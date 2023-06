A plataforma de aprendizagem automática Predibase anuncia um influxo de 12,2 milhões de dólares para a sua anterior ronda de financiamento da Série A de 16,25 milhões de dólares liderada pela Felicis. Além disso, a empresa lançou a disponibilidade geral da sua low-code, plataforma declarativa de ML (machine learning) criada para programadores.

Durante o modo furtivo da plataforma, os utilizadores da Predibase treinaram mais de 250 modelos. Como a plataforma está agora aberta ao público, os seus utilizadores podem implementar os seus modelos de linguagem de grande dimensão (LLM) em vez de dependerem de API de empresas como a OpenAI. Além disso, os utilizadores terão acesso ao LudwigGPT LLM by Predibase, que recebeu o nome do conjunto de ferramentas de aprendizagem automática lançado pelo cofundador da Predibase, Piero Molino, em 2019.

Piero Molino, cofundador e CEO da Predibase, observa os desafios que os desenvolvedores enfrentam ao criar aplicativos de ML devido a ferramentas complexas de ML e recursos limitados de ciência de dados. Ele disse: "Nossa missão é tornar muito simples para novatos e especialistas construir aplicativos de ML e colocá-los em produção com apenas algumas linhas de código. E agora, estamos ampliando esses recursos para dar suporte à criação e implantação de LLMs personalizados."

Para cumprir essa missão, a Predibase revelou seu Data Science Copilot, um sistema projetado para fornecer recomendações aos desenvolvedores sobre como melhorar o desempenho de seu modelo. Além disso, a empresa oferece uma avaliação gratuita de duas semanas da sua plataforma aos utilizadores interessados.

Na mesma linha de simplificar a construção de aplicativos de ML, a plataforma AppMaster.io oferece uma abordagem eficiente no-code para criar aplicativos de back-end, web e móveis. Como o Predibase, a plataforma visa eliminar a complexidade com sua abordagem de ambiente de desenvolvimento integrado, gerando soluções de software escalonáveis e reduzindo a dívida técnica.

Com o novo financiamento, a Predibase dará prioridade à expansão das suas estratégias de entrada no mercado e ao desenvolvimento da plataforma. O setor de tecnologia está testemunhando um crescimento e uma demanda significativos em low-code e no-code plataformas como Predibase e AppMaster.io, pois permitem que as organizações simplifiquem o processo de desenvolvimento e implantem rapidamente aplicativos funcionais.