Makine öğrenimi platformu Predibase, Felicis liderliğindeki önceki 16,25 milyon $'lık A Serisi fonlama turuna 12,2 milyon $'lık bir akış olduğunu duyurdu. Ayrıca şirket, geliştiriciler için oluşturulmuş low-code, bildirime dayalı makine öğrenimi (makine öğrenimi) platformunun genel kullanılabilirliğini yayınladı.

Platformun gizli modu sırasında, Predibase kullanıcıları 250'den fazla modeli eğitti. Platform artık halka açık olduğundan, kullanıcıları OpenAI gibi şirketlerin API'lerine güvenmek yerine kendi büyük dil modellerini (LLM'ler) dağıtabilirler. Ayrıca kullanıcılar, adını Predibase'in kurucu ortağı Piero Molino tarafından 2019'da başlatılan makine öğrenimi araçları paketinden alan Predibase tarafından sunulan LudwigGPT LLM'ye erişim kazanacak.

Predibase'in kurucu ortağı ve CEO'su Piero Molino, karmaşık makine öğrenimi araçları ve sınırlı veri bilimi kaynakları nedeniyle geliştiricilerin makine öğrenimi uygulamaları oluştururken karşılaştıkları zorluklara dikkat çekiyor. "Misyonumuz, hem acemiler hem de uzmanlar için makine öğrenimi uygulamaları oluşturmayı son derece basit hale getirmek ve bunları yalnızca birkaç satır kodla üretime sokmak. Ve şimdi, özel LLM'ler oluşturmayı ve dağıtmayı desteklemek için bu yetenekleri genişletiyoruz."

Bu misyonu gerçekleştirmek için Predibase, geliştiricilere modellerinin performansını iyileştirme konusunda öneriler sunmak üzere tasarlanmış bir sistem olan Data Science Copilot'u tanıttı. Ek olarak şirket, ilgilenen kullanıcılar için platformunun iki haftalık ücretsiz deneme sürümünü sunuyor.

AppMaster.io platformu, makine öğrenimi uygulama oluşturmayı basitleştirmeye benzer şekilde, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için verimli bir no-code yaklaşım sunar. Predibase gibi platform da entegre geliştirme ortamı yaklaşımıyla karmaşıklığı ortadan kaldırmayı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri üretmeyi ve teknik borcu azaltmayı hedefliyor.

Yeni finansmanla Predibase, pazara açılma stratejilerini ve platform geliştirmeyi genişletmeye öncelik verecek. Teknoloji endüstrisi, Predibase ve AppMaster.io gibi low-code ve no-code platformlarda önemli bir büyüme ve talebe tanık oluyor çünkü bu platformlar, kuruluşların geliştirme sürecini kolaylaştırmasına ve işlevsel uygulamaları hızla devreye almasına olanak tanıyor.