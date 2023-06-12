أعلنت Microsoft عن نيتها دمج عناوين PC Game Pass في خدمة البث GeForce Now من Nvidia ، مما يعزز إمكانية الوصول إلى الألعاب السحابية عبر مجموعة من الأجهزة. بقيادة سارة بوند ، رئيس تجربة منشئي Xbox ، ستتيح الخطة عناوين PC Game Pass على جميع منصات Nvidia GeForce Now المدعومة.

كما هو مفصل من قبل Joe Skrebels ، رئيس تحرير Xbox Wire ، في منشور مدونة ، يمكن لمستخدمي GeForce Now أن يتطلعوا إلى تشغيل كتالوج PC Game Pass على أجهزة مختلفة ، مثل أجهزة الكمبيوتر منخفضة المواصفات ، وأجهزة Mac ، وأجهزة Chromebook ، والأجهزة المحمولة ، وأجهزة التلفزيون. من المتوقع أن يتم الطرح في الأشهر المقبلة.

على الرغم من عدم وجود كتالوج كامل ، ستتوفر مجموعة مختارة من ألعاب الكمبيوتر من المكتبة للبث على خدمة GeForce Now. تمثل هذه الشراكة تطوراً هاماً في مجال الألعاب السحابية ، حيث تمنح مشتركي PC Game Pass الوصول إلى خدمة بث الألعاب عالية الجودة من Nvidia ومستويات أداء RTX 4080. بناءً على الاختبار الداخلي ، تم الإبلاغ عن أن فئة RTX 4080 تتفوق على عروض Xbox Cloud Gaming من Microsoft في كل من زمن الوصول والأداء العام.

بالإضافة إلى دعم اشتراك PC Game Pass ، فإن دعم Microsoft لـ GeForce Now يذهب خطوة إلى الأمام ، حيث أكدت Nvidia مسبقًا أن الدعم لمتجر Microsoft سيتوفر في المستقبل القريب. يتماشى دمج عناوين PC Game Pass في GeForce Now مع التعاون الأخير بين شركتي التكنولوجيا العملاقة ، وهي شراكة تهدف إلى تقديم ألعاب Xbox PC إلى خدمة البث المباشر.

في وقت سابق من هذا العام ، دخلت Microsoft في اتفاقية لمدة عقد من الزمن مع Nvidia ، والتي شهدت ترخيص الشركة لألعاب Xbox PC لـ GeForce Now. تعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية Microsoft الأوسع نطاقًا لمعالجة المخاوف التنظيمية المتعلقة باستحواذها على Activision Blizzard. في حالة الموافقة عليها ، ستمنح الصفقة أيضًا الوصول إلى عناوين Activision Blizzard على منصة البث.

على الرغم من توقيع Microsoft عدة صفقات مدتها 10 سنوات مع منافسي الألعاب السحابية ، فقد أعرب المنظمون البريطانيون عن مخاوفهم وحظروا الاستحواذ على Activision Blizzard. ومع ذلك ، قد يوفر تكامل Microsoft PC Game Pass مع Nvidia's GeForce Now ، وهي خدمة ألعاب سحابية منافسة ، دفعة تشتد الحاجة إليها في إقناع المنظمين بنواياها.

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