursos de comércio eletrônico. A plataforma permite que você monetize seu aplicativo com anúncios ou compras no aplicativo e oferece suporte à integração com APIs de terceiros.

Uma limitação do Appy Pie é a falta de opções avançadas de personalização ou extensibilidade em comparação com plataformas como AppMaster ou OutSystems, tornando-o potencialmente menos adequado para requisitos complexos de aplicativos ou desenvolvedores que buscam mais controle.

Preços

Appy Pie oferece quatro planos:

Básico: US$ 18 por mês por aplicativo – inclui todos os recursos essenciais, notificações push e 5.000 downloads de aplicativos por mês. Ouro: US$ 36 por mês por aplicativo – remove a marca Appy Pie , adiciona suporte prioritário ao bate-papo e aumenta os downloads de aplicativos para 10.000 mensais. Platinum: US$ 60 por mês por aplicativo – inclui todos os recursos Gold, além da remoção dos anúncios do Appy Pie . Revendedor: US$ 200 mensais para aplicativos ilimitados - projetados para empresas de desenvolvimento de aplicativos que criam aplicativos para vários clientes.

Recursos notáveis

Desenvolvimento de aplicativos No-code .

. Interface de arrastar e soltar.

Mais de 200 recursos de aplicativos.

Edição em tempo real através do editor WYSIWYG.

Monetização de aplicativos e integrações de API de terceiros.

Critérios de avaliação para criadores de aplicativos

Ao decidir sobre os melhores criadores de aplicativos Android, avaliá-los com base em um conjunto consistente de critérios é essencial para garantir que os usuários possam tomar uma decisão informada com base em suas necessidades específicas. Esses critérios não apenas ajudam a distinguir os pontos fortes e fracos de cada plataforma, mas também destacam qual construtor de aplicativos seria o mais adequado para um projeto específico. Aqui está uma visão detalhada dos principais fatores que usamos para avaliar e classificar os principais criadores de aplicativos Android de 2024.

Interface do usuário e facilidade de uso: A interface do usuário (IU) de um construtor de aplicativos desempenha um papel crítico na rapidez e eficiência com que os usuários podem criar aplicativos. Os melhores criadores de aplicativos apresentam interfaces intuitivas drag-and-drop que simplificam o processo de design. Observamos a curva de aprendizado de novos usuários e como a plataforma os orienta durante o processo de criação de aplicativos. Também são consideradas a disponibilidade de templates pré-desenhados e a facilidade com que os elementos podem ser customizados.

A interface do usuário (IU) de um construtor de aplicativos desempenha um papel crítico na rapidez e eficiência com que os usuários podem criar aplicativos. Os melhores criadores de aplicativos apresentam interfaces intuitivas que simplificam o processo de design. Observamos a curva de aprendizado de novos usuários e como a plataforma os orienta durante o processo de criação de aplicativos. Também são consideradas a disponibilidade de templates pré-desenhados e a facilidade com que os elementos podem ser customizados. Conjunto de recursos e personalização: um conjunto de recursos poderoso é crucial para um construtor de aplicativos acomodar diversos requisitos de desenvolvimento. De funcionalidades básicas a recursos avançados, como integração de banco de dados, recursos de comércio eletrônico e análises, avaliamos o que cada criador de aplicativos oferece e como esses recursos se comparam aos requisitos do usuário. Personalização refere-se a quanto os usuários podem ajustar e adaptar o aplicativo para atender à sua marca e às necessidades operacionais sem escrever código.

um conjunto de recursos poderoso é crucial para um construtor de aplicativos acomodar diversos requisitos de desenvolvimento. De funcionalidades básicas a recursos avançados, como integração de banco de dados, recursos de comércio eletrônico e análises, avaliamos o que cada criador de aplicativos oferece e como esses recursos se comparam aos requisitos do usuário. Personalização refere-se a quanto os usuários podem ajustar e adaptar o aplicativo para atender à sua marca e às necessidades operacionais sem escrever código. Capacidades de integração: A capacidade de integração com outras ferramentas e serviços pode ampliar muito a utilidade de um aplicativo. Examinamos os recursos de integração de cada criador de aplicativos com serviços e APIs populares, gateways de pagamento, plataformas de mídia social e outras ferramentas de terceiros. São considerados como essas integrações são implementadas — nativamente ou por meio de serviços intermediários — e seu impacto potencial no desempenho do aplicativo.

A capacidade de integração com outras ferramentas e serviços pode ampliar muito a utilidade de um aplicativo. Examinamos os recursos de integração de cada criador de aplicativos com serviços e APIs populares, gateways de pagamento, plataformas de mídia social e outras ferramentas de terceiros. São considerados como essas integrações são implementadas — nativamente ou por meio de serviços intermediários — e seu impacto potencial no desempenho do aplicativo. Preço e suporte: o preço é uma consideração significativa tanto para indivíduos quanto para empresas. Analisamos as estruturas de custos de cada criador de aplicativos, incluindo avaliações gratuitas, planos de assinatura e quaisquer custos adicionais de publicação ou manutenção. Igualmente importante é o suporte ao cliente fornecido. Consideramos a disponibilidade de recursos como tutoriais, fóruns de usuários, chat ao vivo e suporte por e-mail para avaliar até que ponto os criadores de aplicativos atendem sua comunidade de usuários.

o preço é uma consideração significativa tanto para indivíduos quanto para empresas. Analisamos as estruturas de custos de cada criador de aplicativos, incluindo avaliações gratuitas, planos de assinatura e quaisquer custos adicionais de publicação ou manutenção. Igualmente importante é o suporte ao cliente fornecido. Consideramos a disponibilidade de recursos como tutoriais, fóruns de usuários, chat ao vivo e suporte por e-mail para avaliar até que ponto os criadores de aplicativos atendem sua comunidade de usuários. Comunidade e recursos: uma forte comunidade de usuários pode ser um recurso valioso para criadores de aplicativos. Avaliamos o tamanho e o engajamento da comunidade em torno de cada plataforma, pois isso pode indicar a confiabilidade da plataforma e a satisfação do usuário. Além disso, analisamos a disponibilidade e a qualidade dos materiais de aprendizagem e da documentação, que podem ajudar os usuários a aproveitar ao máximo o criador de aplicativos.

uma forte comunidade de usuários pode ser um recurso valioso para criadores de aplicativos. Avaliamos o tamanho e o engajamento da comunidade em torno de cada plataforma, pois isso pode indicar a confiabilidade da plataforma e a satisfação do usuário. Além disso, analisamos a disponibilidade e a qualidade dos materiais de aprendizagem e da documentação, que podem ajudar os usuários a aproveitar ao máximo o criador de aplicativos. Escalabilidade e potencial de crescimento: A escalabilidade é um aspecto vital na escolha de um construtor de aplicativos, pois determina se a plataforma pode acomodar as necessidades crescentes de uma empresa ou base de usuários. Avaliamos até que ponto um construtor de aplicativos pode lidar com um número crescente de usuários, transações e dados sem comprometer o desempenho. A plataforma oferece diferentes níveis de serviço que façam sentido para startups, pequenas e médias empresas e até mesmo empresas à medida que se expandem? Exploramos se a plataforma suporta o aumento dos recursos do aplicativo por meio de módulos ou serviços adicionais e como isso pode influenciar a longevidade do aplicativo.

A escalabilidade é um aspecto vital na escolha de um construtor de aplicativos, pois determina se a plataforma pode acomodar as necessidades crescentes de uma empresa ou base de usuários. Avaliamos até que ponto um construtor de aplicativos pode lidar com um número crescente de usuários, transações e dados sem comprometer o desempenho. A plataforma oferece diferentes níveis de serviço que façam sentido para startups, pequenas e médias empresas e até mesmo empresas à medida que se expandem? Exploramos se a plataforma suporta o aumento dos recursos do aplicativo por meio de módulos ou serviços adicionais e como isso pode influenciar a longevidade do aplicativo. Segurança e conformidade: à medida que o desenvolvimento de aplicativos se torna mais acessível, a importância da segurança na plataforma de criação de aplicativos não pode ser exagerada. Neste critério de avaliação, focamos nas medidas de segurança subjacentes dos criadores de aplicativos, como criptografia de dados, métodos de autenticação seguros e proteção contra vulnerabilidades comuns. Além disso, analisamos como as plataformas aderem às regulamentações internacionais de privacidade e proteção de dados, como GDPR, HIPAA , etc., para garantir que os usuários possam criar aplicativos em conformidade com os padrões legais em suas regiões ou setores específicos. Este critério ajuda a identificar os criadores de aplicativos que priorizam a segurança e a confiança de seus usuários, tornando-o um pilar de sua oferta de serviços.

Ao pesar meticulosamente estes critérios entre si, garantimos que o nosso processo de avaliação seja abrangente e equilibrado. Isso nos permite fornecer aos usuários em potencial insights lúcidos sobre quais criadores de aplicativos poderiam atender melhor às ambições de seus projetos.