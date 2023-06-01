أعلنت منصة التعلم الآلي Predibase عن تدفق 12.2 مليون دولار إلى جولة التمويل السابقة من السلسلة "أ" البالغة 16.25 مليون دولار بقيادة فيليسيس. بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت الشركة التوفر العام لمنصة ML (التعلم الآلي) ذات low-code والمخصصة للمطورين.

أثناء وضع التخفي في النظام الأساسي ، قام مستخدمو Predibase بتدريب أكثر من 250 نموذجًا. نظرًا لأن النظام الأساسي مفتوح الآن للجمهور ، يمكن لمستخدميه نشر نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) بدلاً من الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات من شركات مثل OpenAI. علاوة على ذلك ، سيحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى LudwigGPT LLM بواسطة Predibase ، الذي سمي على اسم مجموعة أدوات التعلم الآلي التي أطلقها المؤسس المشارك لشركة Predibase Piero Molino في عام 2019.

يشير Piero Molino ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Predibase ، إلى التحديات التي يواجهها المطورون عند إنشاء تطبيقات تعلم الآلة بسبب أدوات تعلم الآلة المعقدة وموارد علوم البيانات المحدودة. قال: "مهمتنا هي أن نجعل الأمر بسيطًا للمبتدئين والخبراء على حدٍ سواء لبناء تطبيقات تعلم الآلة وإدخالها في الإنتاج ببضعة سطور من التعليمات البرمجية. والآن ، نقوم بتوسيع هذه القدرات لدعم بناء ونشر LLM مخصصة. "

لتحقيق هذه المهمة ، كشفت Predibase النقاب عن Data Science Copilot ، وهو نظام مصمم لتقديم توصيات للمطورين بشأن تحسين أداء نموذجهم. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم الشركة إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة أسبوعين لمنصتها للمستخدمين المهتمين.

على نفس المنوال لتبسيط بناء تطبيقات التعلم الآلي ، تقدم منصة AppMaster.io نهجًا فعالًا no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. مثل Predibase ، تهدف المنصة إلى القضاء على التعقيد من خلال نهج بيئة التطوير المتكامل ، وتوليد حلول برمجية قابلة للتطوير وتقليل الديون التقنية.

مع التمويل الجديد ، ستعطي Predibase الأولوية لتوسيع استراتيجيات الدخول إلى السوق وتطوير النظام الأساسي. تشهد صناعة التكنولوجيا نموًا كبيرًا وطلبًا على الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل Predibase و AppMaster.io ، لأنها تسمح للمؤسسات بتبسيط عملية التطوير ونشر التطبيقات الوظيفية بسرعة.