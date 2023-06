Microsoft a annoncé son intention d'intégrer les titres PC Game Pass au service de streaming GeForce Now de Nvidia, afin d'améliorer l'accessibilité au cloud gaming sur toute une série d'appareils. Sous la houlette de Sarah Bond, responsable de Xbox Creator Experience, les titres PC Game Pass seront disponibles sur toutes les plates-formes Nvidia GeForce Now prises en charge.

Comme l'explique Joe Skrebels, rédacteur en chef de Xbox Wire, dans un billet de blog, les utilisateurs de GeForce Now peuvent espérer jouer au catalogue PC Game Pass sur différents appareils, tels que les PC peu sophistiqués, les Mac, les Chromebooks, les appareils mobiles et les téléviseurs. Le déploiement devrait avoir lieu dans les mois à venir.

Bien que le catalogue ne soit pas complet, une sélection de jeux PC de la bibliothèque sera disponible en streaming sur le service GeForce Now. Ce partenariat marque un développement important dans le domaine du cloud gaming, en permettant aux abonnés du PC Game Pass d'accéder au service de streaming de jeux de haute qualité de Nvidia et aux niveaux de performance de la RTX 4080. D'après des tests internes, la RTX 4080 surpasse l'offre Xbox Cloud Gaming de Microsoft en termes de latence et de performances globales.

Outre la prise en charge de l'abonnement PC Game Pass, le soutien de Microsoft à GeForce Now va encore plus loin, Nvidia ayant déjà confirmé que la prise en charge du Microsoft Store serait disponible dans un avenir proche. L'intégration des titres PC Game Pass dans GeForce Now s'inscrit dans la lignée de la récente collaboration entre les deux géants de la technologie, un partenariat visant à fournir des jeux Xbox PC au service de streaming.

Au début de l'année, Microsoft a conclu un accord de dix ans avec Nvidia, qui a permis à l'entreprise d'obtenir une licence pour les jeux PC Xbox dans GeForce Now. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à répondre aux préoccupations réglementaires liées à l'acquisition d'Activision Blizzard. S'il est approuvé, l'accord permettra également d'accéder aux titres d'Activision Blizzard sur la plateforme de streaming.

Bien que Microsoft ait signé plusieurs accords de dix ans avec des concurrents dans le domaine du "cloud gaming", les autorités de régulation britanniques ont exprimé leurs inquiétudes et bloqué l'acquisition d'Activision Blizzard. Néanmoins, l'intégration de PC Game Pass de Microsoft avec GeForce Now de Nvidia, un service de cloud gaming concurrent, pourrait donner le coup de pouce nécessaire pour convaincre les régulateurs de ses intentions.

