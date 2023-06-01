Платформа машинного обучения Predibase объявила о притоке $12,2 млн. к предыдущему раунду финансирования серии А стоимостью $16,25 млн. под руководством компании Felicis. Кроме того, компания объявила об общей доступности своей low-code, декларативной платформы ML (машинного обучения), созданной для разработчиков.

Во время работы платформы в скрытом режиме пользователи Predibase обучили более 250 моделей. Поскольку платформа теперь открыта для общественности, ее пользователи могут развернуть свои большие языковые модели (LLM) вместо того, чтобы полагаться на API от таких компаний, как OpenAI. Кроме того, пользователи получат доступ к LudwigGPT LLM by Predibase, названной в честь набора инструментов машинного обучения, запущенного соучредителем Predibase Пьеро Молино в 2019 году.

Пьеро Молино, соучредитель и генеральный директор Predibase, отмечает проблемы, с которыми сталкиваются разработчики при создании приложений ML из-за сложных инструментов ML и ограниченных ресурсов науки о данных. Он сказал: "Наша задача - сделать так, чтобы и новички, и эксперты могли создавать ML-приложения и запускать их в производство с помощью всего нескольких строк кода. А теперь мы расширяем эти возможности для поддержки создания и развертывания пользовательских LLM".

Для выполнения этой задачи Predibase представила систему Data Science Copilot, предназначенную для предоставления рекомендаций разработчикам по улучшению производительности их моделей. Кроме того, компания предлагает заинтересованным пользователям бесплатную двухнедельную пробную версию своей платформы.

В том же ключе упрощения создания приложений ML платформа AppMaster.io предлагает эффективный no-code подход к созданию бэкенда, веб- и мобильных приложений. Как и Predibase, платформа нацелена на устранение сложности с помощью интегрированной среды разработки, генерируя масштабируемые программные решения и сокращая технический долг.

Благодаря новому финансированию Predibase будет уделять первоочередное внимание расширению своих стратегий выхода на рынок и развитию платформы. В технологической отрасли наблюдается значительный рост и спрос на платформы low-code и no-code, такие как Predibase и AppMaster.io, поскольку они позволяют организациям оптимизировать процесс разработки и быстро развертывать функциональные приложения.