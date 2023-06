La piattaforma di machine learning Predibase ha annunciato un afflusso di 12,2 milioni di dollari al precedente round di finanziamento di Serie A da 16,25 milioni di dollari guidato da Felicis. Inoltre, l'azienda ha rilasciato la disponibilità generale della sua piattaforma di ML (machine learning) dichiarativa low-code, creata per gli sviluppatori.

Durante la modalità stealth della piattaforma, gli utenti di Predibase hanno addestrato oltre 250 modelli. Poiché la piattaforma è ora aperta al pubblico, gli utenti possono distribuire i loro modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) invece di affidarsi alle API di aziende come OpenAI. Inoltre, gli utenti avranno accesso a LudwigGPT LLM by Predibase, che prende il nome dalla suite di strumenti di apprendimento automatico lanciata dal cofondatore di Predibase Piero Molino nel 2019.

Piero Molino, cofondatore e CEO di Predibase, sottolinea le sfide che gli sviluppatori devono affrontare nella realizzazione di applicazioni di ML a causa della complessità degli strumenti di ML e delle limitate risorse di data science. Ha dichiarato: "La nostra missione è quella di rendere semplicissimo, sia per i principianti che per gli esperti, costruire applicazioni di ML e portarle in produzione con poche righe di codice. E ora stiamo estendendo queste capacità per supportare la costruzione e la distribuzione di LLM personalizzati".

Per adempiere a questa missione, Predibase ha presentato il suo Data Science Copilot, un sistema progettato per fornire agli sviluppatori consigli per migliorare le prestazioni dei loro modelli. Inoltre, l'azienda offre agli utenti interessati una prova gratuita di due settimane della sua piattaforma.

Nella stessa ottica di semplificazione della creazione di applicazioni ML, la piattaforma AppMaster.io offre un approccio efficiente no-code alla creazione di applicazioni backend, web e mobile. Come Predibase, la piattaforma mira a eliminare la complessità con il suo approccio all'ambiente di sviluppo integrato, generando soluzioni software scalabili e riducendo il debito tecnico.

Con il nuovo finanziamento, Predibase darà priorità all'espansione delle sue strategie di go-to-market e allo sviluppo della piattaforma. L'industria tecnologica sta assistendo a una crescita significativa e alla domanda di piattaforme low-code e no-code come Predibase e AppMaster.io, che consentono alle organizzazioni di snellire il processo di sviluppo e di distribuire rapidamente applicazioni funzionali.