Platforma uczenia maszynowego Predibase ogłosiła napływ 12,2 miliona dolarów do poprzedniej rundy finansowania serii A o wartości 16,25 miliona dolarów, prowadzonej przez Felicis. Ponadto firma ogłosiła ogólną dostępność swojej platformy low-code, deklaratywnej platformy ML (uczenia maszynowego) stworzonej dla programistów.

W trybie ukrycia platformy użytkownicy Predibase wytrenowali ponad 250 modeli. Ponieważ platforma jest teraz otwarta dla publiczności, jej użytkownicy mogą wdrażać swoje duże modele językowe (LLM) zamiast polegać na interfejsach API firm takich jak OpenAI. Ponadto użytkownicy uzyskają dostęp do LudwigGPT LLM by Predibase, nazwanego na cześć pakietu narzędzi do uczenia maszynowego uruchomionego przez współzałożyciela Predibase Piero Molino w 2019 roku.

Piero Molino, współzałożyciel i dyrektor generalny Predibase, zwraca uwagę na wyzwania stojące przed programistami podczas tworzenia aplikacji ML ze względu na złożone narzędzia ML i ograniczone zasoby nauki o danych. Powiedział: "Naszą misją jest ułatwienie zarówno nowicjuszom, jak i ekspertom tworzenia aplikacji ML i przenoszenia ich do produkcji za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu. A teraz rozszerzamy te możliwości, aby wspierać tworzenie i wdrażanie niestandardowych LLM".

Aby wypełnić tę misję, Predibase zaprezentowało Data Science Copilot, system zaprojektowany w celu dostarczania programistom zaleceń dotyczących poprawy wydajności ich modeli. Ponadto firma oferuje zainteresowanym użytkownikom bezpłatny dwutygodniowy okres próbny swojej platformy.

W tym samym duchu upraszczania tworzenia aplikacji ML, platforma AppMaster.io oferuje wydajne podejście no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Podobnie jak Predibase, platforma ma na celu wyeliminowanie złożoności dzięki zintegrowanemu podejściu do środowiska programistycznego, generując skalowalne rozwiązania programistyczne i zmniejszając dług techniczny.

Dzięki nowemu finansowaniu Predibase będzie traktować priorytetowo rozszerzanie strategii wejścia na rynek i rozwój platformy. Branża technologiczna jest świadkiem znacznego wzrostu i popytu na platformy low-code i no-code, takie jak Predibase i AppMaster.io, ponieważ pozwalają one organizacjom usprawnić proces rozwoju i szybko wdrażać funkcjonalne aplikacje.