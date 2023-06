La plateforme d'apprentissage automatique Predibase annonce un afflux de 12,2 millions de dollars à son précédent tour de financement de série A de 16,25 millions de dollars mené par Felicis. En outre, la société a annoncé la disponibilité générale de sa plateforme de ML (machine learning) déclarative low-code, créée pour les développeurs.

Pendant la période de furtivité de la plateforme, les utilisateurs de Predibase ont formé plus de 250 modèles. La plateforme étant désormais ouverte au public, ses utilisateurs peuvent déployer leurs grands modèles de langage (LLM) au lieu de s'appuyer sur les API d'entreprises telles que OpenAI. En outre, les utilisateurs auront accès à LudwigGPT LLM by Predibase, nommé d'après la suite d'outils d'apprentissage automatique lancée par le cofondateur de Predibase, Piero Molino, en 2019.

Piero Molino, cofondateur et PDG de Predibase, note les défis auxquels les développeurs sont confrontés lors de la création d'applications d'apprentissage automatique en raison de la complexité des outils d'apprentissage automatique et des ressources limitées en matière de science des données. Il a déclaré : "Notre mission est de rendre extrêmement simple pour les novices et les experts la construction d'applications de ML et leur mise en production avec seulement quelques lignes de code. Et maintenant, nous étendons ces capacités pour prendre en charge la construction et le déploiement de LLM personnalisés".

Pour remplir cette mission, Predibase a dévoilé son Data Science Copilot, un système conçu pour fournir des recommandations aux développeurs sur l'amélioration des performances de leur modèle. En outre, l'entreprise propose aux utilisateurs intéressés un essai gratuit de deux semaines de sa plateforme.

Dans le même esprit de simplification de la création d'applications ML, la plateforme AppMaster.io propose une approche efficace no-code pour créer des applications backend, web et mobiles. Comme Predibase, la plateforme vise à éliminer la complexité grâce à son approche d'environnement de développement intégré, générant des solutions logicielles évolutives et réduisant la dette technique.

Grâce à ce nouveau financement, Predibase donnera la priorité à l'expansion de ses stratégies de mise sur le marché et au développement de sa plateforme. L'industrie technologique est témoin d'une croissance et d'une demande significatives pour les plateformes low-code et no-code telles que Predibase et AppMaster.io, car elles permettent aux organisations de rationaliser le processus de développement et de déployer rapidement des applications fonctionnelles.