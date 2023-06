Microsoft ได้ประกาศความตั้งใจที่จะรวมชื่อ PC Game Pass เข้ากับบริการสตรีมมิ่ง GeForce Now ของ Nvidia เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเกมบนคลาวด์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ นำโดย Sarah Bond, Head of Xbox Creator Experience แผนนี้จะทำให้ชื่อ PC Game Pass พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม Nvidia GeForce Now ที่รองรับทั้งหมด

ตามรายละเอียดโดย Joe Skrebels หัวหน้าบรรณาธิการ Xbox Wire ในบล็อกโพสต์ ผู้ใช้ GeForce Now สามารถตั้งตารอที่จะเล่นแค็ตตาล็อก PC Game Pass บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พีซีสเป็คต่ำ, Mac, Chromebook, อุปกรณ์พกพา และทีวี การเปิดตัวคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

แม้ว่าจะไม่ใช่แคตตาล็อกที่สมบูรณ์ แต่เกมพีซีที่ได้รับการคัดสรรจากไลบรารีจะพร้อมใช้งานสำหรับการสตรีมบนบริการ GeForce Now ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาที่สำคัญในขอบเขตของเกมบนระบบคลาวด์ ทำให้สมาชิก PC Game Pass สามารถเข้าถึงบริการสตรีมเกมคุณภาพสูงของ Nvidia และระดับประสิทธิภาพของ RTX 4080 จากการทดสอบภายใน มีรายงานว่าระดับ RTX 4080 มีประสิทธิภาพเหนือกว่าข้อเสนอ Xbox Cloud Gaming ของ Microsoft ทั้งในด้านเวลาแฝงและประสิทธิภาพโดยรวม

นอกเหนือจากการสนับสนุนการสมัครสมาชิก PC Game Pass แล้ว การสนับสนุน GeForce Now ของ Microsoft ยังก้าวไปอีกขั้น โดยก่อนหน้านี้ Nvidia ยืนยันว่าการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Store จะมีให้ใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้ การรวมเกม PC Game Pass เข้ากับ GeForce Now สอดคล้องกับความร่วมมือล่าสุดของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั้งสองราย ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มุ่งนำเสนอเกม Xbox PC ไปยังบริการสตรีมมิ่ง

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Microsoft ได้ทำข้อตกลงยาวนานนับทศวรรษกับ Nvidia ซึ่งเห็นลิขสิทธิ์เกม Xbox PC สำหรับ GeForce Now ของบริษัท ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ Microsoft เพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Activision Blizzard หากได้รับการอนุมัติ ข้อตกลงจะให้สิทธิ์เข้าถึงเกม Activision Blizzard บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

แม้ว่า Microsoft จะลงนามในข้อตกลง 10 ปีหลายฉบับกับคู่แข่งเกมบนคลาวด์ แต่หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรได้แสดงความกังวลและปิดกั้นการซื้อกิจการของ Activision Blizzard อย่างไรก็ตาม การรวม PC Game Pass ของ Microsoft กับ GeForce Now ของ Nvidia ซึ่งเป็นบริการเกมบนคลาวด์ที่แข่งขันกัน อาจช่วยเพิ่มความจำเป็นอย่างมากในการโน้มน้าวใจผู้ควบคุมถึงความตั้งใจ

