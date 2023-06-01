机器学习平台Predibase宣布，在此前由Felicis领投的1625万美元A轮融资中，又涌入了1220万美元。此外，该公司发布了其low-code ，为开发者创建的声明式ML（机器学习）平台的普遍可用性。

在该平台的隐身模式中，Predibase的用户已经训练了超过250个模型。由于该平台现在对公众开放，其用户可以部署他们的大型语言模型（LLMs），而不是依赖OpenAI等公司的API。此外，用户将获得Predibase的LudwigGPT LLM，这是以Predibase联合创始人Piero Molino早在2019年推出的机器学习工具套件命名。

Predibase的联合创始人兼首席执行官Piero Molino指出，由于复杂的ML工具和有限的数据科学资源，开发人员在构建ML应用时面临着挑战。他说："我们的使命是让新手和专家都能死板地构建ML应用，只需几行代码就能让它们投入生产。而现在，我们正在扩展这些功能，以支持构建和部署定制的LLM。"

为了完成这一使命，Predibase公布了其数据科学试点，这个系统旨在向开发者提供关于改善其模型性能的建议。此外，该公司为感兴趣的用户提供为期两周的免费平台试用。

本着简化ML应用建设的精神，AppMaster.io平台为创建后台、网络和移动应用提供了一种有效的no-code 方法。与Predibase一样，该平台旨在通过其集成开发环境方法消除复杂性，生成可扩展的软件解决方案并减少技术债务。

有了新的资金，Predibase将优先扩大其市场战略和平台开发。科技行业正在见证low-code 和no-code 平台的显著增长和需求，如Predibase和AppMaster.io，因为它们允许企业简化开发流程并快速部署功能性应用程序。