Machine learning platform Predibase kondigt een instroom van 12,2 miljoen dollar aan bij zijn eerdere Serie A-financieringsronde van 16,25 miljoen dollar, geleid door Felicis. Daarnaast gaf het bedrijf de algemene beschikbaarheid vrij van zijn low-code, declaratief ML (machine learning) platform gemaakt voor ontwikkelaars.

Tijdens de stealth-modus van het platform hebben de gebruikers van Predibase meer dan 250 modellen getraind. Nu het platform open is voor het publiek, kunnen zijn gebruikers hun grote taalmodellen (LLM's) inzetten in plaats van te vertrouwen op API's van bedrijven zoals OpenAI. Bovendien krijgen gebruikers toegang tot LudwigGPT LLM by Predibase, genoemd naar de suite van machine learning tools die Predibase medeoprichter Piero Molino in 2019 lanceerde.

Piero Molino, medeoprichter en CEO van Predibase, wijst op de uitdagingen waarmee ontwikkelaars worden geconfronteerd bij het bouwen van ML-toepassingen als gevolg van complexe ML-tools en beperkte data science-middelen. Hij zei: "Onze missie is om het doodsimpel te maken voor zowel beginners als experts om ML-toepassingen te bouwen en ze in productie te krijgen met slechts een paar regels code. En nu breiden we die mogelijkheden uit om het bouwen en inzetten van aangepaste LLM's te ondersteunen."

Om deze missie te vervullen heeft Predibase zijn Data Science Copilot onthuld, een systeem dat is ontworpen om aanbevelingen te doen aan ontwikkelaars over het verbeteren van de prestaties van hun model. Bovendien biedt het bedrijf geïnteresseerde gebruikers een gratis proefperiode van twee weken voor zijn platform.

In dezelfde geest van vereenvoudiging van het bouwen van ML-toepassingen biedt het platform AppMaster.io een efficiënte no-code benadering voor het creëren van backend-, web- en mobiele toepassingen. Net als Predibase wil het platform complexiteit elimineren met zijn geïntegreerde ontwikkelingsomgeving, schaalbare softwareoplossingen genereren en de technische schuld verminderen.

Met de nieuwe financiering zal Predibase prioriteit geven aan het uitbreiden van zijn go-to-market strategieën en platformontwikkeling. In de technologische industrie is er een aanzienlijke groei en vraag naar low-code en no-code platforms zoals Predibase en AppMaster.io, omdat ze organisaties in staat stellen het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en snel functionele toepassingen te implementeren.