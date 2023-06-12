微软宣布，它打算在Nvidia的GeForce Now流媒体服务上整合PC Game Pass游戏，增强云游戏在一系列设备上的可访问性。在Xbox Creator Experience负责人Sarah Bond的带领下，该计划将使PC Game Pass游戏在所有支持的Nvidia GeForce Now平台上可用。

正如Xbox Wire主编Joe Skrebels在一篇博文中详细介绍的那样，GeForce Now用户可以期待在各种设备上播放PC Game Pass目录，如低规格的PC、Mac、Chromebooks、移动设备和电视。预计将在未来几个月内推出。

虽然不是完整的目录，但该库中的部分PC游戏将可在GeForce Now服务上进行串流。这一合作关系标志着云游戏领域的重大发展，使PC Game Pass用户能够获得Nvidia的高品质游戏流媒体服务和RTX 4080性能水平。根据内部测试，据报道，RTX 4080层在延迟和整体性能上都优于微软的Xbox云游戏产品。

除了支持PC Game Pass订阅外，微软对GeForce Now的支持更进一步，Nvidia之前证实，对微软商店的支持将在不久的将来实现。将PC Game Pass游戏整合到GeForce Now中与这两家科技巨头最近的合作相一致，这种合作旨在将Xbox PC游戏提供给流媒体服务。

今年早些时候，微软与Nvidia达成了一项长达10年的协议，该公司为GeForce Now授权Xbox PC游戏。此举是微软更广泛战略的一部分，以解决有关其收购动视暴雪的监管问题。如果获得批准，该交易还将允许在流媒体平台上访问动视暴雪的作品。

尽管微软与云游戏竞争者签署了多项10年协议，但英国监管机构表示担忧，并阻止了动视暴雪的收购。尽管如此，微软的PC Game Pass与Nvidia的GeForce Now（一种竞争性的云游戏服务）的整合，可能为说服监管机构相信其意图提供了急需的推动力。

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