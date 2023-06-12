Компания Microsoft объявила о своем намерении интегрировать игры PC Game Pass в потоковую службу GeForce Now от Nvidia, улучшая доступность облачных игр на различных устройствах. Под руководством Сары Бонд, главы отдела Xbox Creator Experience, этот план сделает игры PC Game Pass доступными на всех поддерживаемых платформах Nvidia GeForce Now.

Как подробно описал Джо Скребелс, главный редактор Xbox Wire, в своем блоге, пользователи GeForce Now смогут играть в каталог PC Game Pass на различных устройствах, таких как ПК с низкими характеристиками, Mac, Chromebooks, мобильные устройства и телевизоры. Ожидается, что развертывание произойдет в ближайшие месяцы.

Хотя это не полный каталог, некоторые ПК игры из библиотеки будут доступны для стриминга на сервисе GeForce Now. Это партнерство знаменует собой значительное развитие в сфере облачных игр, предоставляя подписчикам PC Game Pass доступ к высококачественному сервису потоковой передачи игр Nvidia и уровню производительности RTX 4080. По результатам внутреннего тестирования было сообщено, что уровень RTX 4080 превосходит предложение Microsoft Xbox Cloud Gaming как по задержкам, так и по общей производительности.

Помимо поддержки подписки PC Game Pass, поддержка GeForce Now со стороны Microsoft идет дальше: Nvidia ранее подтвердила, что поддержка Microsoft Store станет доступна в ближайшем будущем. Интеграция игр PC Game Pass в GeForce Now согласуется с недавним сотрудничеством двух технологических гигантов, направленным на доставку игр Xbox PC в потоковый сервис.

Ранее в этом году Microsoft заключила десятилетнее соглашение с Nvidia, в рамках которого компания лицензировала игры для Xbox PC для GeForce Now. Этот шаг является частью более широкой стратегии Microsoft по решению проблем, связанных с приобретением Activision Blizzard. Если сделка будет одобрена, она также предоставит доступ к играм Activision Blizzard на платформе потокового вещания.

Несмотря на то, что Microsoft подписала несколько 10-летних сделок с конкурентами по облачным играм, регулирующие органы Великобритании выразили обеспокоенность и заблокировали приобретение Activision Blizzard. Тем не менее, интеграция PC Game Pass от Microsoft с GeForce Now от Nvidia, конкурирующим облачным игровым сервисом, может дать столь необходимый толчок для того, чтобы убедить регуляторов в своих намерениях.

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